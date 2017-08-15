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Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:12

Подорожуйте до вражень з Visa та ПриватБанком

з 20 квітня 2021 до 20 травня 2021
Розігруємо сертифікат на подорож, планшети Samsung та дорожні валізи
Хто бере участь в акції?
Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку Visa.

Як стати учасником акції?
Зареєструватися та здійснити за кордоном щонайменше одну оплату карткою Visa в іноземних магазинах на суму від 500 грн (або екв. у валюті) в період акції.

Яка винагорода чекає на переможців?
Один із восьми планшетів Samsung Galaxy Tab A 8.0" 32Gb, одна з двадцяти валіз для подорожей ROCKET або головний приз – сертифікат на подорож для двох номіналом 35 000 грн.
https://newpromos.privatbank.ua/podorozhuyte_do_vrazhen
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Повідомлень: 1951
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:14

Автоцивілку придбайте – відеореєстратор вигравайте

з 20 квітня 2021 до 20 липня 2021
Придбайте поліс ОСЦПВ через додаток Приват24 з картки Mastercard
Хто бере участь в акції?
Клієнти ПриватБанку віком від 18 років, які мають картку Mastercard, окрім співробітників банку.

Як узяти участь в акції?
1. Зареєструйтеся в акції.
2. Придбайте поліс ОСЦПВ через додаток Приват24 з картки Mastercard..

Яка винагорода чекає на учасників акції?
Розігруємо тридцять відеореєстраторів Xiaomi 70mai Smart Dash Cam Pro.
https://newpromos.privatbank.ua/avtotsyvilku_prydbayte
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1951
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 27282930
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+ Додати
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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