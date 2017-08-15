Акції від ПриватБанку

з 1 червня 2021
до 31 серпня 2021
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:08
LiqPay та Хорошоп для ecomm’у буде топ
Подвійна знижка при встановленні LiqPay на новому сайті від Хорошоп
з 1 червня 2021
до 31 серпня 2021
Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:09
Подорож у літо з Mastercard
Беріть участь в Акції та вигравайте ідеальну мандрівку Україною
з 1 червня 2021
до 31 липня 2021
Додано: Вів 08 чер, 2021 12:06
Вигравайте абонементи на Atlas Weekend – 2021
з 5 червня 2021 до 25 червня 2021
Розігруємо 75 пар абонементів
Клієнти ПриватБанку – власники платіжних карток Mastercard («Універсальна», «Універсальна Gold», Platinum, World Black Edition і World Elite) з ІПН.
Як стати учасником акції?
1. Зареєструйтеся в акції.
2. Зробіть щонайменше одну оплату від 100 грн будь-якою карткою Mastercard у торговельних мережах або Інтернеті.
Яка винагорода чекає на переможців?
За підсумками акції ми виберемо 75 переможців, які отримають абонементи на 2 (дві) персони на всі дні фестивалю Atlas Weekend (з 7 до 11 липня включно)
Додано: Чет 10 чер, 2021 09:38
Квитки з Visa вiд Привату – подорож на весь Sweet
з 10 червня 2021 до 31 серпня 2021
Придбайте квиток на поїзд «Інтерсіті+» та отримайте промокод від Sweet.TV.
Хто може взяти участь в акції?
Клієнти ПриватБанку – власники карток Visa ПриватБанку.
Як стати учасником акції?
Протягом періоду акції придбайте квиток на поїзд «Інтерсіті+» із будь-якої картки Visa ПриватБанку через будь-який канал банку.
Яка винагорода чекає на учасників акції?
Промокод від партнера акції Sweet.TV, з яким можна дивитися онлайн фільми й серіали під час подорожі в поїзді.
У поїздах «Інтерсіті+» встановлено сервери, які транслюють Sweet.TV, навіть якщо немає зв’язку.
Додано: Чет 10 чер, 2021 09:40
Жаркий кешбек від 300 до 30 000 грн
з 10 червня 2021 до 10 вересня 2021
Від ПриватБанку та Visa за міжнародні перекази
Хто може взяти участь в акції?
Клієнти ПриватБанку, яким виповнилося 18 років і які є власниками активної картки Visa.
Як стати учасником акції?
Крок 1. Зареєструйтеся.
Крок 2. Надішліть або отримайте міжнародний переказ із карткою Visa від 3 000 грн (в екв.) через будь-який канал ПриватБанку.
Крок 3. Зробіть щонайменше 3 купівлі з карткою Visa на суму від 300 грн.
Які подарунки чекають на учасників?
Кешбек 300 грн отримають 900 клієнтів (щомісяця 300 клієнтів).
Кешбек 3 000 грн отримають 6 клієнтів за весь період акції (щомісяця 2 клієнти).
Кешбек 30 000 грн отримає головний переможець акції.
Додано: Вів 15 чер, 2021 09:45
Даруємо кешбек і туристичні сертифікати
з 15 червня 2021 до 15 вересня 2021
за міжнародні перекази Ria з Mastercard
Хто може взяти участь в акції?
Клієнти ПриватБанку, яким виповнилося 18 років і які є власниками активної картки Mastercard ПриватБанку.
Як стати учасником?
1. Зареєструйтеся.
2. Надішліть або отримайте міжнародний переказ Ria від 2 500 грн (в екв.) з карткою Mastercard ПриватБанку.
3. Розрахуйтеся в Інтернеті або магазині на суму від 250 грн карткою Mastercard ПриватБанку.
Яка винагорода чекає на переможців?
Кешбек 250 грн отримають 300 клієнтів (щомісяця 100 клієнтів).
Сертифікат на туристичні послуги номіналом 15 000 грн отримають 3 клієнти (щомісяця 1 клієнт).
Додано: Чет 17 чер, 2021 10:00
Перекази за номером телефону з Visa
з 16 червня 2021 до 16 липня 2021
приносять круті смартфони
Хто може взяти участь в акції?
Клієнти ПриватБанку з карткою Visa.
Як узяти участь у розіграші смартфонів?
1. Зареєструватися в акції.
2. Активувати послугу поповнення картки за номером телефону в мобільному додатку Приват24.
3. Надіслати або отримати переказ за номером телефону з карткою Visa на суму від 100 грн у мобільному додатку Приват24.
Які подарунки для переможців?
Смартфон Apple iPhone 12 64Gb Black – 6 шт. (3 смартфони кожні 2 тижні).
Смартфон Samsung Galaxy S20 FE 6/128GB White – 6 шт. (3 смартфони кожні 2 тижні).
Додано: Чет 01 лип, 2021 09:12
Збережіть свій час разом із Visa
з 15 червня 2021 до 30 серпня 2021
Знижка до 250 грн на доставку з epicentrk.ua
Як отримати знижку?
1. Купуйте на epicentrk.ua товари на суму від 500 грн з урахуванням ПДВ та розраховуйтеся на сайті карткою Visa.
2. Отримайте знижку до 250 грн на доставку товарів.
Пропозиція діє для всіх карток Visa.
Період акції: 10.05.2021 – 10.07.2021.
Знижка до 98% на SWEET.TV
Вибирайте тариф та насолоджуйтесь переглядом
кіноновинок зі знижками:
- до 50% на онлайн-телебачення та кіно;
- до 98% на тариф «Visa кіно».
Пропозиція діє для всіх карток Visa.
Період акції: 07.06.2021 – 15.07.2021.
-15% на оренду електросамокатів Bolt
Проведіть час весело з доступним і безпечним транспортом!
Як скористатись пропозицією?
1. Відкрийте або завантажте додаток Bolt через Google Play/App Store.
2. Додайте в гаманець Bolt будь-яку картку Visa для оплати*.
* Знижка не діє під час оплати через Apple Pay, Google Pay або Garmin Pay.
Пропозиція діє для всіх карток Visa в Києві, Одесі та Львові.
Період акції: 01.05.2021 – 30.09.2021.
Спеціальні пропозиції CityBreaks від SkyUp
Вирушайте на вихідні в подорожі CityBreaks від SkyUp.
Розраховуйтеся картками Visa та користуйтеся особливими привілеями на пакетні пропозиції CityBreaks:
- 5% знижки з промокодом visasummer.
- Готель вищої категорії за ціною стандартної пропозиції від SkyUp Airlines.
- Харчування під час перельоту*.
* CityBreaks діють з Києва, Львова, Одеси та Запоріжжя до Батумі, Тбілісі, Дубаї, Стамбула та інших міст.
Період акції: 15.06.2021 – 31.12.2021.
Додано: Вів 06 лип, 2021 09:35
Світ кіно разом із Mastercard та ПриватБанк
з 1 липня 2021 до 31 липня 2021
Розігруємо 2 подорожі на Одеський міжнародний кінофестиваль
Хто може брати участь в акції?
Власники преміальних карток Mastercard (World Black Edition та World Elite) з ІПН, які зареєструвалися в акції.
Як стати учасником акції?
1. Зареєструйтеся в акції
2. Розраховуйтеся в липні преміальними картками World Black Edition та/або World Elite в торговельних мережах та в Інтернеті на суму від 10 000 грн.
Який призовий фонд?
Дві подорожі на Одеський міжнародний кінофестиваль (з 14.08 до 16.08) для двох осіб кожна.
Додано: Вів 06 лип, 2021 09:37
Яскрава вечірка разом із Mastercard та ПриватБанком
з 1 липня 2021 до 31 липня 2021
Вигравайте подарунки для домашньої вечірки на природі
Хто може взяти участь в акції?
Клієнти ПриватБанку – власники карток Mastercard «Універсальна» та/або «Універсальна Gold», яким виповнилося 18 років і які мають ІПН.
Як стати учасником акції?
Крок 1. Зареєструйтеся в акції.
Крок 2. Здійсніть з кредитного рахунку картки щонайменше 2 оплати будь-яких товарів, робіт чи послуг на загальну суму від 200 грн.
Що чекає на переможців?
- Вугільний гриль CHAR-BROIL PERFORMANCE 780 та набір для барбекю BergHOFF Cubo – 6 штук.
- Проєктор Mi Smart Projector mini – 6 штук.
- Надувний острів – 6 штук.
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