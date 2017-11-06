Акції від ПриватБанку

з 1 серпня 2021 до 30 вересня 2021 Подвійний бонус із картками Mastercard World Business
Хто може брати участь в акції? Клієнти ПриватБанку – власники карток Mastercard World Business (Корпоративна картка та картка «Ключ до рахунку»).
Як стати учасником акції? Відкрити картку Mastercard World Business та здійснити будь-яку кількість оплат від 200 грн в період акції.
Яка винагорода чекає на переможців? Сертифікат від giftmall номіналом 200 грн отримають перші 200 учасників акції. Головний приз – сертифіката номіналом 10 000 грн розігрується серед учасників, які виконують усі умови акції. https://newpromos.privatbank.ua/podviyn ... d_business
Хто може взяти участь в акції? Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку Mastercard.
Як стати учасником акції? Крок 1. Зареєструйтеся. Крок 2. Здійсніть щонайменше одну оплату будь-яких товарів, робіт чи послуг на суму від 200 грн протягом періоду акції карткою «Універсальна» або «Універсальна Gold» Mastercard від ПриватБанку.
з 15 серпня 2021 до 15 жовтня 2021 Виграйте 50 000 гривень на подорож Хто бере участь в акції? Клієнти ПриватБанку з ІПН, у яких є смартфон на базі iOS або Android з можливістю безконтактної оплати (наявність модуля NFC).
Як стати учасником акції? 1. Зареєструватися в акції. 2. Оплачувати купівлі карткою Mastercard від ПриватБанк за допомогою Apple Pay чи Google Pay. Більше витрат – більше шансів на перемогу.
з 16 серпня 2021 до 3 жовтня 2021 Отримайте свій космос разом із Visa та ПриватБанком Коли комусь вдається дістати PlayStation 5 і цей хтось виходить із магазину, усі навколо завмирають, не маючи сили відвести погляд. Адже це не просто гаджет – це космос.
Хто може взяти участь в акції? Клієнти ПриватБанку – власники преміальних карток Visa Platinum та Visa Signature з-поміж IT-фахівців. Детальніше у "Поширених запитаннях"
Як стати учасником акції? 1. Зареєструйтеся на сторінці акції. 2. Розраховуйтеся преміальною карткою Visa Platinum або Visa Signature в торговельній мережі чи Інтернеті на суму від 1500 грн одним чеком. Кожна операція на 1500 грн і більше бере участь у розіграші.
Яка винагорода чекає на переможців? 1. Аксесуари для PlayStation 5 (буде розіграно по два призи щотижня): - комплект із двох геймпадів Sony PlayStation 5; - чотири камери Sony PlayStation 5 HD Camera; - шість передплат PlayStation Plus на 12 місяців. 2. Головний приз – ігрова консоль Sony Playstation 5 (буде розіграно наприкінці акції серед усіх, хто виконав її умови). https://newpromos.privatbank.ua/kosmich ... _kliyentiv
з 16 серпня 2021 до 5 вересня 2021 Безкоштовне відкриття та обслуговування рахунку до 31 жовтня 2021 року.
Хто бере участь в акції? Юридичні особи та приватні підприємці, які не мають відкритого поточного рахунку в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на початок старту акції. Винятки становлять комунальні медичні установи, громадські та благодійні організації, для яких діють індивідуальні тарифи.
Як стати учасником акції? 1. Зареєструватися в акції. 2. Прийняти дзвінок від банку для підтвердження участі в акції та повідомити код ЄДРПОУ/ІПН компанії, за якою бажаєте підключити послугу. 3. Відкрити поточний рахунок у гривні на сайті чи у відділенні банку та підключитися до тарифного плану «Бізнес Старт».
Яка винагорода чекає на переможців? - Безкоштовне відкриття поточного рахунку в національній валюті. - Безкоштовне обслуговування рахунку згідно з умовами акції та підключення до тарифного пакета «Бізнес Старт» у строк до 31 жовтня 2021 року включно. https://newpromos.privatbank.ua/uspishnyy_biznes