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Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 09:23

Бути діджитал

з 12 січня 2021 до 31 жовтня 2021

Даруємо до 6 місяців Apple Music із Digital-карткою від Visa!

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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:58

Відпочинок у ТК «Буковель» з преміальними картками Mastercar

з 16 січня 2021 до 31 березня 2021
Добірка цікавих пропозицій для комфортного відпочинку
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Повідомлень: 1736
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 09:50

5% кешбек з карткою Visa Signature

з 1 липня 2020 до 31 грудня 2021
Отримуйте 5% кешбек при оплаті квитків на транспорт та оплату таксі

Кому доступна послуга?
Кешбек доступний усім власникам преміальної картки Visa Signature.


Як скористатися послугою?
Зареєструватися на сайті newpromos.pb.ua і оплатити карткою Visa Signature таксі або квитки на транспорт (літак, потяг, автобус).


Яку винагороду отримує клієнт?
Повернення 5% від суми покупки квитків на транспорт (літак, потяг, автобус) і оплата таксі.
https://newpromos.privatbank.ua/visa_signature
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Повідомлень: 1736
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 24252627
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