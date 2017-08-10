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Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 09:48

Круті подарунки до Дня знань із Mastercard

з 20 серпня 2021 до 20 вересня 2021
Розігруємо ноутбуки, планшети, смартфони та сертифікати Yakaboo.
Хто може взяти участь в акції?
Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку Mastercard.

Як стати учасником акції?
Зареєструйтеся й здійсніть щонайменше одну оплату будь-яких товарів, робіт чи послуг в Інтернеті карткою «Універсальна» або «Універсальна Gold» Mastercard від ПриватБанку від 500 грн протягом періоду акції.


Яка винагорода чекає на переможців?
П’ять ноутбуків Mi RedmiBook, десять планшетів Samsung Galaxy Tab, п’ятнадцять смартфонів Xiaomi Redmi та п'ятдесят сертифікатів інтернет-магазину Yakaboo на 1000 грн.
https://newpromos.privatbank.ua/kruti_p ... o_dnyaznan
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Повідомлень: 2286
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 09:11

Даруємо 5 смартгодинників Samsung Galaxy Watch 4

з 25 серпня 2021 до 25 вересня 2021
За платежі карткою Visa через Google Pay
Хто може взяти участь в акції?
Клієнти ПриватБанку з ІПН, які мають смартфон на базі Android із можливістю безконтактної оплати (наявність модуля NFC).

Як стати учасником акції?
1. Зареєструйтеся в акції.
2. Оплачуйте купівлі карткою Visa ПриватБанку від 100 грн через Google Pay.
Більше витрат – більше шансів на перемогу.


Яка винагорода чекає на переможців?
П’ять смартгодинників Samsung Galaxy Watch 4.
https://newpromos.privatbank.ua/podarunky_za_platezhi
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Повідомлень: 2286
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:38

Сплануйте ідеальну вечерю з Mastercard та ПриватБанком

з 1 вересня 2021 до 30 вересня 2021
Розігруємо вишукані вечері на двох та сертифікати GoodWine
Хто бере участь в акції?
Клієнти ПриватБанку – власники преміальних карток Mastercard Platinum, World Black Edition та World Elite, які мають ІПН.

Як стати учасником акції?
Крок 1. Зареєструйтеся на сторінці акції.
Крок 2. Розраховуйтеся преміальними картками Mastercard Platinum, World Black Edition та/або World Elite на загальну суму від 10000 грн на місяць у торговельних мережах та/або в Інтернеті.

Яка винагорода чекає на переможців?
Подарунки – 25 електронних сертифікатів мережі Good Wine номіналом 1000 грн.
Головні призи – вишукані вечері на двох у містах Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпро (на вибір переможця) – 5 (п'ять).
https://newpromos.privatbank.ua/idealna ... PryvatBank
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Повідомлень: 2286
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 09:32

Кешбек до 1 000 грн

з 10 вересня 2021 до 10 січня 2022
За перекази MoneyGram із карткою Mastercard

Хто може взяти участь в акції?
Клієнти ПриватБанку, яким виповнилося 18 років і які є власниками активної картки Mastercard ПриватБанку.

Як стати учасником акції?
Крок 1. Зареєструйтеся.
Крок 2. Надішліть або отримайте міжнародний переказ MoneyGram від 50 дол. США (в екв.) за допомогою картки Mastercard ПриватБанку.
Крок 3. Розрахуйтеся в магазині або Інтернеті на суму від 300 грн карткою Mastercard ПриватБанку.


Яка винагорода чекає на переможців?
Кешбек 100 грн отримають 3 000 клієнтів (750 переможців щомісяця).
Кешбек 500 грн отримають 80 клієнтів (20 переможців щомісяця).
Кешбек 1 000 грн отримають 40 клієнтів (10 переможців щомісяця).
https://newpromos.privatbank.ua/keshbek_za_perekazy
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Повідомлень: 2286
З нами з: 01.09.17
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Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:33

Отримайте більше від подорожей разом із Mastercard

з 1 вересня 2021 до 30 квітня 2023
Знижка 50% на трансфери в аеропорти України з Uklon
Безкоштовне ПЛР-тестування на COVID-19 в аеропортах України
Прискорена реєстрація і здавання багажу в аеропортах України. Fast Line
Знижка 15% у магазинах Heinemann Duty Free та Duty Free Trading
Бізнес-зали Mastercard Lounge в Україні
Бізнес-зали Mastercard Lounge у світових столицях
Fast Line у європейських аеропортах для власників преміальних карток Mastercard
Бізнес-зали Lounge Key в більш ніж 1 000 аеропортах світу
Знижки до 35% та особливі умови оренди автомобілів
Знижки до 15% від WINDROSE airlines із Mastercard
Знижка 10% від Qatar Airways і «Mastercard Більше»
Знижка 15% від easyJet Airline із Mastercard
Знижка 12% на квитки Express і Business First на heathrowexpress.com
Унікальні пропозиції від Disneyland Paris для власників карток Mastercard
Отримайте кешбек до 10% від Booking.com
Преміальна пропозиція від Preferred Hotels & Resorts: чотири ночі за ціною трьох
Приємні бонуси та знижка 10% на бронювання в IHG Hotels & Resorts
Кешбек без кордонів
https://newpromos.privatbank.ua/otrymay ... Mastercard
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Повідомлень: 2286
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:34

Бути фінансово грамотним - модно!

з 15 вересня 2021 до 15 жовтня 2021
Вигравайте 10 грандіозних путівок до відділення ПриватБанку майбутнього.
Уявіть ситуацію: жовтень, канікули, а планів немає…

ПриватБанк запрошує в неймовірну подорож до столиці – 10 щасливчиків відвідають відділення майбутнього – Concept-store, що на Хрещатику.

Екскурсія, подарунки, захоплюючий тренінг від спікера Наталі Каді, яка є коучем з розвитку лідерства та нейроменеджменту (це дуже цікаво й корисно 😉), і багато інших сюрпризів. Ми точно знаємо, що буде WOW.

А зараз увага! Проїзд, проживання в готелі, загадкова екскурсія FAROLERO, частування смаколиками – усе включено, як то кажуть, тільки приєднуйтеся. І, звичайно ж, ми запросимо одного з ваших батьків.

Заінтригували? Тоді мерщій до справи – пройдіть навчання, отримайте сертифікат випускника бізнес-школи «ЮніорБанк» bs.pb.ua і візьміть участь у розіграші однієї з 10 подорожей до столиці.

Бути фінансово грамотним – модно!
https://newpromos.privatbank.ua/buty_fi ... tnym_modno
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Повідомлень: 2286
З нами з: 01.09.17
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Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:36

Страхуйте здоров’я, живіть здорово

з 15 вересня 2021 до 15 листопада 2021
Розігруємо гаджети для здоров'я та сертифікати на вікенд у SPA-комплексі
Хто може взяти участь в акції?
Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку Mastercard від ПриватБанку.

Як стати учасником акції?
Протягом періоду акції зареєструйтеся й укладіть договір страхування здоров’я через мобільний додаток Приват24 та виберіть оплату договору з будь-якої картки Mastercard від ПриватБанку.

Яа винагорода чекає на переможців?
Фітнес-браслети Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC, УФ-стерилізатори, зволожувачі повітря Xiaomi та чотири сертифікати номіналом 35 тис. грн на вікенд у SPA-комплексі на вибір переможця.
https://newpromos.privatbank.ua/strakhu ... it_zdorovo
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Повідомлень: 2286
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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