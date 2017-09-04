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Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:10

Кешбек 100% за розрахунки преміальною карткою

Повертаємо витрачені кошти в тиждень «чорної п’ятниці»

Хто бере участь в акції?
Власники преміальних карток Mastercard та Visa від ПриватБанку з ІПН.


Як стати учасником акції?
Зареєструйтеся в акції та здійснюйте оплати своєю преміальною карткою в POS-терміналах та в Інтернеті.


Яка винагорода чекає на переможців?
20 переможцям повертаємо 100% витрачених коштів за період з 23 до 27 листопада (але не більше ніж 3 000 гривень).
https://newpromos.privatbank.ua/keshbek_za_ozrakhunky
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Повідомлень: 1651
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:11

Славного апгрейду в «чорну п’ятницю»!

Вигравай Sony Playstation 5 чи крутого робота-пилососа Samsung.
Хто бере участь в акції?
Клієнти з ІПН від 18 років, які мають картку Mastercard.


Як стати учасником акції?
Зареєструватися та здійснити щонайменше одну онлайн-оплату карткою Mastercard будь-яких товарів, робіт чи послуг в мережі Інтернет на суму від 100 гривень у період акції.


Яка винагорода чекає на переможців?
Даруємо ігрову приставку Sony Playstation 5 і робот-пилосос Samsung (одному клієнтові – один подарунок), а також можливість отримати головний приз – електронний сертифікат інтернет-магазину на суму 50 000 гривень.
https://newpromos.privatbank.ua/slavnoho_aphreydu
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Повідомлень: 1651
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:40

КОЛИ ВИ З НАМИ, МАЙЖЕ ВЕСЬ СВІТ З ВАМИ!

з 12 травня 2020 до 31 грудня 2020
1% за перекази з карток ПриватБанку на міжнародні картки Visa!

Хто може брати участь в акції?
Пропозиція тільки для клієнтів ПриватБанку.


Як надіслати переказ з картки ПриватБанку за новим тарифом?
1. У Приват24 Next (next.privat24.ua).
2. У мобільному додатку Privat24.


Який тариф для учасників акції?
Тариф 1% від суми переказу – min 1 USD.
https://newpromos.privatbank.ua/koly_vy-z_namy
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Повідомлень: 1651
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:40

Отримайте гарантований кешбек 50 грн!

з 1 грудня 2020 до 31 грудня 2020
Оплачуючи купівлі з Google Pay та карткою Mastercar

Клієнти ПриватБанку, власники карток Mastercard, які мають смартфони на базі Android із NFC і ще не користувалися Google Pay.


Як стати учасником акції?
1. Додайте свою картку Mastercard
ПриватБанку до Google Pay.
2. Оплатіть нею з Google Pay.


Яка чекає винагорода?
Гарантований кешбек 50 грн.
https://newpromos.privatbank.ua/harantovanyy_keshbek
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Повідомлень: 1651
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:41

VIP. Картка. Без. Комісії.

з 1 березня 2020 до 30 червня 2021
Платіть преміальною карткою та насолоджуйтеся VIP-обслуговуванням без щомісячного тарифу
https://newpromos.privatbank.ua/vidmina_komissii_vip
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Повідомлень: 1651
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:43

Новорічні посиденьки

з 1 грудня 2020 до 21 грудня 2020
Поповнення рахунку та путівка за чайові з картки Visa
Клієнти ПриватБанку, у яких активні картки Visa.


Як стати учасником акції?
1. Зареєструйтеся в акції.
2. Залишайте чайові з картки Visa в 3-х різних закладах на суму від 50 грн.
3. Отримайте поповнення рахунку мобільного телефону на 50 грн та беріть участь у розіграші путівки до зимового курорту в Україні.


Яка винагорода чекає на учасників акції?
Перші 1 000 учасників, які виконають умови акції, після підбиття підсумків автоматично отримають поповнення рахунку мобільного телефону на 50 грн.
Усі зареєстровані в акції клієнти беруть участь у розіграші путівки до зимового курорту в Україні.
https://newpromos.privatbank.ua/novorichni_posydenky
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Повідомлень: 1651
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 09:52

Відчуйте магію Львова та спокій Буковеля

з 5 грудня 2020 до 28 лютого 2021
Розігруємо вікенд-тури за оплати преміальними картками Visa
Хто бере участь в акції?
Клієнти ПриватБанку – власники преміальних карток Visa Platinum, Visa Signature та Visa Infinite, які мають ІПН.
Як стати учасником акції?
1. Зареєструйтеся на сторінці акції.
2. Зробіть мінімум одну оплату на суму від 1 500 грн преміальними картками Visa Platinum, Visa Signature або Visa Infinite впродовж місяця. Кожна оплата від 1 500 грн – шанс на перемогу.
Яка винагорода чекає на переможців?
4 (чотири) поїздки на вікенд до Львова для двох (за підсумками грудня – 2 (дві) поїздки, січня – 1 (одна) поїздка, лютого – 1 (одна) поїздка).
Головний приз – 1 (одна) поїздка на Буковель для двох за підсумками всієї акції.
https://newpromos.privatbank.ua/zymove_promo
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Повідомлень: 1651
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 09:54

Кешбек не за горами

з 8 грудня 2020 до 8 березня 2021
Коли переказ RIA з вами!
Хто може брати участь в акції?
Клієнти ПриватБанку, яким виповнилося 18 років.
Власники активної картки ПриватБанку.
Як стати учасником?
1. Зареєструйтеся.
2. Надішліть або отримайте щонайменше 3 міжнародні перекази RIA від $50 (екв.) із карткою ПриватБанку за весь період акції.
3. Зробіть від 5 купівель у магазинах або Інтернеті карткою, зокрема й за допомогою Google Pay/Apple Pay від 50 грн.
Яка винагорода чекає на переможців?
100 грн отримають клієнти, які виконали умови акції.
1 000 грн отримають 15 щасливчиків (щомісяця 5 переможців).
https://newpromos.privatbank.ua/keshbek_ne_za_horamy
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Повідомлень: 1651
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:32

Новорічний апгрейд

з 12 грудня 2020 до 15 січня 2021
Вигравай Sony Playstation 5 чи крутого робота-пилососа Samsung.
Хто бере участь в акції?
Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку Mastercard.


Як стати учасником акції?
Зареєструватися та здійснити щонайменше одну оплату карткою Mastercard будь-яких товарів, робіт чи послуг в Інтернеті на суму від 100 грн у період акції.


Яка винагорода чекає на переможців?
На кожному з етапів даруємо ігрову консоль Sony PlayStation 5 і робот-пилосос Samsung (одному клієнтові – один подарунок), а також шанс отримати головний приз – електронний сертифікат інтернет-магазину на 50 000 грн
https://newpromos.privatbank.ua/novorichnyy_aphreyd
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Повідомлень: 1651
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:34

Даруємо GoPro, роботи-пилососи, мультипечі

з 15 грудня 2020 до 15 березня 2021
Та інші подарунки за міжнародні перекази з карткою Mastercard!

Хто бере участь в акції?
Клієнти – власники карток Mastercard ПриватБанку, які отримують або надсилають міжнародні перекази.

Як стати учасником зимової акції?
1. Надішліть або отримайте міжнародний переказ від 1 000 грн (екв.) із карткою Mastercard ПриватБанку.
2. Оплатіть будь-якою карткою Mastercard ПриватБанку щонайменше 3 купівлі від 50 грн кожна.

Які подарунки?
Робот-пилосос Xiaomi RoboRock – 3 шт. (один щомісяця).
Планшет Samsung Galaxy Tab A7 – 6 шт. (два щомісяця).
Мультипіч Philips – 6 шт. (дві щомісяця).
Відеокамера GoPro Hero 7 – 3 шт. (одна щомісяця).
Колонка JBL Flip 4 Red – 9 шт. (три щомісяця).
https://newpromos.privatbank.ua/gopro_roboty_pylososy
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Повідомлень: 1651
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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