Додано: Чет 02 гру, 2021 10:34

з 1 грудня 2021 до 28 лютого 2022Запросіть друга з IT та отримайте кешбекКажуть, що за гроші друзів не купиш… але отримати гроші за друзів можливоОтримайте кешбек 400 грн за кожного запрошеного друга з IT, який оформить преміальну картку Visa.Як отримати кешбек?1) Зверніться в чат-бот від Visa.2) Знайдіть розділ IT Freelancer → «Реферальна програма».3) Надішліть номер телефону друга з IT.4) Попередьте друга, що з ним зв'яжеться співробітник банку.5) Після того, як ваш друг оформить та активує картку Visa Signature або Visa Platinum, ви отримаєте 400 грн кешбекуЯка винагорода чекає на нових клієнтів?Серед нових запрошених клієнтів (які оформили картку та зареєструвалися в чат-боті Visa) ми оберемо 100 переможців, які отримають сертифікати на вибір:- Projector на 12 місяців;- електронна підписка на PlayStation Plus на 12 місяців.