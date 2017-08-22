Акції від ПриватБанку

з 25 березня 2021 до 6 травня 2021 Розігруємо гаджети Samsung Galaxy за оплати через додаток Google Pay. Хто бере участь в акції? Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку Visa. Якщо у вас немає картки Visa, замовте Digital-картку в Приват24 за 1 хвилину.
Як стати учасником акції? 1. Зареєструйтеся тут або підтвердьте реєстрацію в отриманому повідомленні. 2. Оплачуйте купівлі карткою Visa через додаток Google Pay від 200 грн. Чим більше транзакцій – тим більше шансів на виграш.
з 1 квітня 2021 до 31 травня 2021 Розігруємо одразу два подарунки за онлайн-оплати. Хто бере участь в акції? Клієнти ПриватБанку з ІПН віком від 18 років, які мають картку Mastercard.
Як стати учасником акції? Зареєструватися та здійснити щонайменше дві онлайн-оплати від 300 грн кожна карткою Mastercard від ПриватБанку в період акції.
Яка винагорода чекає на переможців? Один із п'ятдесяти комплектів сертифікатів Rozetka та Makeup на 1 000 грн (25 комплектів на кожен із двох етапів). Головний приз – один із трьох комплектів Apple Watch Series 6 та Apple iPhone 12 Pro Max 128GB. два сертифікати – сертифікат інтернет-магазину Rozetka номіналом 500 грн та сертифікат інтернет-магазину Makeup номіналом 500 грн (всього 1 000 грн). https://newpromos.privatbank.ua/dvichi_po_dva
з 1 квітня 2021 до 1 серпня 2021 Разом з Visa та ПриватБанком
Хто може взяти участь в акції? Пропозиція для клієнтів ПриватБанку.
Як узяти участь в акції? 1. Зареєструйтеся в акції. 2. Надішліть або отримайте переказ із карткою Visa від 500 грн (в еквіваленті). 3. Зробіть карткою Visa ПриватБанку щонайменше 3 купівлі від 50 грн кожна.
Який призовий фонд? - Разовий кешбек 50 грн на гривневу картку Visa ПриватБанку одержать клієнти, які виконали умови акції. - Разовий кешбек 500 грн одержать 200 клієнтів: щомісяця 50 переможців буде визначено за допомогою сервісу random.org. https://newpromos.privatbank.ua/skyn_cherez_pryvat
з 1 квітня 2021 до 30 квітня 2021 Вигравайте гроші на розвиток вашого бізнесу з Visa Хто бере участь в акції? Юридичні особи й приватні підприємці, які проводять господарську діяльність та підключені до сервісу «Готівка на касі».
Як стати учасником акції? 1. Зареєструйтеся в акції. 2. Повідомте вашим касирам, що вони можуть видавати готівку клієнтам на касі. 3. Видайте щонайменше п’ятьом клієнтам готівку за умови оплати покупки карткою Visa ПриватБанку. 4. Автоматично беріть участь у розіграші одного з десяти кешбеків на суму 10 000 грн.
з 12 квітня 2021 до 12 липня 2021 А ще Apple Watch та AirPods за поповнення мобільного Хто може брати участь в акції? Клієнти ПриватБанку, які зареєструвалися в акції та поповнюють мобільний через Приват24 (вебверсію або мобільний додаток) із картки Mastercard на суму понад 150 грн.
Як стати учасником акції? 1. Зареєструйтеся в акції. 2. Поповнюйте мобільний через Приват24 (вебверсію або мобільний додаток) із картки Mastercard на суму понад 150 грн на будь-якому з етапів акції.
з 12 квітня 2021 до 25 червня 2021 Отримайте нульовий тариф на абонплату за еквайринг до 3 місяців. Хто бере участь в акції? Юридичні особи та фізичні особи – підприємці (далі – Підприємці), які ведуть господарську діяльність, з відкритим поточним рахунком у національній валюті в АТ КБ «ПриватБанк», які раніше не співпрацювали з АТ КБ «ПриватБанк» за послугою «Еквайринг» або з моменту припинення співпраці за послугою «Еквайринг» пройшло більше ніж 6 місяців.
Як стати учасником акції? 1. Зареєструйтеся в акції «Успішний бізнес. Еквайринг». 2. Чекайте на дзвінок від банку для уточнення коду за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційного номера підприємця для надання заохочення. 3. Встановлюйте термінал.
з 12 квітня 2021 до 11 травня 2021 Призовий фонд - 123 000 грн Гроші за знання
Отримайте статус фінансового генія з Карткою Юніора від ПриватБанку. Призовий фонд – 123 000 гривень на навчання.
ПриватБанк разом із Mastercard відкривають реєстрацію IX всеукраїнської олімпіади «Фінансовий геній – 2021».
Хто може брати участь в олімпіаді? Діти 6–17 років – власники Картки Юніора Mastercard від ПриватБанку, строк дії якої не завершено.
Як стати учасником? 1. Оформіть Картку Юніора Mastercard. 2. Перейдіть на сторінку олімпіади. 3. Натисніть кнопку «Зареєструватися». 4. Авторизуйтеся через Приват24 за допомогою особистого фінансового номера телефону дитини – власника Картки Юніора Mastercard.
з 12 квітня 2021 до 12 серпня 2021 Розігруємо кешбек та планшети за SWIFT-перекази з Mastercard. Хто бере участь в акції? Клієнти ПриватБанку (фізичні особи і ФОП) – власники картки Mastercard ПриватБанку, яким виповнилося 18 років та які мають ІПН.
Як стати учасником акції? 1. Зареєструватися в акції. 2. Отримати або надіслати SWIFT-переказ із карткою Mastercard на суму від 4000 грн. 3. Розраховуватися картками Mastercard у торговельних мережах або в Інтернеті на суму від 400 грн.