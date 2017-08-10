Акції від ПриватБанку

з 20 серпня 2021 до 20 вересня 2021 Розігруємо ноутбуки, планшети, смартфони та сертифікати Yakaboo. Хто може взяти участь в акції? Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку Mastercard.
Як стати учасником акції? Зареєструйтеся й здійсніть щонайменше одну оплату будь-яких товарів, робіт чи послуг в Інтернеті карткою «Універсальна» або «Універсальна Gold» Mastercard від ПриватБанку від 500 грн протягом періоду акції.
з 25 серпня 2021 до 25 вересня 2021 За платежі карткою Visa через Google Pay Хто може взяти участь в акції? Клієнти ПриватБанку з ІПН, які мають смартфон на базі Android із можливістю безконтактної оплати (наявність модуля NFC).
Як стати учасником акції? 1. Зареєструйтеся в акції. 2. Оплачуйте купівлі карткою Visa ПриватБанку від 100 грн через Google Pay. Більше витрат – більше шансів на перемогу.
з 1 вересня 2021 до 30 вересня 2021 Розігруємо вишукані вечері на двох та сертифікати GoodWine Хто бере участь в акції? Клієнти ПриватБанку – власники преміальних карток Mastercard Platinum, World Black Edition та World Elite, які мають ІПН.
Як стати учасником акції? Крок 1. Зареєструйтеся на сторінці акції. Крок 2. Розраховуйтеся преміальними картками Mastercard Platinum, World Black Edition та/або World Elite на загальну суму від 10000 грн на місяць у торговельних мережах та/або в Інтернеті.
Яка винагорода чекає на переможців? Подарунки – 25 електронних сертифікатів мережі Good Wine номіналом 1000 грн. Головні призи – вишукані вечері на двох у містах Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпро (на вибір переможця) – 5 (п'ять). https://newpromos.privatbank.ua/idealna ... PryvatBank
з 10 вересня 2021 до 10 січня 2022 За перекази MoneyGram із карткою Mastercard
Хто може взяти участь в акції? Клієнти ПриватБанку, яким виповнилося 18 років і які є власниками активної картки Mastercard ПриватБанку.
Як стати учасником акції? Крок 1. Зареєструйтеся. Крок 2. Надішліть або отримайте міжнародний переказ MoneyGram від 50 дол. США (в екв.) за допомогою картки Mastercard ПриватБанку. Крок 3. Розрахуйтеся в магазині або Інтернеті на суму від 300 грн карткою Mastercard ПриватБанку.
з 1 вересня 2021 до 30 квітня 2023 Знижка 50% на трансфери в аеропорти України з Uklon Безкоштовне ПЛР-тестування на COVID-19 в аеропортах України Прискорена реєстрація і здавання багажу в аеропортах України. Fast Line Знижка 15% у магазинах Heinemann Duty Free та Duty Free Trading Бізнес-зали Mastercard Lounge в Україні Бізнес-зали Mastercard Lounge у світових столицях Fast Line у європейських аеропортах для власників преміальних карток Mastercard Бізнес-зали Lounge Key в більш ніж 1 000 аеропортах світу Знижки до 35% та особливі умови оренди автомобілів Знижки до 15% від WINDROSE airlines із Mastercard Знижка 10% від Qatar Airways і «Mastercard Більше» Знижка 15% від easyJet Airline із Mastercard Знижка 12% на квитки Express і Business First на heathrowexpress.com Унікальні пропозиції від Disneyland Paris для власників карток Mastercard Отримайте кешбек до 10% від Booking.com Преміальна пропозиція від Preferred Hotels & Resorts: чотири ночі за ціною трьох Приємні бонуси та знижка 10% на бронювання в IHG Hotels & Resorts Кешбек без кордонів https://newpromos.privatbank.ua/otrymay ... Mastercard
з 15 вересня 2021 до 15 жовтня 2021 Вигравайте 10 грандіозних путівок до відділення ПриватБанку майбутнього. Уявіть ситуацію: жовтень, канікули, а планів немає…
ПриватБанк запрошує в неймовірну подорож до столиці – 10 щасливчиків відвідають відділення майбутнього – Concept-store, що на Хрещатику.
Екскурсія, подарунки, захоплюючий тренінг від спікера Наталі Каді, яка є коучем з розвитку лідерства та нейроменеджменту (це дуже цікаво й корисно 😉), і багато інших сюрпризів. Ми точно знаємо, що буде WOW.
А зараз увага! Проїзд, проживання в готелі, загадкова екскурсія FAROLERO, частування смаколиками – усе включено, як то кажуть, тільки приєднуйтеся. І, звичайно ж, ми запросимо одного з ваших батьків.
Заінтригували? Тоді мерщій до справи – пройдіть навчання, отримайте сертифікат випускника бізнес-школи «ЮніорБанк» bs.pb.ua і візьміть участь у розіграші однієї з 10 подорожей до столиці.
з 15 вересня 2021 до 15 листопада 2021 Розігруємо гаджети для здоров'я та сертифікати на вікенд у SPA-комплексі Хто може взяти участь в акції? Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку Mastercard від ПриватБанку.
Як стати учасником акції? Протягом періоду акції зареєструйтеся й укладіть договір страхування здоров’я через мобільний додаток Приват24 та виберіть оплату договору з будь-якої картки Mastercard від ПриватБанку.
з 1 жовтня 2021 до 30 листопада 2021 Visa повертає до 1 500 грн кожному зі 100 переможців. Хто може брати участь в акції? Клієнти ПриватБанку, які зареєструвалися в акції та оплачують комунальні послуги, Інтернет або телебачення через Приват24 (web або моб.) карткою Visa від ПриватБанку.
Як стати учасником акції? 1. Зареєструватися. 2. Оплатити комунальні послуги, Інтернет або телебачення, здійснивши платіж (у т. ч. регулярний) через Приват24 на суму щонайменше 100 грн карткою Visa від ПриватБанку.
з 8 жовтня 2021 до 8 грудня 2021 Даруємо сертифікати на ювелірні прикраси та кешбек за перекази Ria Хто може взяти участь в акції? Клієнти ПриватБанку, яким виповнилося 18 років і які є власниками активної картки Mastercard від ПриватБанку.
Як стати учасником? Крок 1. Зареєструйтеся. Крок 2. Надішліть або отримайте міжнародний переказ Ria від 2 000 грн (в екв.) з карткою Mastercard від ПриватБанку. Крок 3. Розрахуйтеся в Інтернеті або в магазині на суму від 200 грн карткою Mastercard від ПриватБанку.
Яка винагорода чекає на переможців? - Сертифікат на ювелірні прикраси від «Укрзолото» номіналом 5 000 грн – 6 шт. (3 переможці щомісяця). - Сертифікат на ювелірні прикраси від «Укрзолото» номіналом 2 500 грн – 6 шт. (3 переможці щомісяця). - Кешбек 50 грн отримають 600 клієнтів (300 переможців щомісяця).
з 11 жовтня 2021 до 31 грудня 2021 Вибирайте омріяний напрямок подорожі та отримайте 10% кешбеку. Хто може взяти участь в акції? Клієнти ПриватБанку, яким виповнилося 18 років і які є власниками активної картки Visa від ПриватБанку.
Як стати учасником акції? Крок 1. Авторизуйтеся на сторінці https://skyup.aero. Крок 2. Придбайте квитки, оплативши їх карткою Visa від ПриватБанку.