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Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:26

Успішний бізнес. Послуга LiqPay

з 18 жовтня 2021 до 7 листопада 2021
Приймайте платежі на сайті зі знижкою на еквайрингову комісію.
Хто бере участь в акції?
Юридичні та фізичні особи – підприємці, яких зареєстровано в такому статусі згідно із законодавством України. Клієнти – власники поточних рахунків в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», які було активовано до початку або під час періоду проведення акції.
Учасником акції може бути клієнт, який скористається системою LiqPay для приймання платежів на своєму сайті вперше.

Як стати учасником акції?
Крок 1. Зареєструватися в LiqPay за посиланням у період з 18.10.2021 до 07.11.2021.
Крок. 2. Установити LiqPay на своєму сайті згідно з технічною документацією.
Крок 3. Почати приймати платежі до кінця акції (18.01.2022).

Яка винагорода чекає на учасників акції?
Комісія LiqPay 2% замість 2,75% на перший мільйон гривень обігу коштів через інтернет-магазин.
https://newpromos.privatbank.ua/uspishnyy_biznes_LiqPay
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Повідомлень: 2339
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:28

Успішний бізнес. Еквайринг

з 18 жовтня 2021 до 7 листопада 2021
Отримайте нульовий тариф на абонплату за еквайринг до 3 місяців.
Хто може взяти участь в акції?
Юридичні особи й фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність, з відкритим поточним рахунком у національній валюті в ПриватБанку, що раніше не співпрацювали з ПриватБанком за послугою «Еквайринг» або припинили співпрацю більш як шість місяців тому.

Як стати учасником акції?
Крок 1. Зареєструйтеся в акції «Успішний бізнес. Еквайринг» із 18 жовтня до 7 листопада 2021 року.
Крок 2. Встановіть термінал до 25 грудня 2021 року.

Яка винагорода чекає на учасників акції?
Нульовий тариф на абонплату за еквайринг на три місяці – жовтень, листопад і грудень 2021 року.
https://newpromos.privatbank.ua/uspishn ... _ekvayrynh
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Повідомлень: 2339
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 08:53

10% знижки на сайті MD-Fashion

з 20 жовтня 2021 до 20 листопада 2021
Хто бере участь в акції?
Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку Visa від ПриватБанку.

Як стати учасником акції?
Оплатити карткою Visa від ПриватБанку покупку на сайті MD-Fashion у період акції.

Яка винагорода чекає на переможців?
- Знижка надається автоматично в разі оплати карткою Visa від ПриватБанку будь-якого товару на сайті md-fashion.com.ua (також діє на товари з іншими знижками на сайті).
- Один зі 100 сертифікатів MD-Fashion номіналом 500 грн розігруємо серед клієнтів, які здійснили оплату на сайті протягом терміну дії акції.
https://newpromos.privatbank.ua/znyzhky ... _MDFashion
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Повідомлень: 2339
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 09:26

Цінопад від Mastercard та ПриватБанку

з 25 жовтня 2021 до 28 листопада 2021
Розраховуйтеся карткою Mastercard на ROZETKA зі знижкою 5%.
Хто бере участь в акції?
Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку Mastercard від ПриватБанку.

Як взяти участь в акції?
Крок 1. Виберіть товари на ROZETKA на загальну суму від 500 грн.
Крок 2. Під час оформлення замовлення виберіть тип оплати «5% знижки від ПриватБанку та Mastercard».
Крок 3. Оплатіть ваше замовлення карткою Mastercard від ПриватБанку.

Яка винагорода чекає на учасників акції?
Знижка 5% на акційний товар на ROZETKA зі спеціальною акційною позначкою.
https://newpromos.privatbank.ua/tsinopa ... na_Rozetka
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Повідомлень: 2339
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 09:28

Смартподарунки за смартоплати

з 27 жовтня 2021 до 27 грудня 2021
Вигравайте розумні девайси від Mastercard
Хто може взяти участь в акції?
Клієнти ПриватБанку з ІПН, які мають смартфон на базі iOS або Android із модулем NFC для безконтактної оплати.

Як стати учасником акції?
1. Зареєструйтеся в акції.
2. Здійсніть від 5 купівель карткою Mastercard від ПриватБанку за допомогою NFC-гаманця (Google Pay, Apple Pay, Mi Pay, Garmin Pay, SwatchPAY).

Яка винагорода чекає на переможців?
- Робот-пилосос – 8 шт.
- Навушники Apple AirPods Pro – 8 шт.
- Колонка JBL – 12 шт.
https://newpromos.privatbank.ua/smartpo ... martoplaty
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Повідомлень: 2339
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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  #<1 ... 32333435
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