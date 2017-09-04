Акції від ПриватБанку

Акція "Краса та здоров’я" з 15 лютого 2024 до 15 травня 2024 Кешбек 3% в салонах краси, фітнес-залах, медзакладах і лабораторіях.
Хто може брати участь в акції? Повнолітні клієнти з ІПН, які мають картку ПриватБанку.
Як взяти участь в акції? 1. Зареєструйтеся в акції будь-яким способом: - за пропозицією, що надійшла в Приват24, на e-mail або у Viber; - на сторінці акції. 2. Розраховуйтеся карткою ПриватБанку (крім Корпоративних карток).
Знижуємо вдвічі тариф на міжнародні перекази в Приват24 з 20 лютого 2024 до 20 квітня 2024.
Підтримуйте рідних за кордоном або поповнюйте власні міжнародні картки за вдвічі зниженим тарифом: 1% (мінімум 25 грн) замість 2% (мінімум 50 грн). Переказати кошти можна в Приват24 з картки ПриватБанку на картку будь-якого банку світу, що підтримує технологію Р2Р (меню «Перекази – На картку»).
Знижки на навчальні курси для дітей та підлітків з 1 лютого 2024 до 31 січня 2025 Як в Україні, так і за кордоном. Розвиток і навчання дитини – завжди цінні та актуальні. Партнер Mastercard Study.ua має чудову пропозицію: у разі оплати преміальною карткою Mastercard Platinum, World Black Edition або World Elite ви отримаєте: - 25% знижки на вступ за кордон зі Study.ua; - 10% знижки на навчання в Study Academy Ukraine; - 5% знижки на навчання в міжнародному ліцеї Study Academy (High School); - 5% знижки на навчання в міжнародній школі Neo Study в Лімасолі; - 5% знижки на навчання в міжнародній школі Nova Study у Варшаві та інші.
Додаткова знижка 5% на Makeup з карткою Visa з 29 лютого 2024 до 31 березня 2024 За умови оплат карткою Visa «Універсальна» чи преміальною карткою. Хто може брати участь в акції? Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку Visa «Універсальна»/«Універсальна Gold» або преміальну картку Platinum, Signature, Infinite Premium, Infinite міжнародної платіжної системи Visa від ПриватБанку.
Кешбек 3% за купівлю одягу, взуття та дитячих товарів з 29 березня 2024 до 29 червня 2024 Для оплат з кредитних коштів карток «Універсальна» і преміальних. Хто може брати участь в акції? Повнолітні клієнти з ІПН, які мають картку «Універсальна»/«Універсальна Gold» або преміальні картки від ПриватБанку.
5% кешбеку на всі товари продавця «АЛЛО» з 1 квітня 2024 до 30 квітня 2024. у разі оплати на сайті карткою ПриватБанку Хто може брати участь в акції? Повнолітні клієнти з ІПН, які мають гривневу картку від ПриватБанку.
Як узяти участь в акції? 1. Підтвердьте участь в акції будь-яким способом: - за пропозицією, що надійшла в Приват24 або на e-mail; - на сторінці акції.