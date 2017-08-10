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Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 20:13

Купуйте новорічні подарунки в кредит та отримайте погашення

з 15 грудня 2021 до 22 грудня 2021
За сервісом «Оплата частинами» або «Миттєва розстрочка»
Хто може взяти участь в акції?
Клієнти ПриватБанку віком від 21 до 69 років, які мають ліміт за сервісом «Оплата частинами».

Як стати учасником акції?
1. Зареєструйтеся.
2. З 15 до 22 грудня 2021 здійсніть купівлю в кредит за сервісом «Оплата частинами» або «Миттєва розстрочка» на суму від 2 000 грн.

Яка винагорода чекає на переможців?
20 переможців отримають погашення залишку за кредитом «Оплата частинами» або «Миттєва розстрочка».
https://newpromos.privatbank.ua/kupuyte ... y_v_kredyt
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 20:16

Хо-хо-хо, яблучного смартфона хо?

з 15 грудня 2021 до 31 січня 2022
Є шанс виграти iPhone 12 Pro та один із сертифікатів giftmall на 1000 грн.
Хто може брати участь в акції?
Діти віком від 6 до 17 років – власники Картки Юніора Mastercard від ПриватБанку, строк дії якої не закінчився.

Як стати учасником акції?
1. Зареєструйтеся на сторінці акції за допомогою особистого фінансового номера телефону дитини – власника Картки Юніора Mastercard.
2. Пройдіть навчання та отримайте сертифікат випускника бізнес-школи «ЮніорБанк»: bs.pb.ua.

Безкоштовно навчатися в бізнес-школі «ЮніорБанк» можуть власники Картки Юніора віком від 6 до 17 років.

Які подарунки в акції?
1. iPhone 12 Pro – розігруємо серед усіх випускників бізнес-школи «ЮніорБанк», які закінчили навчання в період акції.
2. 199 гарантованих сертифікатів giftmall на 1 000 грн – для найкращих випускників, які завершать навчання з відзнакою GOLD у бізнес-школі «ЮніорБанк» у період акції.
https://newpromos.privatbank.ua/apple_smartphone_ho
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 20:18

100 подарункових сертифікатів із новим додатком «Термінал»

з 15 грудня 2021 до 15 лютого 2022
За приймання платежів з карток Visa від ПриватБанку
Хто бере участь в акції?
Юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які ведуть господарську діяльність, з відкритим поточним рахунком у національній валюті в АТ КБ «ПриватБанк».

Як стати учасником акції?
1. З 15 грудня 2021 року до 15 лютого 2022 року зареєструйтеся в акції.
2. Завантажте додаток «Термінал» у Google Play Store та зареєструйтеся в особистому кабінеті (детальніше – на сторінці акції).
3. Приймайте платежі на загальну суму від 5000 грн з карток Visa та отримуйте один зі 100 сертифікатів giftmall на 5000 грн.

Яка винагорода чекає на учасників акції?
Сертифікати giftmall на 5 000 грн – 100 штук.
https://newpromos.privatbank.ua/podarun ... m_dodatkom
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 20:20

Кишеньковий камбек

з 15 грудня 2021 до 15 лютого 2022
За оплати Карткою Юніора Mastercard
Хто може взяти участь в акції?
Діти 6–17 років – власники Картки Юніора Mastercard від ПриватБанку, строк дії якої не закінчився.

Як узяти участь у розіграші поповнень Картки Юніора?
1. Зареєструватися на сторінці акції за допомогою особистого фінансового номера телефону дитини – власника Картки Юніора Mastercard.
2. Здійснити якомога більше оплат Карткою Юніора Mastercard на будь-яку суму.
3. Тримати кулачки за свої розрахунки


Які подарунки чекають на переможців?
1600 поповнень Карток Юніора на суму, що після утримання податків становить 100 грн.

За яких умов буде здійснено нарахування на Картку Юніора?
1. Батьки (законні представники переможців) мають підтвердити згоду на нарахування в повідомленні від банку в мобільному додатку Приват24.
2. Гроші буде нараховано лише за наявності в банку відомостей про ІПН (ідентифікаційний податковий номер) дитини. Якщо в банку цих відомостей ще немає, потрібно надати їх у будь-яке відділення.
https://newpromos.privatbank.ua/kyshenk ... _za_oplaty
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 20:21

Зимове диво з Ria та Mastercard

з 15 грудня 2021 до 15 березня 2022
Даруємо кешбек за перекази та сертифікати номіналом до 10 000 грн
Хто може взяти участь в акції?
Повнолітні клієнти, які є власниками активної картки Mastercard від ПриватБанку.

Як стати учасником?
1. Зареєструйтеся.
2. Надішліть або отримайте міжнародний переказ Ria від 2500 грн (в екв.) з карткою Mastercard від ПриватБанку.
3. Розрахуйтеся в Інтернеті чи магазинах на суму від 250 грн карткою Mastercard від ПриватБанку.

Яка винагорода чекає на переможців?
- Подарунковий сертифікат номіналом 10 000 грн – 6 шт. (2 переможці щомісяця).
- Подарунковий сертифікат номіналом 5000 грн – 6 шт. (2 переможці щомісяця).
- Кешбек 300 грн отримають 150 клієнтів (50 переможців щомісяця).
- Кешбек 100 грн отримають 600 клієнтів (200 переможців щомісяця).

За весь період акції один учасник може отримати два подарунки – сертифікат і кешбек.
https://newpromos.privatbank.ua/zymove_dyvo
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