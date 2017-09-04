Акції від ПриватБанку

Вигравай Sony Playstation 5 чи крутого робота-пилососа Samsung. Хто бере участь в акції? Клієнти з ІПН від 18 років, які мають картку Mastercard.
Як стати учасником акції? Зареєструватися та здійснити щонайменше одну онлайн-оплату карткою Mastercard будь-яких товарів, робіт чи послуг в мережі Інтернет на суму від 100 гривень у період акції.
Яка винагорода чекає на переможців? Даруємо ігрову приставку Sony Playstation 5 і робот-пилосос Samsung (одному клієнтові – один подарунок), а також можливість отримати головний приз – електронний сертифікат інтернет-магазину на суму 50 000 гривень. https://newpromos.privatbank.ua/slavnoho_aphreydu
з 1 грудня 2020 до 21 грудня 2020 Поповнення рахунку та путівка за чайові з картки Visa Клієнти ПриватБанку, у яких активні картки Visa.
Як стати учасником акції? 1. Зареєструйтеся в акції. 2. Залишайте чайові з картки Visa в 3-х різних закладах на суму від 50 грн. 3. Отримайте поповнення рахунку мобільного телефону на 50 грн та беріть участь у розіграші путівки до зимового курорту в Україні.
Яка винагорода чекає на учасників акції? Перші 1 000 учасників, які виконають умови акції, після підбиття підсумків автоматично отримають поповнення рахунку мобільного телефону на 50 грн. Усі зареєстровані в акції клієнти беруть участь у розіграші путівки до зимового курорту в Україні. https://newpromos.privatbank.ua/novorichni_posydenky
з 5 грудня 2020 до 28 лютого 2021 Розігруємо вікенд-тури за оплати преміальними картками Visa Хто бере участь в акції? Клієнти ПриватБанку – власники преміальних карток Visa Platinum, Visa Signature та Visa Infinite, які мають ІПН. Як стати учасником акції? 1. Зареєструйтеся на сторінці акції. 2. Зробіть мінімум одну оплату на суму від 1 500 грн преміальними картками Visa Platinum, Visa Signature або Visa Infinite впродовж місяця. Кожна оплата від 1 500 грн – шанс на перемогу. Яка винагорода чекає на переможців? 4 (чотири) поїздки на вікенд до Львова для двох (за підсумками грудня – 2 (дві) поїздки, січня – 1 (одна) поїздка, лютого – 1 (одна) поїздка). Головний приз – 1 (одна) поїздка на Буковель для двох за підсумками всієї акції. https://newpromos.privatbank.ua/zymove_promo
з 8 грудня 2020 до 8 березня 2021 Коли переказ RIA з вами! Хто може брати участь в акції? Клієнти ПриватБанку, яким виповнилося 18 років. Власники активної картки ПриватБанку. Як стати учасником? 1. Зареєструйтеся. 2. Надішліть або отримайте щонайменше 3 міжнародні перекази RIA від $50 (екв.) із карткою ПриватБанку за весь період акції. 3. Зробіть від 5 купівель у магазинах або Інтернеті карткою, зокрема й за допомогою Google Pay/Apple Pay від 50 грн. Яка винагорода чекає на переможців? 100 грн отримають клієнти, які виконали умови акції. 1 000 грн отримають 15 щасливчиків (щомісяця 5 переможців). https://newpromos.privatbank.ua/keshbek_ne_za_horamy
з 12 грудня 2020 до 15 січня 2021 Вигравай Sony Playstation 5 чи крутого робота-пилососа Samsung. Хто бере участь в акції? Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку Mastercard.
Як стати учасником акції? Зареєструватися та здійснити щонайменше одну оплату карткою Mastercard будь-яких товарів, робіт чи послуг в Інтернеті на суму від 100 грн у період акції.
Яка винагорода чекає на переможців? На кожному з етапів даруємо ігрову консоль Sony PlayStation 5 і робот-пилосос Samsung (одному клієнтові – один подарунок), а також шанс отримати головний приз – електронний сертифікат інтернет-магазину на 50 000 грн https://newpromos.privatbank.ua/novorichnyy_aphreyd
з 15 грудня 2020 до 15 березня 2021 Та інші подарунки за міжнародні перекази з карткою Mastercard!
Хто бере участь в акції? Клієнти – власники карток Mastercard ПриватБанку, які отримують або надсилають міжнародні перекази.
Як стати учасником зимової акції? 1. Надішліть або отримайте міжнародний переказ від 1 000 грн (екв.) із карткою Mastercard ПриватБанку. 2. Оплатіть будь-якою карткою Mastercard ПриватБанку щонайменше 3 купівлі від 50 грн кожна.