Акції від ПриватБанку

з 8 листопада 2021 до 8 січня 2022 Керуйте авто без турбот з VISA та автоцивілкою в Приват24 Хто бере участь в акції? Клієнти ПриватБанку віком від 18 років, які мають картку VISA, окрім співробітників банку.
Як узяти участь в акції? Крок 1. Зареєструйтеся в акції. Крок 2. Придбайте поліс ОСЦПВ через додаток «Приват24» з нульовою франшизою, розрахувавшись карткою VISA.
з 15 листопада 2021 до 31 грудня 2021 На картку будь-якого українського банку Хто може взяти участь в акції? Власники картки «Універсальна» або «Універсальна Gold» із кредитним лімітом.
Як стати учасником? 1. Зареєструйтеся. 2. Надішліть щонайменше один переказ від 500 грн із картки «Універсальна» або «Універсальна Gold» за рахунок кредитних коштів на картку будь-якого українського банку.
з 15 листопада 2021 до 31 грудня 2021 Долучайтеся до благодійної акції, що подарує дітям справжнє диво! Хто може брати участь в акції? Клієнти – власники будь-якої картки ПриватБанку, відкритої в гривні.
Як стати учасником акції «Звичайне диво»? Зареєструйтеся та оплачуйте будь-які купівлі картками ПриватБанку.
Яка головна мета акції? Зібрати кошти на допомогу важкохворим дітям. У перший день нового року ми разом із нашими друзями – компанією Mastercard завітаємо до кожної обласної дитячої лікарні України, аби привітати маленьких пацієнтів зі святами. Важкохворі діти, як ніхто інший, потребують справжнього новорічного дива, адже вони не можуть відсвяткувати Новий рік удома, у сімейному колі. Загалом це приблизно 3 000 дітей по всій Україні. Саме ви можете долучитися до створення новорічного настрою тим, хто його потребує. Зареєструйтеся в акції «Звичайне диво» та оплачуйте купівлі карткою ПриватБанку.
Після кожної оплати ми будемо перераховувати ще 1 грн з вашої картки на допомогу важкохворим дітям. Наприклад, якщо ви витратите 10 грн, з картки буде списано ще 1 грн окремою транзакцією. До кожної гривні, яку ви перерахуєте, ПриватБанк і Mastercard додадуть ще по 1 гривні