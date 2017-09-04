RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 23242526
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:36

Ловіть смартфони та подарунки

з 15 грудня 2020 до 15 березня 2021
За перекази PrivatMoney на картки Mastercard
Хто бере участь в акції?
Клієнти ПриватБанку – власники картки Mastercard, яким виповнилося 18 років та які мають ІПН.


Як стати учасником акції?
1. Надішліть або отримайте переказ PrivatMoney на суму від 50 $ (екв.) із карткою Mastercard через будь-який канал ПриватБанку.
2. Оплатіть карткою Mastercard щонайменше 3 купівлі на суму від 50 грн кожна.


Яка винагорода чекає на учасників?
- Смартфони Xiaomi Redmi Note 9 Pro – 3 шт.
- Power Bank – 9 шт.
- Рюкзаки – 3 шт.
- Термокухлі – 9 шт.
https://newpromos.privatbank.ua/smartfony_ta_podarunky
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1651
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 23242526
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Assistant_Portal і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від банку Інвестицій та заощаджень 1, 2, 3
Assistant_Portal » П'ят 01 гру, 2017 16:14
21 5931
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 гру, 2020 10:25
Assistant_Portal
Акції від «Кредобанку» 1, 2, 3
Assistant_Portal » Пон 06 лис, 2017 16:21
26 7906
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 гру, 2020 10:09
Assistant_Portal
Акції від ТАСКОМБАНК 1 ... 6, 7, 8
Assistant_Portal » Пон 04 вер, 2017 16:34
73 25509
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2020 20:20
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91550)
15.12.2020 10:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.