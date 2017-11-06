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Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 13:41

Зробіть нашу планету зеленішою

з 1 серпня 2021 до 30 вересня 2021
Із Digital карткою Visa
Хто бере участь в акції?
Усі клієнти ПриватБанку з ІПН.

Як стати учасником акції?
1. Зареєструйтеся в акції.
2. Відкрийте Digital картку Visa в Приват24.
3. Розрахуйтеся нею на суму від 100 грн.

Яка винагорода чекає на переможців?
20 переможців зможуть посадити по дереву з іменною табличкою в «Добропарку».
https://newpromos.privatbank.ua/zrobit_ ... gital_visa
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Повідомлень: 2240
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 13:43

Оберіть картку для справ та подарунок для душі

з 1 серпня 2021 до 30 вересня 2021
Подвійний бонус із картками Mastercard World Business

Хто може брати участь в акції?
Клієнти ПриватБанку – власники карток Mastercard World Business (Корпоративна картка та картка «Ключ до рахунку»).

Як стати учасником акції?
Відкрити картку Mastercard World Business та здійснити будь-яку кількість оплат від 200 грн в період акції.

Яка винагорода чекає на переможців?
Сертифікат від giftmall номіналом 200 грн отримають перші 200 учасників акції.
Головний приз – сертифіката номіналом 10 000 грн розігрується серед учасників, які виконують усі умови акції.
https://newpromos.privatbank.ua/podviyn ... d_business
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Повідомлень: 2240
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 11:48

Запаліть фестивальні ночі разом із Mastercard

з 4 серпня 2021 до 10 серпня 2021
Вигравайте абонементи на фестиваль White Nights. Africa

Хто може взяти участь в акції?
Клієнти ПриватБанку – власники карток Mastercard, яким виповнилося 18 років і які мають ІПН.

Як стати учасником акції?
Крок 1. Зареєструйтеся в акції.
Крок 2. Здійсніть карткою щонайменше одну оплату будь-яких товарів, робіт чи послуг на загальну суму від 100 грн.

Що чекає на переможців?
Комплект із двох абонементів на фестиваль White Nights. Africa, який відбудеться 13–14 серпня 2021 року в Києві.
Усього розігруємо 50 комплектів.
https://newpromos.privatbank.ua/zapalit ... Mastercard
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Повідомлень: 2240
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:53

Відпустка не закінчується!

Хто може взяти участь в акції?
Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку Mastercard.

Як стати учасником акції?
Крок 1. Зареєструйтеся.
Крок 2. Здійсніть щонайменше одну оплату будь-яких товарів, робіт чи послуг на суму від 200 грн протягом періоду акції карткою «Універсальна» або «Універсальна Gold» Mastercard від ПриватБанку.

Яка винагорода чекає на переможців?
Три сертифікати на поїздку до Одесу та два сертифікати на гастротур до Львова.
https://newpromos.privatbank.ua/vidpust ... nchuyetsya
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Повідомлень: 2240
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:21

Вікенд за кордоном за оплату телефоном з Visa

з 12 серпня 2021 до 12 жовтня 2021
Даруємо тур до Стамбулу

Хто бере участь в акції?
Клієнти ПриватБанку з ІПН, у яких є смартфон на базі iOS або Android з можливістю безконтактної оплати (наявність модуля NFC).

Як взяти участь в акції?
1. Зареєструватися в акції.
2. Оплачувати покупки карткою Visa за допомогою Apple Pay чи Google Pay.
3. Більше витрат – більше шансів на перемогу.

Яка винагорода чекає на переможців?
Вікенд на 4 дні та 3 ночі до Стамбула на 10 чоловік
(5 переможців зможуть взяти з собою пару)
Дати проведення вікенду 05.11 - 08.11.2021
https://newpromos.privatbank.ua/vikend_ ... nom_z_Visa
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:24

iPhone 12 Pro

з 13 серпня 2021 до 12 вересня 2021
iPhone 12 Pro з «Оплатою частинами» на 15 платежів від 2 400 грн/міс з вигодою 4 500 грн.

Хто може взяти участь в акції?
Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку «Універсальна» й ліміт за кредитом «Оплата частинами».

Як стати учасником акції?
Придбайте техніку Apple за вигідною ціною з «Оплатою частинами» на 15 платежів у магазинах-партнерах.

Які магазини беруть участь в акції?
Алло, Цитрус, COMFY, Розетка, Eldorado, Фокстрот
https://newpromos.privatbank.ua/novyy_riven_dlya_iPhone
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:25

Райський відпочинок за оплати смартфоном з Mastercard

з 15 серпня 2021 до 15 жовтня 2021
Виграйте 50 000 гривень на подорож
Хто бере участь в акції?
Клієнти ПриватБанку з ІПН, у яких є смартфон на базі iOS або Android з можливістю безконтактної оплати (наявність модуля NFC).

Як стати учасником акції?
1. Зареєструватися в акції.
2. Оплачувати купівлі карткою Mastercard від ПриватБанк за допомогою Apple Pay чи Google Pay.
Більше витрат – більше шансів на перемогу.

Яка винагорода чекає на переможців?
Сертифікат на туристичні послуги номіналом 50 000 грн – 4 штуки.
https://newpromos.privatbank.ua/rayskyy ... smartfonom
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:28

Космічні призи для IT-клієнтів

з 16 серпня 2021 до 3 жовтня 2021
Отримайте свій космос разом із Visa та ПриватБанком
Коли комусь вдається дістати PlayStation 5 і цей хтось виходить із магазину, усі навколо завмирають, не маючи сили відвести погляд. Адже це не просто гаджет – це космос.

Хто може взяти участь в акції?
Клієнти ПриватБанку – власники преміальних карток Visa Platinum та Visa Signature з-поміж IT-фахівців.
Детальніше у "‎Поширених запитаннях"

Як стати учасником акції?
1. Зареєструйтеся на сторінці акції.
2. Розраховуйтеся преміальною карткою Visa Platinum або Visa Signature в торговельній мережі чи Інтернеті на суму від 1500 грн одним чеком.
Кожна операція на 1500 грн і більше бере участь у розіграші.

Яка винагорода чекає на переможців?
1. Аксесуари для PlayStation 5 (буде розіграно по два призи щотижня):
- комплект із двох геймпадів Sony PlayStation 5;
- чотири камери Sony PlayStation 5 HD Camera;
- шість передплат PlayStation Plus на 12 місяців.
2. Головний приз – ігрова консоль Sony Playstation 5 (буде розіграно наприкінці акції серед усіх, хто виконав її умови).
https://newpromos.privatbank.ua/kosmich ... _kliyentiv
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:30

Успішний бізнес!

з 16 серпня 2021 до 5 вересня 2021
Безкоштовне відкриття та обслуговування рахунку до 31 жовтня 2021 року.

Хто бере участь в акції?
Юридичні особи та приватні підприємці, які не мають відкритого поточного рахунку в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на початок старту акції.
Винятки становлять комунальні медичні установи, громадські та благодійні організації, для яких діють індивідуальні тарифи.

Як стати учасником акції?
1. Зареєструватися в акції.
2. Прийняти дзвінок від банку для підтвердження участі в акції та повідомити код ЄДРПОУ/ІПН компанії, за якою бажаєте підключити послугу.
3. Відкрити поточний рахунок у гривні на сайті чи у відділенні банку та підключитися до тарифного плану «Бізнес Старт».

Яка винагорода чекає на переможців?
- Безкоштовне відкриття поточного рахунку в національній валюті.
- Безкоштовне обслуговування рахунку згідно з умовами акції та підключення до тарифного пакета «Бізнес Старт» у строк до 31 жовтня 2021 року включно.
https://newpromos.privatbank.ua/uspishnyy_biznes
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