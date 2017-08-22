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Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 11:52

iPhone 13, iPad Air або AirPods Pro за автоцивілку

з 8 листопада 2021 до 8 січня 2022
Керуйте авто без турбот з VISA та автоцивілкою в Приват24
Хто бере участь в акції?
Клієнти ПриватБанку віком від 18 років, які мають картку VISA, окрім співробітників банку.

Як узяти участь в акції?
Крок 1. Зареєструйтеся в акції.
Крок 2. Придбайте поліс ОСЦПВ через додаток «Приват24» з нульовою франшизою, розрахувавшись карткою VISA.

Яка винагорода чекає на учасників акції?
Розігруємо:
- iPhone 13 – 2 шт.;
- iPad Air – 2 шт.;
- AirPods Pro – 2 шт.
https://newpromos.privatbank.ua/podarun ... totsyvilku
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Повідомлень: 2393
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:00

Кешбек 5% за перекази з кредитних коштів по Україні

з 15 листопада 2021 до 31 грудня 2021
На картку будь-якого українського банку
Хто може взяти участь в акції?
Власники картки «Універсальна» або «Універсальна Gold» із кредитним лімітом.

Як стати учасником?
1. Зареєструйтеся.
2. Надішліть щонайменше один переказ від 500 грн із картки «Універсальна» або «Універсальна Gold» за рахунок кредитних коштів на картку будь-якого українського банку.

Яка винагорода чекає на учасників?
Кешбек 5% від суми переказу, але не більше ніж 300 грн/міс.
https://newpromos.privatbank.ua/keshbek_za_perekaz
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Повідомлень: 2393
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:02

100 гривень за зняття готівки на касі

з 15 листопада 2021 до 15 грудня 2021
Гарантований кешбек за отримання грошей без черг та банкоматів
Хто бере участь в акції?
Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку ПриватБанку.

Як стати учасником акції?
1. Зареєструйтеся в акції.
2. Розрахуйтеся карткою ПриватБанку на суму від 100 гривень та отримайте на касі магазину готівку на суму до 500 гривень.

Яка винагорода чекає на учасників акції?
Гарантований кешбек 100 гривень на картку, з якої було здійснено оплату.
https://newpromos.privatbank.ua/keshbek ... ky_na_kasi
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Повідомлень: 2393
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:04

Кешбек 5% за міжнародні перекази з кредитних коштів

з 15 листопада 2021 до 31 грудня 2021
З картки «Універсальна» або «Універсальна Gold»
Хто може взяти участь в акції?
Власники картки «Універсальна» або «Універсальна Gold» із кредитним лімітом.

Як стати учасником?
1. Зареєструйтеся.
2. Надішліть щонайменше один міжнародний переказ від 50 доларів США (в екв.) з картки «Універсальна» або «Універсальна Gold» за рахунок кредитних коштів.

Яка винагорода чекає на учасників?
Кешбек 5% від суми переказу, але не більше ніж 300 грн/міс.
https://newpromos.privatbank.ua/keshbek ... i_perekazy
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Повідомлень: 2393
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 11:58

Благодійна акція «Звичайне диво»

з 15 листопада 2021 до 31 грудня 2021
Долучайтеся до благодійної акції, що подарує дітям справжнє диво!
Хто може брати участь в акції?
Клієнти – власники будь-якої картки ПриватБанку, відкритої в гривні.

Як стати учасником акції «Звичайне диво»?
Зареєструйтеся та оплачуйте будь-які купівлі картками ПриватБанку.

Яка головна мета акції?
Зібрати кошти на допомогу важкохворим дітям.
У перший день нового року ми разом із нашими друзями – компанією Mastercard завітаємо до кожної обласної дитячої лікарні України, аби привітати маленьких пацієнтів зі святами.
Важкохворі діти, як ніхто інший, потребують справжнього новорічного дива, адже вони не можуть відсвяткувати Новий рік удома, у сімейному колі. Загалом це приблизно 3 000 дітей по всій Україні.
Саме ви можете долучитися до створення новорічного настрою тим, хто його потребує. Зареєструйтеся в акції «Звичайне диво» та оплачуйте купівлі карткою ПриватБанку.

Після кожної оплати ми будемо перераховувати ще 1 грн з вашої картки на допомогу важкохворим дітям.
Наприклад, якщо ви витратите 10 грн, з картки буде списано ще 1 грн окремою транзакцією.
До кожної гривні, яку ви перерахуєте, ПриватБанк і Mastercard додадуть ще по 1 гривні

Творіть добро разом із Mastercard і ПриватБанком!
https://newpromos.privatbank.ua/blahodi ... hayne_dyvo
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Повідомлень: 2393
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 19:06

Assistant_Portal
Хтось уже скористався цією акцією?
leonidukr
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Повідомлень: 5
З нами з: 22.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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