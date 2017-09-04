Шановний greenozon, дякуємо за пильність, таки москальський.
Відредагуємо.
З повагою,
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 10 вер, 2024 14:59
Шановний greenozon, дякуємо за пильність, таки москальський.
Відредагуємо.
З повагою,
Додано: Сер 18 вер, 2024 11:36
Re: Акції від ПриватБанку
Час можливостей для ІТ-клієнтів
з 16 вересня 2024 до 31 грудня 2024
від ПриватБанку та Visa.
Поїхати у справах із комфортом чи перезавантажитися за новим серіалом – із пропозиціями від ПриватБанку та Visa здійснювати ці бажання вигідніше!
Детальніше за посиланням:
Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:00
Re: Акції від ПриватБанку
Осінній старт для бізнесу з «Оплатою частинами» та Masterсard
з 20 вересня 2024 до 20 листопада 2024
Підтримуємо бізнес, що працює з «Оплатою частинами».
Зареєструйтеся в акції, продавайте з «Оплатою частинами» та Mastercard і станьте одним із десяти переможців, які отримають сертифікат.
Деталі акції за посиланням:
Додано: Сер 09 жов, 2024 11:57
Re: Акції від ПриватБанку
Відкрийте ключові переваги для бізнесу
з 25 вересня 2024 до 25 листопада 2024
Зекономте до 500 грн за обслуговування рахунку з карткою Mastercard
Хто може взяти участь в акції?
Клієнти ПриватБанку (юридичні особи та фізичні особи – підприємці).
Як стати учасником акції та інші деталі за посиланням:
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