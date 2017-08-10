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Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:36

Ловіть смартфони та подарунки

з 15 грудня 2020 до 15 березня 2021
За перекази PrivatMoney на картки Mastercard
Хто бере участь в акції?
Клієнти ПриватБанку – власники картки Mastercard, яким виповнилося 18 років та які мають ІПН.


Як стати учасником акції?
1. Надішліть або отримайте переказ PrivatMoney на суму від 50 $ (екв.) із карткою Mastercard через будь-який канал ПриватБанку.
2. Оплатіть карткою Mastercard щонайменше 3 купівлі на суму від 50 грн кожна.


Яка винагорода чекає на учасників?
- Смартфони Xiaomi Redmi Note 9 Pro – 3 шт.
- Power Bank – 9 шт.
- Рюкзаки – 3 шт.
- Термокухлі – 9 шт.
https://newpromos.privatbank.ua/smartfony_ta_podarunky
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Повідомлень: 1665
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:09

Зігрівайтеся подарунками за перекази Spoko!

з 16 грудня 2020 до 16 березня 2021
Даруємо подарунки за перекази Spoko на картку Mastercard
Хто бере участь в акції?
Клієнти – власники карток Mastercard ПриватБанку, які отримують перекази Spoko.

Як стати учасником акції?
1. Отримайте переказ Spoko від 500 грн (екв.) на картку Mastercard ПриватБанку.
2. Здійсніть щонайменше 3 купівлі на суму від 50 грн кожна з будь-якої картки Mastercard.

Які подарунки?
Біокаміни Kratki Echo – 6 шт. (два щомісяця).
Термоси Tramp Expedition – 9 шт. (три щомісяця).
Толстовки-пледи з капюшоном – 9 шт. (три щомісяця).
https://newpromos.privatbank.ua/podarun ... kazy_spoko
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Повідомлень: 1665
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:13

Новорічні та різдвяні свята відбудуться!

з 17 грудня 2020 до 31 березня 2021
Святкові пропозиції з Visa від найбільших партнерів
ROZETKA
Отримайте 5% на ваш бонусний рахунок у разі оплати карткою Visa.
Період акції: 17.12.2020–25.12.2020
«Епіцентр»
Безкоштовна доставка замовлень на сайті epicentrk.ua в разі оплати карткою Visa.
Період акції: 17.12.2020–31.01.2021
«Ашан»
Отримайте іграшку на ялинку з доповненою реальністю за 0,49 грн у разі оплати купівлі в «Ашан» карткою Visa.
Період акції: 17.11.2020–25.12.2020
Raketa
Отримайте знижку 30 грн на замовлення доставки їжі через додаток Raketa з карткою Visa та промокодом VisaNY.
Період акції: 21.12.2020–03.01.2021
Hotels.com
Отримайте знижку 10% на бронювання готелю з Hotels.com та Visa, скориставшись промокодом 10VISA.
Бронювання має бути здійснено до 31.12.2020 із завершенням проживання до 31.03.2021.
https://newpromos.privatbank.ua/novoric ... ani_svyata
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Повідомлень: 1665
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:22

Новорічні бажання з преміальними картками Visa

з 17 грудня 2020 до 31 грудня 2021
Добірка цікавих пропозицій, що не залишать вас байдужими
+5% до вашої дисконтної картки «Бомонд» у разі оплати карткою Visa
-10% на купівлі в мережі Helen Marlen
Безкоштовна доставка з мережі ресторанів La Famiglia
-20% на поїздки з Bolt і Visa по Києву
5% на всі рейси SkyUp Airlines
Ресторанна колекція La Famiglia
Kyiv Food Market
Ваші теплі та затишні вечори з SWEET.TV
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Поїздки в аеропорти та назад зі знижкою 50% від Bolt
«Сіті-брейки» з SkyUp Airlines
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Повідомлень: 1665
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:24

Новорічні подарунки не закінчуються!

з 17 грудня 2020 до 31 січня 2021
Даруємо 50 гастробоксів та домашній кінотеатр Samsung.
Хто бере участь в акції?
Клієнти з ІПН від 18 років, які мають кредитну картку «Універсальна» або «Універсальна Gold» міжнародної платіжної системи Masterсard.

Як стати учасником акції?
Зареєструватися в акції. Оплачувати покупки або послуги на суму від 200 грн з кредитного ліміту картки Mastercard.

Яка винагорода чекає на переможців?
Даруємо 50 гастробоксів та головний подарунок – домашній кінотеатр. Одному клієнтові – один подарунок.
https://newpromos.privatbank.ua/novorichni_podarunky
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Повідомлень: 1665
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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