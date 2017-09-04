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Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:28

Ваш простір для геймінгу

з 6 січня 2022 до 6 лютого 2022
Розрахуйтеся карткою Mastercard та вигравайте круті геймерські подарунки
Хто може взяти участь в акції?
Клієнти ПриватБанку віком від 18 років, які мають картку Mastercard.

Як стати учасником акції?
Зареєструйтеся та в період акції здійсніть одну оплату карткою Mastercard на суму від 200 грн в інтернет-магазині техніки та електроніки або в онлайн-грі.
Також враховуються поповнення ігрового акаунту через меню «Ігри» в Приват24.


Які подарунки чекають на переможців?
Ноутбук Asus, ігрові консолі PlayStation і Xbox, телевізори, геймпади, ігрова миша та навушники, стіл та крісла для геймерів, подарункові сертифікати інтернет-магазинів.
https://newpromos.privatbank.ua/vash_pr ... a_heyminhu
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Повідомлень: 2531
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:30

Кредити «КУБ» для бізнесу

з 10 січня 2022 до 31 січня 2022
Знизили ставку на 0,2% на місяць
На скільки банк знижує ставку?
- З 1,6 до 1,4% на місяць для перших 6 місяців.
- З 1,4 до 1,2% на місяць для останніх 6 місяців.

Хто може отримати кредит зі зниженою ставкою?
Юридичні особи й підприємці, які:
- раніше не мали кредиту за програмою «КУБ»;
- не мають чинних угод і заявок за кредитом «КУБ»;
- мають прийнятні фінансові показники для отримання беззаставного кредиту.

Як узяти участь в акції?
1. У період із 10 до 31 січня 2022 року подайте заявку для отримання попереднього рішення щодо кредиту «КУБ» за посиланням.
2. Повідомте ЄДРПОУ підприємства менеджеру.
3. Надайте документи для отримання кредиту «КУБ».
https://newpromos.privatbank.ua/kredyty ... iznesu_kub
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2531
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:31

Бізнес-потреби закривайте – на додаткові вигравайте

з 10 січня 2022 до 10 березня 2022
Сертифікати giftmall на 25 000 гривень за оплати карткою Visa Business

Хто може взяти участь в акції?
Клієнти ПриватБанку – власники карток Visa Business (Корпоративна картка та картка «Ключ до рахунку»).

Як узяти участь в акції?
1. Зареєструйтеся на сторінці акції.
2. Здійсніть п’ять і більше оплат карткою Visa Business (Корпоративною карткою або карткою «Ключ до рахунку») на суму від 150 грн кожна протягом кожного етапу акції.

Яка винагорода чекає на переможців?
Сертифікат від giftmall номіналом 250 грн отримають перші 40 учасників акції, які виконали умови етапу акції.
Головний приз – два сертифікати від giftmall номіналом 25 000 грн ми розіграємо серед учасників, які виконають усі умови акції.
https://newpromos.privatbank.ua/podarun ... y_kartkoyu
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2531
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 36373839
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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