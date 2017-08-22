Акції від ПриватБанку

з 1 червня 2021
до 31 серпня 2021
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:08
LiqPay та Хорошоп для ecomm’у буде топ
Подвійна знижка при встановленні LiqPay на новому сайті від Хорошоп
з 1 червня 2021
до 31 серпня 2021
Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:09
Подорож у літо з Mastercard
Беріть участь в Акції та вигравайте ідеальну мандрівку Україною
з 1 червня 2021
до 31 липня 2021
Додано: Вів 08 чер, 2021 12:06
Вигравайте абонементи на Atlas Weekend – 2021
з 5 червня 2021 до 25 червня 2021
Розігруємо 75 пар абонементів
Клієнти ПриватБанку – власники платіжних карток Mastercard («Універсальна», «Універсальна Gold», Platinum, World Black Edition і World Elite) з ІПН.
Як стати учасником акції?
1. Зареєструйтеся в акції.
2. Зробіть щонайменше одну оплату від 100 грн будь-якою карткою Mastercard у торговельних мережах або Інтернеті.
Яка винагорода чекає на переможців?
За підсумками акції ми виберемо 75 переможців, які отримають абонементи на 2 (дві) персони на всі дні фестивалю Atlas Weekend (з 7 до 11 липня включно)
Додано: Чет 10 чер, 2021 09:38
Квитки з Visa вiд Привату – подорож на весь Sweet
з 10 червня 2021 до 31 серпня 2021
Придбайте квиток на поїзд «Інтерсіті+» та отримайте промокод від Sweet.TV.
Хто може взяти участь в акції?
Клієнти ПриватБанку – власники карток Visa ПриватБанку.
Як стати учасником акції?
Протягом періоду акції придбайте квиток на поїзд «Інтерсіті+» із будь-якої картки Visa ПриватБанку через будь-який канал банку.
Яка винагорода чекає на учасників акції?
Промокод від партнера акції Sweet.TV, з яким можна дивитися онлайн фільми й серіали під час подорожі в поїзді.
У поїздах «Інтерсіті+» встановлено сервери, які транслюють Sweet.TV, навіть якщо немає зв’язку.
Додано: Чет 10 чер, 2021 09:40
Жаркий кешбек від 300 до 30 000 грн
з 10 червня 2021 до 10 вересня 2021
Від ПриватБанку та Visa за міжнародні перекази
Хто може взяти участь в акції?
Клієнти ПриватБанку, яким виповнилося 18 років і які є власниками активної картки Visa.
Як стати учасником акції?
Крок 1. Зареєструйтеся.
Крок 2. Надішліть або отримайте міжнародний переказ із карткою Visa від 3 000 грн (в екв.) через будь-який канал ПриватБанку.
Крок 3. Зробіть щонайменше 3 купівлі з карткою Visa на суму від 300 грн.
Які подарунки чекають на учасників?
Кешбек 300 грн отримають 900 клієнтів (щомісяця 300 клієнтів).
Кешбек 3 000 грн отримають 6 клієнтів за весь період акції (щомісяця 2 клієнти).
Кешбек 30 000 грн отримає головний переможець акції.
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