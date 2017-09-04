Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Чет 08 сер, 2024 11:00
Даруємо прохолоду від Visa та ПриватБанку
з 5 липня 2024 до 5 вересня 2024
Сертифікати на подорож або до мережі «Алло» за оплату Visa Business
Хто може взяти участь в акції?
Клієнти ПриватБанку, які мають картку Visa Business.
Як стати учасником акції?
Зареєструйтеся через запрошення від банку або на сторінці акції та оплачуйте карткою Visa Business покупки в магазинах та Інтернеті.
Детальніше за посиланням: https://newpromos.privatbank.ua/daruyem ... ion_080824
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Додано: Пон 19 сер, 2024 12:49
Кешбек за платежі Payoneer у Приват24
з 1 серпня 2024 до 31 жовтня 2024
Сервісу Payoneer у Приват24 виповнилося 2 роки 🎉
До цієї події запускаємо акцію зі щомісячним розіграшем кешбеку до 2 000 грн для клієнтів, які вже мають акаунт Payoneer і які створять акаунт у період акції.
Детальніше за посиланням: https://newpromos.privatbank.ua/keshbek ... ion_190824
Assistant_Portal
Повідомлень: 2977
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
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Додано: Сер 28 сер, 2024 19:02
Знижуємо вдвічі тариф на міжнародні перекази в Приват24
з 15 серпня 2024 до 15 лютого 2025
з валютних карток ПриватБанку на картки всього світу.
Тепер ви можете переказати кошти з валютної картки ПриватБанку на картку будь-якого банку світу, що підтримує технологію Р2Р, лише за 1% (мінімум 50 грн) замість 2%
Детальніше за посиланням: https://goo.su/MepQ
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Повідомлень: 2977
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
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Додано: Чет 29 сер, 2024 17:27
Подарунки для навчання з «Оплатою частинами» та Mastercard
з 15 серпня 2024 до 15 вересня 2024
Магічний період зборів до нового навчального року розпочався ✨
Плануєте зручну купівлю в «Оплату частинами» – не втрачайте можливості стати учасником акції з крутими подарунками.
Детальніше за посиланням: https://goo.su/n3zN4Vo
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Повідомлень: 2977
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 12:49
Товари Apple до 10 платежів з «Оплатою частинами»
з 20 серпня 2024 до 10 вересня 2024
Улюблені товари Apple доступніші 🤩
З 20 серпня купуйте бажані гаджети з вигодою до 10 платежів з «Оплатою частинами»!
Детальніше за посиланням: https://goo.su/4BzDn
Assistant_Portal
Повідомлень: 2977
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 13:10
Кешбек на кешбек за українські товари
з 2 вересня 2024 до 31 грудня 2024
Додаткові 10% за кожну оплату з картки «Кешбек «Зроблено в Україні» Mastercard
Детальніше за посиланням:
https://goo.su/FocL
Assistant_Portal
Повідомлень: 2977
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 13:27
Assistant_Portal написав: Кешбек на кешбек за українські товари
з 2 вересня 2024 до 31 грудня 2024
Додаткові 10% за кожну оплату з картки «Кешбек «Зроблено в Україні» Mastercard
Детальніше за посиланням:
https://goo.su/FocL
що це за дивне посилання у вас - goo.su?
пише
"Происходит перенаправление...
Пожалуйста, подождите "
????????????
greenozon
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Додано: Вів 10 вер, 2024 13:39
greenozon Доброго дня. Це сервіс скорочення посилань від гугл, але воно чомусь стало дуже довго завантажуватись. Дякуємо, що звернули увагу.
Assistant_Portal
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Додано: Вів 10 вер, 2024 14:00
Assistant_Portal написав: greenozon
Доброго дня. Це сервіс скорочення посилань від гугл, але воно чомусь стало дуже довго завантажуватись. Дякуємо, що звернули увагу.
я мав на увазі що можливо це російський сервіс?
greenozon
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