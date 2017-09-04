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Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 21:57

Re: Акції від ПриватБанку

Акція "Краса та здоров’я" з 15 лютого 2024 до 15 травня 2024
Кешбек 3% в салонах краси, фітнес-залах, медзакладах і лабораторіях.

Хто може брати участь в акції?
Повнолітні клієнти з ІПН, які мають картку ПриватБанку.

Як взяти участь в акції?
1. Зареєструйтеся в акції будь-яким способом:
- за пропозицією, що надійшла в Приват24, на e-mail або у Viber;
- на сторінці акції.
2. Розраховуйтеся карткою ПриватБанку (крім Корпоративних карток).

Детальніше за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/keshbek ... _medytsyna
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:35

Re: Акції від ПриватБанку

Знижуємо вдвічі тариф на міжнародні перекази в Приват24
з 20 лютого 2024 до 20 квітня 2024.

Підтримуйте рідних за кордоном або поповнюйте власні міжнародні картки за вдвічі зниженим тарифом: 1% (мінімум 25 грн) замість 2% (мінімум 50 грн). Переказати кошти можна в Приват24 з картки ПриватБанку на картку будь-якого банку світу, що підтримує технологію Р2Р (меню «Перекази – На картку»).

Для фінансової допомоги рідним відстань не має значення з Приват24 💚
Детальніше за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/Znyzhuy ... v_Pryvat24

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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 16:52

Re: Акції від ПриватБанку

Знижки на навчальні курси для дітей та підлітків
з 1 лютого 2024 до 31 січня 2025
Як в Україні, так і за кордоном.
Розвиток і навчання дитини – завжди цінні та актуальні.
Партнер Mastercard Study.ua має чудову пропозицію: у разі оплати преміальною карткою Mastercard Platinum, World Black Edition або World Elite ви отримаєте:
- 25% знижки на вступ за кордон зі Study.ua;
- 10% знижки на навчання в Study Academy Ukraine;
- 5% знижки на навчання в міжнародному ліцеї Study Academy (High School);
- 5% знижки на навчання в міжнародній школі Neo Study в Лімасолі;
- 5% знижки на навчання в міжнародній школі Nova Study у Варшаві та інші.

Детальніше за посиланням: https://newpromos.privatbank.ua/znyzhky ... alni_kursy
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 21:17

Re: Акції від ПриватБанку

Додаткова знижка 5% на Makeup з карткою Visa
з 29 лютого 2024 до 31 березня 2024
За умови оплат карткою Visa «Універсальна» чи преміальною карткою.
Хто може брати участь в акції?
Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку Visa «Універсальна»/«Універсальна Gold» або преміальну картку Platinum, Signature, Infinite Premium, Infinite міжнародної платіжної системи Visa від ПриватБанку.

Як узяти участь в акції та інші деталі за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/dodatko ... eup_z_Visa


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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 16:28

Re: Акції від ПриватБанку

Кешбек 3% за купівлю одягу, взуття та дитячих товарів
з 29 березня 2024 до 29 червня 2024
Для оплат з кредитних коштів карток «Універсальна» і преміальних.
Хто може брати участь в акції?
Повнолітні клієнти з ІПН, які мають картку «Універсальна»/«Універсальна Gold» або преміальні картки від ПриватБанку.

Як взяти участь в акції за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/Keshbek ... kh_tovariv

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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 21:40

Re: Акції від ПриватБанку

5% кешбеку на всі товари продавця «АЛЛО»
з 1 квітня 2024 до 30 квітня 2024.
у разі оплати на сайті карткою ПриватБанку
Хто може брати участь в акції?
Повнолітні клієнти з ІПН, які мають гривневу картку від ПриватБанку.

Як узяти участь в акції?
1. Підтвердьте участь в акції будь-яким способом:
- за пропозицією, що надійшла в Приват24 або на e-mail;
- на сторінці акції.

Детальніше за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/tovary_ ... _vidstokiv

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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 11:34

Re: Акції від ПриватБанку

iPhone 15 і кешбек за перекази за номером телефону з Visa.
з 10 травня 2024 до 10 вересня 2024
Переказуйте легко та ще й з подарунками!

Хто може взяти участь в акції?
Повнолітні клієнти, які мають ІПН.

Як стати учасником акції?
1. Зареєструйтеся в акції. Деталі за посиланням
https://newpromos.privatbank.ua/iPhone_ta_keshbek_za_perekazy_z_Visa

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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 19:29

Re: Акції від ПриватБанку

Оплатимо вашу комуналку
з 11 червня 2024 до 10 вересня 2024
Повертаємо кошти за комунальні платежі в Приват24 з Visa

Хто може брати участь в акції?
Повнолітні клієнти ПриватБанку, які мають ІПН та активну картку Visa.

Як стати учасником акції?
1. Зареєструйтеся. Здійсніть щонайменше 6 платежів за комунальні послуги, Інтернет або ..
Деталі за посиланням: https://newpromos.privatbank.ua/oplatymo_vashu_komunalku

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