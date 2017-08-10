Акції від ПриватБанку

1,5% замість 3% за переказ з міжнародних карток Visa.
Переказ можна здійснити 2 способами:
1. через Інтернет-банк Приват24 Next (next.privat24.ua);
2. через мобільний додаток Privat24.
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Пон 02 лис, 2020 20:31
Міжнародні перекази з Visa за пів ціни!
з 2 листопада 2020 до 31 січня 2021
1,5% замість 3% за переказ з міжнародних карток Visa.
Переказ можна здійснити 2 способами:
1. через Інтернет-банк Приват24 Next (next.privat24.ua);
2. через мобільний додаток Privat24.
Додано: Пон 02 лис, 2020 20:34
Звичка відкривати нові маршрути з Mastercard
з 1 листопада 2020 до 31 січня 2021
Розігруємо авто Toyota RAV4 та подарунки для відпочинку
Зареєструйтеся на сайті акції та зробіть загальний обіг на місяць від 25 000 грн картками Mastercard Platinum, World Black Edition або World Elite.
За підсумками кожного етапу розігруємо по 15 подарунків:
портативну капсульну кавоварку еспресо – 5 шт.,
кишеньковий фотопринтер – 5 шт.,
портативний проектор – 2 шт.,
відеокамеру GoPro – 2 шт.,
квадрокоптер – 1 шт.
За підсумками усієї акції буде розіграно 1 (один) автомобіль Toyota RAV4.
Додано: Пон 02 лис, 2020 20:36
Оплачуйте комуналку або мобільний з Mastercard.
з 1 листопада 2020 до 31 січня 2021
Та вигравайте 1 000 гривень.
Все просто!
Хто може брати участь в акції?
Клієнти ПриватБанку – власники карток Mastercard,
у яких є ІПН.
Як стати учасником акції?
1. Зареєструватись в акції.
2. Оплатити карткою MasterCard у Приват24 будь-які два види послуг із запропонованих чотирьох: мобільний зв`язок, комуналка, Інтернет, телебачення.
Яка винагорода чекає на учасників акції?
1 000 грн на основний рахунок за перший платіж у Приват24 карткою Mastercard.
Додано: Пон 02 лис, 2020 20:37
Звичайне диво
з 2 листопада 2020 до 31 грудня 2020
Долучайтеся до благодійної акції, що дарує дітям справжнє диво!
Подаруйте диво тим, хто його потребує
Для 3 000 дітей по всій Україні ідеальний ранок 1 січня, на жаль, пройде далеко від дому. Це тяжкохворі діти, діти з віддалених куточків України та вихованці дитячих будинків. Саме в новорічний ранок вони, як ніколи, потребують маленького дива.
Вранці 1 січня ми підемо разом із нашими друзями з компанії Mastercard у кожну обласну дитячу лікарню України, щоб привітати маленьких пацієнтів зі святами.
Ви також можете долучитися до цієї благодійної ініціативи.
Додано: Вів 10 лис, 2020 10:20
100% кешбек
Даруємо кешбек 100% за купівлі! До 25 000 грн з Apple/Google Pay
Хто бере участь в акції?
Клієнти ПриватБанку з ІПН у яких є смартфон на базі IOS або Android з можливістю безконтактної оплати (наявність модуля NFC).
Як узяти участь в акції?
Зареєструватися та оплачувати покупки карткою Visa за допомогою Apple Pay чи Google Pay.
Яка винагорода чекає на переможців?
Даруємо кешбек 100% за купівлі 5 щасливцям! Максимальна сума кешбек одному переможцю 25 000 грн.
Додано: Вів 10 лис, 2020 10:22
Чорні-чорні подарунки до «чорної п’ятниці»!
Хто бере участь в акції?
Клієнти з ІПН від 18 років, які мають кредитну картку «Універсальна» або «Універсальна Gold» Masterсard.
Як стати учасником акції?
Зареєструватися та здійснити щонайменше 5 оплат від 500 грн карткою «Універсальна» або «Універсальна Gold» Masterсard у торговельно-сервісних мережах будь-яким способом.
Яка винагорода чекає на переможців?
Даруємо Apple iPhone 12 256 GB Black і 20 фітнес-браслетів XIAOMI Mi Band 4 NFC. Одному клієнтові – один подарунок.
Додано: Вів 10 лис, 2020 10:25
«3 + 1 = 3»
Хто бере участь в акції?
Підприємці з відкритими рахунками ФОП у ПриватБанку без еквайрингу.
Як стати учасником акції?
1. Зареєструйтеся в акції.
2. Залиште заявку на підключення еквайрингу
за посиланням.
3. Внесіть абонплату за 3 наступних місяці (для автоматичного здійснення платежу на 22.11.2020 достатньо мати на поточному рахунку 2600* суму 1 200 грн).
4. Отримайте місяць безкоштовного користування
POS-терміналом.
Яка винагорода чекає на учасників акції?
Учасники акції, які виконали умови акції, автоматично отримають четвертий місяць користування POS-терміналом безкоштовно.
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