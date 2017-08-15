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Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:12

Подорожуйте до вражень з Visa та ПриватБанком

з 20 квітня 2021 до 20 травня 2021
Розігруємо сертифікат на подорож, планшети Samsung та дорожні валізи
Хто бере участь в акції?
Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку Visa.

Як стати учасником акції?
Зареєструватися та здійснити за кордоном щонайменше одну оплату карткою Visa в іноземних магазинах на суму від 500 грн (або екв. у валюті) в період акції.

Яка винагорода чекає на переможців?
Один із восьми планшетів Samsung Galaxy Tab A 8.0" 32Gb, одна з двадцяти валіз для подорожей ROCKET або головний приз – сертифікат на подорож для двох номіналом 35 000 грн.
https://newpromos.privatbank.ua/podorozhuyte_do_vrazhen
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Повідомлень: 1987
З нами з: 01.09.17
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:14

Автоцивілку придбайте – відеореєстратор вигравайте

з 20 квітня 2021 до 20 липня 2021
Придбайте поліс ОСЦПВ через додаток Приват24 з картки Mastercard
Хто бере участь в акції?
Клієнти ПриватБанку віком від 18 років, які мають картку Mastercard, окрім співробітників банку.

Як узяти участь в акції?
1. Зареєструйтеся в акції.
2. Придбайте поліс ОСЦПВ через додаток Приват24 з картки Mastercard..

Яка винагорода чекає на учасників акції?
Розігруємо тридцять відеореєстраторів Xiaomi 70mai Smart Dash Cam Pro.
https://newpromos.privatbank.ua/avtotsyvilku_prydbayte
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Повідомлень: 1987
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 09:50

Пропозиції для преміальних карток Mastercard

з 20 квітня 2021 до 31 грудня 2021
Платіть карткою та отримуйте знижки!
FARFETCH
Пропозиція діє до 25.09.2021.
Готель Panorama De Luxe (Одеса)
Пропозиція діє до 31.12.2021.
ГОТЕЛЬ FREDERIC KOKLEN BOUTIQUE (Одеса)
Пропозиція діє до 31.12.2021.
ШОТЛАНДСЬКИЙ ДІМ-РЕСТОРАН WHISKY CORNER (Київ)
Пропозиція діє до 31.12.2021.
Ресторан INK Липки (Київ)
Пропозиція діє до 31.12.2021.
MyDutyFree (аеропорти «Бориспіль» та «Київ»)
Пропозиція діє до 31.12.2021.
Polo Ralph Lauren (Київ)
Пропозиція діє до 31.12.2021.
Philipp Plein (Київ)
Пропозиція діє до 31.12.2021.
ION
Пропозиція діє до 31.12.2021.
KIMS
Пропозиція діє до 31.12.2021.
LEO BEAUTY CLUB (Київ)
Пропозиція діє до 31.12.2021.
САНАТОРІЙ «КОНЧА-ЗАСПА»
Пропозиція діє до 31.12.2021.
https://newpromos.privatbank.ua/dlya_pr ... mastercard
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Повідомлень: 1987
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 09:58

Піклуємось про ваше здоров’я разом із Visa

з 20 квітня 2021 до 31 травня 2021

iHerb – знижка 15% на товари для краси та здоров’я
Період акції: 20.04.2021 – 20.05.2021.

Кешбек 10% за замовлення ліків на Liki24
Період акції: 01.05.2021 – 31.05.2021.

Поїздки зі знижкою 30% від Bolt
Період акції: 01.05.2021 – 31.05.2021
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Безкоштовна доставка продуктів від VARUS
Період акції: 22.04.2021-22.05.2021.

-30 гривень на доставку їжі з ресторанів та магазинів від ROCKET
Період акції: 20.04.2021 - 31.05.2021.

https://newpromos.privatbank.ua/pro_vas ... om_iz_visa
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 11:50

Даруємо сертифікати та електросамокати

з 26 квітня 2021 до 26 червня 2021
За перекази TransferGo на картки Mastercard
Хто бере участь в акції?
Клієнти ПриватБанку – власники картки Mastercard ПриватБанку, яким виповнилося 18 років та які мають ІПН.

Як стати учасником акції?
1. Зареєструватися в акції.
2. Отримати переказ TransferGo на картку Mastercard від 1000 грн.
3. Здійснити з карткою Mastercard ПриватБанку щонайменше 3 купівлі на загальну суму від 300 грн.

Яка винагорода чекає на переможців?
Електронні сертифікати номіналом 1000 грн – 100 шт. (25 сертифікатів щомісяця).
Електросамокати Mi Electric Scooter Pro 2 Black – 4 шт.
(1 шт. щомісяця).
https://newpromos.privatbank.ua/daruyem ... rosamokaty
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 11:52

Кредитні картки для здійснення бажань

з 26 квітня 2021 до 31 травня 2021
Отримуйте подарунки за розрахунки кредиткою разом із Mastercard
Розігруємо крутезні електросамокати Xiaomi Mi Scooter Pro 2 та електровелосипеди Like.Bike, а також вишуканий вікенд на двох у заміському комплексі.

Хто може брати участь в акції?
Клієнти ПриватБанку – власники карток Mastercard «Універсальна» та/або «Універсальна Gold», яким виповнилося 18 років і які мають ІПН.

Як стати учасником акції?
1. Зареєструйтеся в акції.
2. Зробіть щонайменше дві оплати будь-яких товарів чи послуг карткою на суму 500 грн кожна за рахунок кредитного ліміту.

Яка винагорода чекає на переможців?
Наприкінці акції буде розіграно 10 подарунків:
- сертифікат на вікенд у заміському комплексі на вибір переможця номіналом 25 000 грн – 4 шт.;
- електросамокат Xiaomi Mi Scooter Pro 2 – 3 шт.;
- електровелосипед Like.Bike – 3 шт.
https://newpromos.privatbank.ua/dlya_zdiysnennya_bazhan
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 13:19

Електротранспорт для користувачів Freelancehunt

з 5 травня 2021 до 5 серпня 2021
За перекази з карткою Mastercard ПриватБанку

Користувачі Freelancehunt (фізичні особи й ФОП) – власники карток Mastercard ПриватБанку, яким виповнилося 18 років та які мають ІПН.

Як стати учасником акції?
Для фізичних осіб, які зареєстровані на Freelancehunt:
1. Зареєструйтеся в акції на сайті fh.ua/privatbank.
2. Отримайте або надішліть переказ із карткою Mastercard на суму від 500 грн.
3. Розраховуйтеся карткою Mastercard у торговельних мережах або Інтернеті на суму від 500 грн.

Для ФОП, які зареєстровані на Freelancehunt:
1. Зареєструйтеся в акції на сайті fh.ua/privatbank.
2. Отримайте платіж на рахунок ФОП і перекажіть на картку Mastercard суму від 500 грн.
3. Розраховуйтеся карткою Mastercard у торговельних мережах або Інтернеті на суму від 500 грн.

Яка винагорода чекає на переможців?
Гіроскутер Like.Bike Mini Pro – 1 шт.
Електросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter 1S Black – 1 шт.
Електровелосипед Xiaomi HIMO C20 – 1 шт.
https://newpromos.privatbank.ua/elektro ... elancehunt
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