RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 11:00

Re: Акції від ПриватБанку

Даруємо прохолоду від Visa та ПриватБанку
з 5 липня 2024 до 5 вересня 2024
Сертифікати на подорож або до мережі «Алло» за оплату Visa Business

Хто може взяти участь в акції?
Клієнти ПриватБанку, які мають картку Visa Business.

Як стати учасником акції?
Зареєструйтеся через запрошення від банку або на сторінці акції та оплачуйте карткою Visa Business покупки в магазинах та Інтернеті.

Детальніше за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/daruyem ... ion_080824
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2977
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 12:49

Re: Акції від ПриватБанку

Кешбек за платежі Payoneer у Приват24
з 1 серпня 2024 до 31 жовтня 2024

Сервісу Payoneer у Приват24 виповнилося 2 роки 🎉
До цієї події запускаємо акцію зі щомісячним розіграшем кешбеку до 2 000 грн для клієнтів, які вже мають акаунт Payoneer і які створять акаунт у період акції.

Детальніше за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/keshbek ... ion_190824
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2977
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 19:02

Re: Акції від ПриватБанку

Знижуємо вдвічі тариф на міжнародні перекази в Приват24
з 15 серпня 2024 до 15 лютого 2025
з валютних карток ПриватБанку на картки всього світу.
Тепер ви можете переказати кошти з валютної картки ПриватБанку на картку будь-якого банку світу, що підтримує технологію Р2Р, лише за 1% (мінімум 50 грн) замість 2%

Детальніше за посиланням:
https://goo.su/MepQ

Зображення
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2977
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 17:27

Re: Акції від ПриватБанку

Подарунки для навчання з «Оплатою частинами» та Mastercard
з 15 серпня 2024 до 15 вересня 2024

Магічний період зборів до нового навчального року розпочався ✨
Плануєте зручну купівлю в «Оплату частинами» – не втрачайте можливості стати учасником акції з крутими подарунками.

Детальніше за посиланням:
https://goo.su/n3zN4Vo

Зображення
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2977
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 12:49

Re: Акції від ПриватБанку

Товари Apple до 10 платежів з «Оплатою частинами»
з 20 серпня 2024 до 10 вересня 2024

Улюблені товари Apple доступніші 🤩
З 20 серпня купуйте бажані гаджети з вигодою до 10 платежів з «Оплатою частинами»!

Детальніше за посиланням:
https://goo.su/4BzDn

Зображення
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2977
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 13:10

Re: Акції від ПриватБанку

Кешбек на кешбек за українські товари
з 2 вересня 2024 до 31 грудня 2024
Додаткові 10% за кожну оплату з картки «Кешбек «Зроблено в Україні» Mastercard

Детальніше за посиланням:
https://goo.su/FocL

Зображення
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2977
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 13:27

  Assistant_Portal написав:Кешбек на кешбек за українські товари
з 2 вересня 2024 до 31 грудня 2024
Додаткові 10% за кожну оплату з картки «Кешбек «Зроблено в Україні» Mastercard

Детальніше за посиланням:
https://goo.su/FocL

Зображення



що це за дивне посилання у вас - goo.su?


пише
"Происходит перенаправление...
Пожалуйста, подождите "

????????????
greenozon
 
Повідомлень: 16550
З нами з: 01.06.14
Подякував: 463 раз.
Подякували: 1635 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 13:39

greenozon Доброго дня. Це сервіс скорочення посилань від гугл, але воно чомусь стало дуже довго завантажуватись. Дякуємо, що звернули увагу.
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2977
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 14:00

  Assistant_Portal написав:greenozon Доброго дня. Це сервіс скорочення посилань від гугл, але воно чомусь стало дуже довго завантажуватись. Дякуємо, що звернули увагу.


я мав на увазі що можливо це російський сервіс?
greenozon
 
Повідомлень: 16550
З нами з: 01.06.14
Подякував: 463 раз.
Подякували: 1635 раз.
 
Профіль
1
1
3
  #<1 ... 39404142
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від Кредобанку 1 ... 12, 13, 14
Assistant_Portal » Пон 06 лис, 2017 17:21
138 116108
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 вер, 2024 17:29
Assistant_Portal
Акції від банку Кліринговий Дім 1, 2, 3, 4, 5
Assistant_Portal » Вів 17 вер, 2019 16:28
49 69074
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 вер, 2024 18:05
Assistant_Portal
Акції від ТАСКОМБАНК 1 ... 16, 17, 18
Assistant_Portal » Пон 04 вер, 2017 17:34
173 154356
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 вер, 2024 17:23
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron