Акції від ПриватБанку

Розрахуйтеся карткою Mastercard та вигравайте круті геймерські подарунки
Хто може взяти участь в акції?
Клієнти ПриватБанку віком від 18 років, які мають картку Mastercard.
Як стати учасником акції?
Зареєструйтеся та в період акції здійсніть одну оплату карткою Mastercard на суму від 200 грн в інтернет-магазині техніки та електроніки або в онлайн-грі.
Також враховуються поповнення ігрового акаунту через меню «Ігри» в Приват24.
Які подарунки чекають на переможців?
Ноутбук Asus, ігрові консолі PlayStation і Xbox, телевізори, геймпади, ігрова миша та навушники, стіл та крісла для геймерів, подарункові сертифікати інтернет-магазинів.