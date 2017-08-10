Акції від ПриватБанку

За перекази PrivatMoney на картки Mastercard
Хто бере участь в акції?
Клієнти ПриватБанку – власники картки Mastercard, яким виповнилося 18 років та які мають ІПН.
Як стати учасником акції?
1. Надішліть або отримайте переказ PrivatMoney на суму від 50 $ (екв.) із карткою Mastercard через будь-який канал ПриватБанку.
2. Оплатіть карткою Mastercard щонайменше 3 купівлі на суму від 50 грн кожна.
Яка винагорода чекає на учасників?
- Смартфони Xiaomi Redmi Note 9 Pro – 3 шт.
- Power Bank – 9 шт.
- Рюкзаки – 3 шт.
- Термокухлі – 9 шт.