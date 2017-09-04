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Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:36

Ловіть смартфони та подарунки

з 15 грудня 2020 до 15 березня 2021
За перекази PrivatMoney на картки Mastercard
Хто бере участь в акції?
Клієнти ПриватБанку – власники картки Mastercard, яким виповнилося 18 років та які мають ІПН.


Як стати учасником акції?
1. Надішліть або отримайте переказ PrivatMoney на суму від 50 $ (екв.) із карткою Mastercard через будь-який канал ПриватБанку.
2. Оплатіть карткою Mastercard щонайменше 3 купівлі на суму від 50 грн кожна.


Яка винагорода чекає на учасників?
- Смартфони Xiaomi Redmi Note 9 Pro – 3 шт.
- Power Bank – 9 шт.
- Рюкзаки – 3 шт.
- Термокухлі – 9 шт.
https://newpromos.privatbank.ua/smartfony_ta_podarunky
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Повідомлень: 1710
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:09

Зігрівайтеся подарунками за перекази Spoko!

з 16 грудня 2020 до 16 березня 2021
Даруємо подарунки за перекази Spoko на картку Mastercard
Хто бере участь в акції?
Клієнти – власники карток Mastercard ПриватБанку, які отримують перекази Spoko.

Як стати учасником акції?
1. Отримайте переказ Spoko від 500 грн (екв.) на картку Mastercard ПриватБанку.
2. Здійсніть щонайменше 3 купівлі на суму від 50 грн кожна з будь-якої картки Mastercard.

Які подарунки?
Біокаміни Kratki Echo – 6 шт. (два щомісяця).
Термоси Tramp Expedition – 9 шт. (три щомісяця).
Толстовки-пледи з капюшоном – 9 шт. (три щомісяця).
https://newpromos.privatbank.ua/podarun ... kazy_spoko
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Повідомлень: 1710
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:13

Новорічні та різдвяні свята відбудуться!

з 17 грудня 2020 до 31 березня 2021
Святкові пропозиції з Visa від найбільших партнерів
ROZETKA
Отримайте 5% на ваш бонусний рахунок у разі оплати карткою Visa.
Період акції: 17.12.2020–25.12.2020
«Епіцентр»
Безкоштовна доставка замовлень на сайті epicentrk.ua в разі оплати карткою Visa.
Період акції: 17.12.2020–31.01.2021
«Ашан»
Отримайте іграшку на ялинку з доповненою реальністю за 0,49 грн у разі оплати купівлі в «Ашан» карткою Visa.
Період акції: 17.11.2020–25.12.2020
Raketa
Отримайте знижку 30 грн на замовлення доставки їжі через додаток Raketa з карткою Visa та промокодом VisaNY.
Період акції: 21.12.2020–03.01.2021
Hotels.com
Отримайте знижку 10% на бронювання готелю з Hotels.com та Visa, скориставшись промокодом 10VISA.
Бронювання має бути здійснено до 31.12.2020 із завершенням проживання до 31.03.2021.
https://newpromos.privatbank.ua/novoric ... ani_svyata
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Повідомлень: 1710
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:22

Новорічні бажання з преміальними картками Visa

з 17 грудня 2020 до 31 грудня 2021
Добірка цікавих пропозицій, що не залишать вас байдужими
+5% до вашої дисконтної картки «Бомонд» у разі оплати карткою Visa
-10% на купівлі в мережі Helen Marlen
Безкоштовна доставка з мережі ресторанів La Famiglia
-20% на поїздки з Bolt і Visa по Києву
5% на всі рейси SkyUp Airlines
Ресторанна колекція La Famiglia
Kyiv Food Market
Ваші теплі та затишні вечори з SWEET.TV
Проводьте час цікаво в «Музеї науки»
Поїздки в аеропорти та назад зі знижкою 50% від Bolt
«Сіті-брейки» з SkyUp Airlines
https://newpromos.privatbank.ua/novi_emotsiyi
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Повідомлень: 1710
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:24

Новорічні подарунки не закінчуються!

з 17 грудня 2020 до 31 січня 2021
Даруємо 50 гастробоксів та домашній кінотеатр Samsung.
Хто бере участь в акції?
Клієнти з ІПН від 18 років, які мають кредитну картку «Універсальна» або «Універсальна Gold» міжнародної платіжної системи Masterсard.

Як стати учасником акції?
Зареєструватися в акції. Оплачувати покупки або послуги на суму від 200 грн з кредитного ліміту картки Mastercard.

Яка винагорода чекає на переможців?
Даруємо 50 гастробоксів та головний подарунок – домашній кінотеатр. Одному клієнтові – один подарунок.
https://newpromos.privatbank.ua/novorichni_podarunky
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Повідомлень: 1710
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:13

Цього року святому Миколаю краще залишатися вдома.

з 19 грудня 2020 до 7 січня 2021
А ми з Visa подаруємо вам новорічний настрій!
Голографічний святий Миколай чекає вас на Софійській площі
Приходьте з 19 грудня до 7 січня щодня із 16:00 до 22:00, аби познайомитися з головним новорічним героєм, послухати його вірші, розгадати загадки та зарядитися святковим настроєм. Голограма з’являтиметься що 10 хвилин, щоб ви не засумували

Також в інсталяції з голограмою є інтерактивна стіна й снігова куля, які миттєво безкоштовно активуються банківськими картками Visa від ПриватБанку.
https://newpromos.privatbank.ua/novorichnyy_nastriy
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Повідомлень: 1710
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 09:43

Щоб із грошима клеїлося!

з 23 грудня 2020 до 24 січня 2021
Розігруємо серед дітей – власників Картки Юніора – 21 сертифікат «АЛЛО» на 500 гривень.
Хто може брати участь в акції?
Діти 6–17 років – власники Картки Юніора від ПриватБанку, строк дії якої не завершено.

Як стати учасником акції?
1. Зареєструйтеся на сторінці акції за допомогою особистого фінансового номера телефону, що прив’язаний до Картки Юніора.
2. Пройдіть навчання та отримайте сертифікат випускника бізнес-школи «ЮніорБанк»: bs.pb.ua.

Безкоштовно навчатися в бізнес-школі «ЮніорБанк» можуть діти від 6 до 17 років – власники Картки Юніора.

Які подарунки в акції?
21 сертифікат «АЛЛО» номіналом 500 гривень.
https://newpromos.privatbank.ua/shchob_ ... kleyilosya
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Повідомлень: 1710
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 08:34

Активуйте мобільність з Visa та Bolt!

з 8 січня 2021 до 8 квітня 2021
Розігруємо 3000 промокодів на поїздку

https://newpromos.privatbank.ua/aktyvuy ... ist_z_visa
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Повідомлень: 1710
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 08:34

Три вершини до крутезного смартфону

з 25 грудня 2020 до 25 січня 2021
Розігруємо 3 смартфони Apple iPhone 12 128GB.

https://newpromos.privatbank.ua/try_vershyny
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 08:35

Бонус-знижка 50% із картками Visa Business

з 24 грудня 2020 до 31 березня 2021
50% бонус-знижки від Нової пошти в разі оплати картками Visa Business.

https://newpromos.privatbank.ua/cashback_with_visa
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