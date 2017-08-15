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Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 09:48

Круті подарунки до Дня знань із Mastercard

з 20 серпня 2021 до 20 вересня 2021
Розігруємо ноутбуки, планшети, смартфони та сертифікати Yakaboo.
Хто може взяти участь в акції?
Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку Mastercard.

Як стати учасником акції?
Зареєструйтеся й здійсніть щонайменше одну оплату будь-яких товарів, робіт чи послуг в Інтернеті карткою «Універсальна» або «Універсальна Gold» Mastercard від ПриватБанку від 500 грн протягом періоду акції.


Яка винагорода чекає на переможців?
П’ять ноутбуків Mi RedmiBook, десять планшетів Samsung Galaxy Tab, п’ятнадцять смартфонів Xiaomi Redmi та п'ятдесят сертифікатів інтернет-магазину Yakaboo на 1000 грн.
https://newpromos.privatbank.ua/kruti_p ... o_dnyaznan
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Повідомлень: 2277
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 09:11

Даруємо 5 смартгодинників Samsung Galaxy Watch 4

з 25 серпня 2021 до 25 вересня 2021
За платежі карткою Visa через Google Pay
Хто може взяти участь в акції?
Клієнти ПриватБанку з ІПН, які мають смартфон на базі Android із можливістю безконтактної оплати (наявність модуля NFC).

Як стати учасником акції?
1. Зареєструйтеся в акції.
2. Оплачуйте купівлі карткою Visa ПриватБанку від 100 грн через Google Pay.
Більше витрат – більше шансів на перемогу.


Яка винагорода чекає на переможців?
П’ять смартгодинників Samsung Galaxy Watch 4.
https://newpromos.privatbank.ua/podarunky_za_platezhi
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Повідомлень: 2277
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:38

Сплануйте ідеальну вечерю з Mastercard та ПриватБанком

з 1 вересня 2021 до 30 вересня 2021
Розігруємо вишукані вечері на двох та сертифікати GoodWine
Хто бере участь в акції?
Клієнти ПриватБанку – власники преміальних карток Mastercard Platinum, World Black Edition та World Elite, які мають ІПН.

Як стати учасником акції?
Крок 1. Зареєструйтеся на сторінці акції.
Крок 2. Розраховуйтеся преміальними картками Mastercard Platinum, World Black Edition та/або World Elite на загальну суму від 10000 грн на місяць у торговельних мережах та/або в Інтернеті.

Яка винагорода чекає на переможців?
Подарунки – 25 електронних сертифікатів мережі Good Wine номіналом 1000 грн.
Головні призи – вишукані вечері на двох у містах Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпро (на вибір переможця) – 5 (п'ять).
https://newpromos.privatbank.ua/idealna ... PryvatBank
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Повідомлень: 2277
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 09:32

Кешбек до 1 000 грн

з 10 вересня 2021 до 10 січня 2022
За перекази MoneyGram із карткою Mastercard

Хто може взяти участь в акції?
Клієнти ПриватБанку, яким виповнилося 18 років і які є власниками активної картки Mastercard ПриватБанку.

Як стати учасником акції?
Крок 1. Зареєструйтеся.
Крок 2. Надішліть або отримайте міжнародний переказ MoneyGram від 50 дол. США (в екв.) за допомогою картки Mastercard ПриватБанку.
Крок 3. Розрахуйтеся в магазині або Інтернеті на суму від 300 грн карткою Mastercard ПриватБанку.


Яка винагорода чекає на переможців?
Кешбек 100 грн отримають 3 000 клієнтів (750 переможців щомісяця).
Кешбек 500 грн отримають 80 клієнтів (20 переможців щомісяця).
Кешбек 1 000 грн отримають 40 клієнтів (10 переможців щомісяця).
https://newpromos.privatbank.ua/keshbek_za_perekazy
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Повідомлень: 2277
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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