Акції від ПриватБанку

Розігруємо сертифікат на подорож, планшети Samsung та дорожні валізи
Хто бере участь в акції?
Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку Visa.
Як стати учасником акції?
Зареєструватися та здійснити за кордоном щонайменше одну оплату карткою Visa в іноземних магазинах на суму від 500 грн (або екв. у валюті) в період акції.
Яка винагорода чекає на переможців?
Один із восьми планшетів Samsung Galaxy Tab A 8.0" 32Gb, одна з двадцяти валіз для подорожей ROCKET або головний приз – сертифікат на подорож для двох номіналом 35 000 грн.