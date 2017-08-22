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Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 10:01

До 6 місяців Apple Music безкоштовно

з 12 січня 2021 до 30 вересня 2021
Слухайте 70 мільйонів треків без реклами, оформивши Digital-картку Visa

Хто бере участь в акції?
Усі клієнти ПриватБанку

Як узяти участь в акції?
1. Зареєструватись в Акції;
2. Перевипустити картку в Приват24 на Digital-картку Visa.

Який подарунок?
Даруємо до 6 місяців безкоштовної передплати
на Apple Music.
https://newpromos.privatbank.ua/buti_digital
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Повідомлень: 1939
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 09:59

«Безконтакт дає контакт!»

з 25 березня 2021 до 6 травня 2021
Розігруємо гаджети Samsung Galaxy за оплати через додаток Google Pay.
Хто бере участь в акції?
Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку Visa.
Якщо у вас немає картки Visa, замовте Digital-картку в Приват24 за 1 хвилину.


Як стати учасником акції?
1. Зареєструйтеся тут або підтвердьте реєстрацію в отриманому повідомленні.
2. Оплачуйте купівлі карткою Visa через додаток Google Pay від 200 грн.
Чим більше транзакцій – тим більше шансів на виграш.


Яка винагорода чекає на переможців?
Смартфон Galaxy S21 5G – 3 шт;
навушники Galaxy Buds Pro – 6 шт.
Для одного переможця передбачено один подарунок за весь період акції.
https://newpromos.privatbank.ua/bezkontakt_daye_kontakt
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Повідомлень: 1939
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 10:00

Двічі по два

з 1 квітня 2021 до 31 травня 2021
Розігруємо одразу два подарунки за онлайн-оплати.
Хто бере участь в акції?
Клієнти ПриватБанку з ІПН віком від 18 років, які мають картку Mastercard.

Як стати учасником акції?
Зареєструватися та здійснити щонайменше дві онлайн-оплати від 300 грн кожна карткою Mastercard від ПриватБанку в період акції.

Яка винагорода чекає на переможців?
Один із п'ятдесяти комплектів сертифікатів Rozetka та Makeup на 1 000 грн (25 комплектів на кожен із двох етапів).
Головний приз – один із трьох комплектів Apple Watch Series 6 та Apple iPhone 12 Pro Max 128GB.
два сертифікати – сертифікат інтернет-магазину Rozetka номіналом 500 грн та сертифікат інтернет-магазину Makeup номіналом 500 грн (всього 1 000 грн).
https://newpromos.privatbank.ua/dvichi_po_dva
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Повідомлень: 1939
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 10:02

Скинь через Приват

з 1 квітня 2021 до 1 серпня 2021
Разом з Visa та ПриватБанком

Хто може взяти участь в акції?
Пропозиція для клієнтів ПриватБанку.

Як узяти участь в акції?
1. Зареєструйтеся в акції.
2. Надішліть або отримайте переказ із карткою Visa від 500 грн (в еквіваленті).
3. Зробіть карткою Visa ПриватБанку щонайменше 3 купівлі від 50 грн кожна.

Який призовий фонд?
- Разовий кешбек 50 грн на гривневу картку Visa ПриватБанку одержать клієнти, які виконали умови акції.
- Разовий кешбек 500 грн одержать 200 клієнтів: щомісяця 50 переможців буде визначено за допомогою сервісу random.org.
https://newpromos.privatbank.ua/skyn_cherez_pryvat
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Повідомлень: 1939
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 10:05

Готівку видавайте – 10 000 забирайте

з 1 квітня 2021 до 30 квітня 2021
Вигравайте гроші на розвиток вашого бізнесу з Visa
Хто бере участь в акції?
Юридичні особи й приватні підприємці, які проводять господарську діяльність та підключені до сервісу «Готівка на касі».

Як стати учасником акції?
1. Зареєструйтеся в акції.
2. Повідомте вашим касирам, що вони можуть видавати готівку клієнтам на касі.
3. Видайте щонайменше п’ятьом клієнтам готівку за умови оплати покупки карткою Visa ПриватБанку.
4. Автоматично беріть участь у розіграші одного з десяти кешбеків на суму 10 000 грн.

Яка винагорода чекає на учасників акції?
Десять переможців, які виконають умови акції, отримають 10 000 грн на розвиток бізнесу.
https://newpromos.privatbank.ua/hotivku ... _zabyrayte
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Повідомлень: 1939
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 09:30

Камон, від Mastercard новий iPhone!

з 12 квітня 2021 до 12 липня 2021
А ще Apple Watch та AirPods за поповнення мобільного
Хто може брати участь в акції?
Клієнти ПриватБанку, які зареєструвалися в акції та поповнюють мобільний через Приват24 (вебверсію або мобільний додаток) із картки Mastercard на суму понад 150 грн.

Як стати учасником акції?
1. Зареєструйтеся в акції.
2. Поповнюйте мобільний через Приват24 (вебверсію або мобільний додаток) із картки Mastercard на суму понад 150 грн на будь-якому з етапів акції.

Яка винагорода чекає на переможців?
Наприкінці кожного з трьох етапів акції буде розіграно по 16 призів:
- iPhone 12 Pro Max, 256 ГБ – 1 шт.;
- Apple Watch Series 6 GPS – 5 шт.;
- Apple AirPods – 10 шт.
https://newpromos.privatbank.ua/kamon_v ... vyy_iphone
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Повідомлень: 1939
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 09:32

Успішний бізнес!

з 12 квітня 2021 до 25 червня 2021
Отримайте нульовий тариф на абонплату за еквайринг до 3 місяців.
Хто бере участь в акції?
Юридичні особи та фізичні особи – підприємці (далі – Підприємці), які ведуть господарську діяльність, з відкритим поточним рахунком у національній валюті в АТ КБ «ПриватБанк», які раніше не співпрацювали з АТ КБ «ПриватБанк» за послугою «Еквайринг» або з моменту припинення співпраці за послугою «Еквайринг» пройшло більше ніж 6 місяців.

Як стати учасником акції?
1. Зареєструйтеся в акції «Успішний бізнес. Еквайринг».
2. Чекайте на дзвінок від банку для уточнення коду за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційного номера підприємця для надання заохочення.
3. Встановлюйте термінал.

Яка винагорода чекає на учасників акції?
Нульовий тариф на абонплату за еквайринг на 3 місяці – квітень, травень, червень 2021 року.
https://newpromos.privatbank.ua/LD_ekvayrynh
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Повідомлень: 1939
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 09:46

Олімпіада «Фінансовий геній - 2021»

з 12 квітня 2021 до 11 травня 2021
Призовий фонд - 123 000 грн
Гроші за знання

Отримайте статус фінансового генія з Карткою Юніора від ПриватБанку. Призовий фонд – 123 000 гривень на навчання.

ПриватБанк разом із Mastercard відкривають реєстрацію IX всеукраїнської олімпіади
«Фінансовий геній – 2021».

Хто може брати участь в олімпіаді?
Діти 6–17 років – власники Картки Юніора Mastercard від ПриватБанку, строк дії якої не завершено.

Як стати учасником?
1. Оформіть Картку Юніора Mastercard.
2. Перейдіть на сторінку олімпіади.
3. Натисніть кнопку «Зареєструватися».
4. Авторизуйтеся через Приват24 за допомогою особистого фінансового номера телефону дитини – власника Картки Юніора Mastercard.

Який призовий фонд?
Призовий фонд становить 123 000 гривень на навчання.
https://newpromos.privatbank.ua/financial_genius_2021
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Повідомлень: 1939
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 09:48

SWIFT СВІТОМ МАНДРУЄ – ПОДАРУНКИ ДАРУЄ

з 12 квітня 2021 до 12 серпня 2021
Розігруємо кешбек та планшети за SWIFT-перекази з Mastercard.
Хто бере участь в акції?
Клієнти ПриватБанку (фізичні особи і ФОП) – власники картки Mastercard ПриватБанку, яким виповнилося 18 років та які мають ІПН.

Як стати учасником акції?
1. Зареєструватися в акції.
2. Отримати або надіслати SWIFT-переказ із карткою Mastercard на суму від 4000 грн.
3. Розраховуватися картками Mastercard у торговельних мережах або в Інтернеті на суму від 400 грн.

Яка винагорода чекає на переможців?
400 кешбеків по 500 грн (100 переможців щомісяця).
4 планшети Apple iPad (1 переможець щомісяця).
https://newpromos.privatbank.ua/swift_svitom_mandrye
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Повідомлень: 1939
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
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