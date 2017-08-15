Акції від ПриватБанку

з 1 грудня 2021 до 28 лютого 2022 Запросіть друга з IT та отримайте кешбек Кажуть, що за гроші друзів не купиш… але отримати гроші за друзів можливо Отримайте кешбек 400 грн за кожного запрошеного друга з IT, який оформить преміальну картку Visa.
Як отримати кешбек? 1) Зверніться в чат-бот від Visa. 2) Знайдіть розділ IT Freelancer → «Реферальна програма». 3) Надішліть номер телефону друга з IT. 4) Попередьте друга, що з ним зв'яжеться співробітник банку. 5) Після того, як ваш друг оформить та активує картку Visa Signature або Visa Platinum, ви отримаєте 400 грн кешбеку
Яка винагорода чекає на нових клієнтів? Серед нових запрошених клієнтів (які оформили картку та зареєструвалися в чат-боті Visa) ми оберемо 100 переможців, які отримають сертифікати на вибір: - Projector на 12 місяців; - електронна підписка на PlayStation Plus на 12 місяців. https://newpromos.privatbank.ua/chas_dr ... T_vid_Visa
з 1 грудня 2021 до 31 грудня 2021 Отримайте один із 10 мобільних телефонів або головний приз – автомобіль
Хто може взяти участь в акції? Юридичні особи й фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність, з відкритим поточним рахунком у національній валюті в ПриватБанку, що співпрацюють або почнуть співпрацювати з ПриватБанком за послугою «Еквайринг» протягом періоду акції.
Як стати учасником акції? 1. До 31 грудня 2021 року зареєструйтеся в акції «Авто під ялинку з еквайрингом від ПриватБанку» на сторінці акції. 2. Якщо ще не маєте POS-термінала, встановіть його протягом періоду акції. 3. У соціальній мережі Facebook поставте лайк під постом про акцію та залиште коментар із фразою «Я користуюся POS-терміналом від ПриватБанку».
з 1 грудня 2021 до 31 грудня 2021 10 переможцям кешбек до 10 000 грн
Хто може взяти участь в акції? Клієнти ПриватБанку з ІПН, які мають картку Mastercard і смартфон на базі iOS або Android із модулем NFC для безконтактної оплати.
Як узяти участь в акції? Крок 1. Зареєструйтеся в акції. Крок 2. Додайте картку Mastercard від ПриватБанку до NFC- гаманця (Google Pay, Apple Pay, Mi Pay, Garmin Pay, SwatchPay) Крок 3. Здійсніть щонайменше 10 оплат смартфоном. Якщо раптом у вас немає картки Mastercard, ви можете замовити Digital картку через Приват24.
Яка винагорода чекає на переможців? 10 переможцям повернення всіх витрат за карткою Mastercard від ПриватБанку, здійснених за допомогою NFC-гаманця в період акції, але не більше ніж 10 тис. грн. https://newpromos.privatbank.ua/krutyy_keshbek
з 1 грудня 2021 до 28 лютого 2022 Даруємо автомобіль за платежі й поповнення мобільного через Приват24 Хто може взяти участь в акції? Повнолітні клієнти ПриватБанку з ІПН та активною карткою Mastercard від ПриватБанку.
Як стати учасником акції? 1. Зареєструйтеся. 2. Протягом кожного місяця здійсніть через Приват24 з картки Mastercard такі платежі: - оплата комунальних послуг (щонайменше 5 платежів на місяць); - оплата телебачення чи Інтернету (щонайменше 2 платежі на місяць); - поповнення мобільного (щонайменше 3 платежі на місяць).
з 1 грудня 2021 до 28 лютого 2022 Розраховуйтеся преміальною карткою та вигравайте подарунки! Хто може взяти участь в акції? Повнолітні клієнти ПриватБанку з ІПН, які є власниками карток Platinum, World Black Edition або World Elite платіжної системи Mastercard.
Як стати учасником акції? 1. Зареєструйтеся на сторінці акції. 2. Упродовж місяця розраховуйтеся преміальною карткою Mastercard Platinum, Mastercard World Black Edition або Mastercard World Elite на суму від 3000 грн за один раз.
Кожна оплата від 3000 грн – шанс на перемогу. Витрата з кредитного ліміту – подвійний шанс на перемогу.
з 6 грудня 2021 до 31 грудня 2021 Отримайте знижку на наступну купівлю під час оплати карткою Visa Business! Хто може брати участь в акції? Клієнти ПриватБанку – власники карток Visa Business (Корпоративна картка та картка «Ключ до рахунку»).
Як узяти участь в акції? Розраховуйтеся карткою Visa Business від ПриватБанку на суму не менше 1000 грн у торговельних центрах «Епіцентр» та/або на сайті.
з 1 грудня 2021 до 1 червня 2022 Приймайте платежі на сайті з карток Visa за допомогою LiqPay безкоштовно. Хто може взяти участь в акції? Юридичні й фізичні особи – підприємці, які зареєстровані в такому статусі за законодавством України та мають поточний рахунок у ПриватБанку. Учасником акції може бути клієнт, який скористається системою LiqPay для приймання платежів на своєму сайті вперше. Детальніше у розділі «Поширені запитання».
Як стати учасником акції? 1. Зареєструйтеся в LiqPay за посиланням у період із 1 грудня 2021 року до 1 червня 2022 року. 2. Установіть LiqPay на своєму сайті згідно з технічною документацією. 3. Почніть приймати платежі до кінця акції (до 1 червня 2022 року).
Яка винагорода чекає на учасників акції? 1. Для всіх учасників – комісія LiqPay 0% на перші 50 000 грн обігу за картками Visa. 2. Одноразова винагорода 100 000 грн, яку розіграють серед учасників акції після її завершення. https://newpromos.privatbank.ua/kraftovi_mandry
з 10 грудня 2021 до 31 січня 2022 Даруємо Audi Q3 Sportback, грошові винагороди та багато інших призів. Новорічний квест – це гра, доступна в Приват24.
Ваша мета – допомогти Кардмену дістатися ПриватЛенда. У грі передбачено 11 міст, основні завдання й декілька бонусних, які будуть відкриватися протягом акції. Ви вирішуєте, які саме завдання виконувати та в якому порядку.
За кожне виконане завдання ви заробляєте ігрові кілометри. Для цього розраховуйтеся карткою Mastercard і здійснюйте операції через Приват24. Що більше кілометрів, то більше розіграшів вам буде доступно. Щоб завершити гру, потрібно подолати 1000 км.
з 14 грудня 2021 до 14 березня 2022 Даруємо автомобіль та електровелосипеди! Хто може взяти участь в акції? Клієнти ПриватБанку, яким виповнилося 18 років і які є власниками активної картки Mastercard від ПриватБанку.
Як стати учасником акції? 1. Зареєструйтеся. 2. Надішліть або отримайте міжнародний переказ SWIFT, Western Union, MoneyGram, Ria, PrivatMoney, INTELEXPRESS, SPOKO, GMT, Sigue, Meest, Р2Р-переказ або отримайте платіж від Payoneer, TransferGo, Wise, Google тощо на суму від 2500 грн (в екв.) з карткою Mastercard від ПриватБанку. 3. Розрахуйтеся в Інтернеті або в магазині на загальну суму від 500 грн карткою Mastercard від ПриватБанку.