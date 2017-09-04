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Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 14:59

  greenozon написав:
  Assistant_Portal написав:greenozon Доброго дня. Це сервіс скорочення посилань від гугл, але воно чомусь стало дуже довго завантажуватись. Дякуємо, що звернули увагу.


я мав на увазі що можливо це російський сервіс?

Шановний greenozon, дякуємо за пильність, таки москальський.
Відредагуємо.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 11:36

Re: Акції від ПриватБанку

Час можливостей для ІТ-клієнтів
з 16 вересня 2024 до 31 грудня 2024
від ПриватБанку та Visa.

Поїхати у справах із комфортом чи перезавантажитися за новим серіалом – із пропозиціями від ПриватБанку та Visa здійснювати ці бажання вигідніше!

Детальніше за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/chas_mo ... ion_180924

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Assistant_Portal
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