Акції від ПриватБанку

Розігруємо ноутбуки, планшети, смартфони та сертифікати Yakaboo.
Хто може взяти участь в акції?
Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку Mastercard.
Як стати учасником акції?
Зареєструйтеся й здійсніть щонайменше одну оплату будь-яких товарів, робіт чи послуг в Інтернеті карткою «Універсальна» або «Універсальна Gold» Mastercard від ПриватБанку від 500 грн протягом періоду акції.
Яка винагорода чекає на переможців?
П’ять ноутбуків Mi RedmiBook, десять планшетів Samsung Galaxy Tab, п’ятнадцять смартфонів Xiaomi Redmi та п'ятдесят сертифікатів інтернет-магазину Yakaboo на 1000 грн.