Акції від ПриватБанку

з 1 червня 2021
до 31 серпня 2021
|
|
|
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:08
LiqPay та Хорошоп для ecomm’у буде топ
Подвійна знижка при встановленні LiqPay на новому сайті від Хорошоп
з 1 червня 2021
до 31 серпня 2021
Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:09
Подорож у літо з Mastercard
Беріть участь в Акції та вигравайте ідеальну мандрівку Україною
з 1 червня 2021
до 31 липня 2021
Додано: Вів 08 чер, 2021 12:06
Вигравайте абонементи на Atlas Weekend – 2021
з 5 червня 2021 до 25 червня 2021
Розігруємо 75 пар абонементів
Клієнти ПриватБанку – власники платіжних карток Mastercard («Універсальна», «Універсальна Gold», Platinum, World Black Edition і World Elite) з ІПН.
Як стати учасником акції?
1. Зареєструйтеся в акції.
2. Зробіть щонайменше одну оплату від 100 грн будь-якою карткою Mastercard у торговельних мережах або Інтернеті.
Яка винагорода чекає на переможців?
За підсумками акції ми виберемо 75 переможців, які отримають абонементи на 2 (дві) персони на всі дні фестивалю Atlas Weekend (з 7 до 11 липня включно)
Додано: Чет 10 чер, 2021 09:38
Квитки з Visa вiд Привату – подорож на весь Sweet
з 10 червня 2021 до 31 серпня 2021
Придбайте квиток на поїзд «Інтерсіті+» та отримайте промокод від Sweet.TV.
Хто може взяти участь в акції?
Клієнти ПриватБанку – власники карток Visa ПриватБанку.
Як стати учасником акції?
Протягом періоду акції придбайте квиток на поїзд «Інтерсіті+» із будь-якої картки Visa ПриватБанку через будь-який канал банку.
Яка винагорода чекає на учасників акції?
Промокод від партнера акції Sweet.TV, з яким можна дивитися онлайн фільми й серіали під час подорожі в поїзді.
У поїздах «Інтерсіті+» встановлено сервери, які транслюють Sweet.TV, навіть якщо немає зв’язку.
Додано: Чет 10 чер, 2021 09:40
Жаркий кешбек від 300 до 30 000 грн
з 10 червня 2021 до 10 вересня 2021
Від ПриватБанку та Visa за міжнародні перекази
Хто може взяти участь в акції?
Клієнти ПриватБанку, яким виповнилося 18 років і які є власниками активної картки Visa.
Як стати учасником акції?
Крок 1. Зареєструйтеся.
Крок 2. Надішліть або отримайте міжнародний переказ із карткою Visa від 3 000 грн (в екв.) через будь-який канал ПриватБанку.
Крок 3. Зробіть щонайменше 3 купівлі з карткою Visa на суму від 300 грн.
Які подарунки чекають на учасників?
Кешбек 300 грн отримають 900 клієнтів (щомісяця 300 клієнтів).
Кешбек 3 000 грн отримають 6 клієнтів за весь період акції (щомісяця 2 клієнти).
Кешбек 30 000 грн отримає головний переможець акції.
Додано: Вів 15 чер, 2021 09:45
Даруємо кешбек і туристичні сертифікати
з 15 червня 2021 до 15 вересня 2021
за міжнародні перекази Ria з Mastercard
Хто може взяти участь в акції?
Клієнти ПриватБанку, яким виповнилося 18 років і які є власниками активної картки Mastercard ПриватБанку.
Як стати учасником?
1. Зареєструйтеся.
2. Надішліть або отримайте міжнародний переказ Ria від 2 500 грн (в екв.) з карткою Mastercard ПриватБанку.
3. Розрахуйтеся в Інтернеті або магазині на суму від 250 грн карткою Mastercard ПриватБанку.
Яка винагорода чекає на переможців?
Кешбек 250 грн отримають 300 клієнтів (щомісяця 100 клієнтів).
Сертифікат на туристичні послуги номіналом 15 000 грн отримають 3 клієнти (щомісяця 1 клієнт).
Зараз переглядають цей форум: Assistant_Portal і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|