Акції від ПриватБанку

Даруємо до 6 місяців Apple Music із Digital-карткою від Visa!
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Суб 16 січ, 2021 09:23
Бути діджитал
з 12 січня 2021 до 31 жовтня 2021
Даруємо до 6 місяців Apple Music із Digital-карткою від Visa!
Додано: Вів 19 січ, 2021 10:58
Відпочинок у ТК «Буковель» з преміальними картками Mastercar
з 16 січня 2021 до 31 березня 2021
Добірка цікавих пропозицій для комфортного відпочинку
Кешбек 15% на ski-паси на bukovel.com
Знижка 400 гривень на трансфер з Івано-Франківська до ТК «Буковель»
Знижка 10% в Atlas Weekend Bar & Apres Ski
Відвідайте лаундж-бар на Atlas Weekend Bar & Apres Ski
Знижка 15% на номери в Radisson Blu Resort
Реєстрація без черги, раннє заселення чи пізній виїзд у готелях «Буковель»
Додано: Чет 28 січ, 2021 09:50
5% кешбек з карткою Visa Signature
з 1 липня 2020 до 31 грудня 2021
Отримуйте 5% кешбек при оплаті квитків на транспорт та оплату таксі
Кому доступна послуга?
Кешбек доступний усім власникам преміальної картки Visa Signature.
Як скористатися послугою?
Зареєструватися на сайті newpromos.pb.ua і оплатити карткою Visa Signature таксі або квитки на транспорт (літак, потяг, автобус).
Яку винагороду отримує клієнт?
Повернення 5% від суми покупки квитків на транспорт (літак, потяг, автобус) і оплата таксі.
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