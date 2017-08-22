Акції від ПриватБанку

Приймайте платежі на сайті зі знижкою на еквайрингову комісію.
Хто бере участь в акції?
Юридичні та фізичні особи – підприємці, яких зареєстровано в такому статусі згідно із законодавством України. Клієнти – власники поточних рахунків в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», які було активовано до початку або під час періоду проведення акції.
Учасником акції може бути клієнт, який скористається системою LiqPay для приймання платежів на своєму сайті вперше.
Як стати учасником акції?
Крок 1. Зареєструватися в LiqPay за посиланням у період з 18.10.2021 до 07.11.2021.
Крок. 2. Установити LiqPay на своєму сайті згідно з технічною документацією.
Крок 3. Почати приймати платежі до кінця акції (18.01.2022).
Яка винагорода чекає на учасників акції?
Комісія LiqPay 2% замість 2,75% на перший мільйон гривень обігу коштів через інтернет-магазин.