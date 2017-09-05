Акцію завершено.
Результати акції "Новорічний квест"
Вітаємо переможців акції!
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Чет 17 лют, 2022 10:10
Новорічний квест
з 10 грудня 2021 до 18 лютого 2022
Акцію завершено.
Результати акції "Новорічний квест"
Вітаємо переможців акції!
Додано: Чет 17 лют, 2022 10:11
Подвійні чайові за найкраще обслуговування
з 15 лютого 2022 до 15 квітня 2022
За отримання чайових від гостей вашого закладу на картку Mastercard ПриватБанку
Хто може взяти участь в акції?
Клієнти ПриватБанку – офіціанти ресторанів і кафе, які зареєструвалися в акції та отримують чайові на картку Mastercard ПриватБанку.
Як стати учасником акції?
1. Зареєструйтеся в акції «Подвійні чайові за найкраще обслуговування» на цій сторінці.
2. З 15 лютого до 15 квітня 2022 року використовуйте для зарахування чайових будь-яку особисту картку Mastercard ПриватБанку.
Яка винагорода чекає на переможців акції?
20 переможців акції, які отримають найбільшу кількість чайових на картку Mastercard ПриватБанку, отримають кешбек у розмірі суми чайових, отриманої за період дії акції.
Додано: Вів 22 лют, 2022 14:27
iPhone 13
з 11 лютого 2022 до 10 березня 2022
Від 1 834 грн/міс. за сервісом «Оплата частинами» на 15 платежів
Купуйте вигідно техніку Apple з «Оплатою частинами» від ПриватБанк до 15 платежів
Хто може взяти участь в акції?
Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку «Універсальна» та ліміт за кредитом «Оплата частинами».
Як стати учасником акції?
Придбайте техніку Apple за вигідною ціною з «Оплатою частинами» на 15 платежів у магазинах-партнерах.
Які магазини беруть участь в акції?
iOn, Allo, Citrus, Comfy, Eldorado, Epicentr, Foxtrot, KTC, Moyo, Rozetka
Пропозиція діє на товари Apple.
Увесь перелік товарів дізнавайтеся в магазинах-партнерах:
iOn, Allo, Citrus, Comfy, Eldorado, Epicentr, Foxtrot, KTC, Moyo, Rozetka
Додано: Сер 25 січ, 2023 13:31
Re: Акції від ПриватБанку
10% кешбеку за купівлю квитків на транспорт та оплату таксі.
Із картки Visa Infinite із пакета Private Banking.
Кому доступна послуга?
Кешбек доступний усім власникам преміальної картки Visa Infinite із пакета Private Banking.
Як скористатися послугою?
Зареєструйтеся на сайті newpromos.pb.ua та оплатіть гривневою карткою Visa Infinite із пакета Private Banking послуги таксі або квитки на транспорт (літак, потяг, автобус).
Яку винагороду отримує клієнт?
Повернення 10% від суми купівлі квитків на транспорт (літак, потяг, автобус) й оплати таксі, але не більше ніж 500 грн за одну транзакцію та не більше ніж 3 000 грн на місяць на одного клієнта.
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Додано: Чет 26 січ, 2023 14:26
Re: Акції від ПриватБанку
Даруємо 20 000 до пенсії з 15 січня 2023 до 15 травня 2023.
Для одержувачів військової пенсії через ПриватБанк.
Хто може взяти участь в акції?
Громадяни України від 18 років, які є колишніми чи діючими військовослужбовцями та отримують пенсійні виплати відповідно до ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та/або «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» на Картку для виплат ПриватБанку.
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