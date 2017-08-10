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Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 09:48

Круті подарунки до Дня знань із Mastercard

з 20 серпня 2021 до 20 вересня 2021
Розігруємо ноутбуки, планшети, смартфони та сертифікати Yakaboo.
Хто може взяти участь в акції?
Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку Mastercard.

Як стати учасником акції?
Зареєструйтеся й здійсніть щонайменше одну оплату будь-яких товарів, робіт чи послуг в Інтернеті карткою «Універсальна» або «Універсальна Gold» Mastercard від ПриватБанку від 500 грн протягом періоду акції.


Яка винагорода чекає на переможців?
П’ять ноутбуків Mi RedmiBook, десять планшетів Samsung Galaxy Tab, п’ятнадцять смартфонів Xiaomi Redmi та п'ятдесят сертифікатів інтернет-магазину Yakaboo на 1000 грн.
https://newpromos.privatbank.ua/kruti_p ... o_dnyaznan
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Повідомлень: 2256
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 09:11

Даруємо 5 смартгодинників Samsung Galaxy Watch 4

з 25 серпня 2021 до 25 вересня 2021
За платежі карткою Visa через Google Pay
Хто може взяти участь в акції?
Клієнти ПриватБанку з ІПН, які мають смартфон на базі Android із можливістю безконтактної оплати (наявність модуля NFC).

Як стати учасником акції?
1. Зареєструйтеся в акції.
2. Оплачуйте купівлі карткою Visa ПриватБанку від 100 грн через Google Pay.
Більше витрат – більше шансів на перемогу.


Яка винагорода чекає на переможців?
П’ять смартгодинників Samsung Galaxy Watch 4.
https://newpromos.privatbank.ua/podarunky_za_platezhi
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2256
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 31323334
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+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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