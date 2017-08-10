RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від банку КОНКОРД

Акції від банку КОНКОРД
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 15:19

VIP-клиенты Конкорд банка получают сертификаты на 1000 гриве

С сегодняшнего дня наши вип-клиенты будут получать сертификат на 1000 гривен на посещение сверхсовременной стоматологической клиники Medical Dental Group с 11 кабинетами, укомплектованными для любого вида лечения новейшим немецким оборудованием SIRONA.
Как говорит основательница клиники Анна Ермолаева, это - космический корабль в области стоматологии в Днепре!
С этим сертификатом клиент получит полноценную компьютерную цифровую диагностику всей полости рта, основательный анализ своей ситуации и индивидуально разработанную программу лечения.

https://concord.ua/ru/news
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 351
З нами з: 01.09.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 14:36

Получи фотосессию у известного фотографа за историю любви !

Расскажите нам, где вы встретили свою любовь и выиграйте фотосессию с профессиональным фотографом:

1. Напишите в комментах короткую историю;
2. Отметьте трех друзей, чью историю хотели бы узнать;
3. Поставьте «лайк» странице Конкорд банка https://www.facebook.com/concord.ua или подпишитесь https://www.instagram.com/concordbank/

В понедельник, 19 февраля, мы определим ТРОИХ победителей:

- приз за 1-е место -фотосессия «Love story» у известного фотографа (или карта «Доходная» с 1000 гривнами на счету);

- за 2-е и 3-е – крутые фирменные чашки Конкорд банка

https://concord.ua/ru/news
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 351
З нами з: 01.09.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 15:20

Результаты розыгрыша за невероятные истории любви!

Итак, результаты розыгрыша призов за историю любви ко Дню влюбленных на наших страницах в Инстаграм и Фейсбук!

Первое место и приз фотосессию Love story или карту «Доходная» с 1000 гривнами на счету получает @andrey77.78 за истории о том, как энергетик в Viber оказался ... красивой девушкой.

Второе и третье место и по 2 фирменные чашки от Конкорд банка получают @olabook_ і @svetlanamelnychenko. Оля - за трогательную историю в библиотеке, а Светлана - на сборе урожая картофеля)))

Приз зрительских симпатий получает Катя Дей за невероятный служебный роман.

https://concord.ua/ru/news/rezultati-ro ... -kohannja-
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 351
З нами з: 01.09.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:44

Получи 300 гривен скидки + бесплатную доставку весеннего гар

Для этого надо:

1. Зарегистрироваться в программе МasterCard Больше по ссылке: https://bilshe.mastercard.ua/ до 1.05.2018;

2. Получить 10 баллов и обменять их на промокод;

3. Оплатить любую вещь на сайте next.ua на сумму не менее 2000 гривен карточкой Mastercard от Конкорд банка и не забыть ввести промокод;

4. Получить гарантированную скидку 300 гривен и бесплатную доставку.

Нет карты? Заказывай здесь!

https://concord.ua/ru/news
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 351
З нами з: 01.09.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:45

Попади на футбольный матч финала UEFA в Киеве

Для этого с 20 марта по 10 мая:

1. Зарегистрируй любую карточку Mastercard от Конкорд банка на сайте bilshe.mastercard.ua;

2. Оплати ею услуги, товары, проезд в Киеве на сумму от 50 грн;

3. Выиграй еженедельно приз - брендированную футболку, худи, шарф, кепку, рюкзак, куртку или футбольный мяч, а главное - один из 10 комплектов билетов на двоих на финал UEFA Chаmpions League Final Kyiv 2018, который состоится 26 мая 2018 года на киевском стадионе НСК «Олимпийский»!

1 оплата - 1 балл и 2 балла при оплате через Masterpass.

Более оплаты - больше шансов!

https://concord.ua/ru/news
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 351
З нами з: 01.09.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:25

БЕСПРОИГРЫШНАЯ ЛОТЕРЕЯ от Конкорд банка!

Зображення

Подарок от нас получит КАЖДЫЙ, кто:

Со 2 апреля по 29 июня:

- Откроет любой депозит сроком от 3 месяцев;

- Осуществит денежный перевод через системы Western Union или Money Gram;

- Снимет наличные с международной карточки Payoneer;

Мгновенно получит за это приз:)

https://concord.ua/ru/news
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 351
З нами з: 01.09.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:50

Встречай крутые обновления в icON25

Среди всех, кто до среды, 18 апреля, оставят в комментариях под этим постом на нашей странице в Фейсбуке Принтскрин своего отзыва, оставленного в Google Play (для пользователей Андроид) здесь: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.... или в App Store (для пользователей айфонов) здесь:https://itunes.apple.com/ua/app/icon25/id132912615... будут разыграны три приза:

1. Фирменный блокнот с ручкой и автографами с лучшими пожеланиями от акционеров;

2. Фирменная чашка;

3. Фирменная коробка с шоколадом;

Итак:


1. Больше не нужно помнить или записывать куда-то номер того мобильного, который вам нужно пополнить. В графе номера вы просто начинаете вводить имя из своей адресной книги. Например, если адресат записан у вас как «Любимый», то так и вводить.

Вот, как это происходит:

2. Переводить средства с карты на карту теперь можно просто по ... фото карты получателя.

Не нужно скучно вводить 16 цифр карты получателя с риском ошибиться. Достаточно зайти в «Переводы» в приложении icON25, справа от поля ввода номера карты выбрать значок фотоаппарата, навести камеру на карту получателя так, чтобы ее изображение попало в зеленую рамочку, ввести сумму перевода и нажать "Перевести".
Вот, как это происходит: https: //www.facebook.com/concord.ua/videos/vb.9271 ...

3. Как и раньше, к любому депозиту, открытому через приложение, автоматически добавляется + 0,5% к ставке в гривне и + 0,25% к ставке в долларах;

4. Благодаря удобной системе поиска больше не нужно искать необходимые услуги в меню, а подобно Google просто начинаете забивать ее название в поиске.

https://concord.ua/ru/news/mi-schaslivi ... h-vidgukiv
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 351
З нами з: 01.09.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від ТАСКОМБАНК 1, 2
Assistant_Portal » Пон 04 вер, 2017 16:34
10 999
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 кві, 2018 17:04
Assistant_Portal
Акції від банку Форвард 1, 2, 3
Ірина_ » Чет 10 сер, 2017 17:03
23 2847
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 кві, 2018 17:00
Assistant_Portal
Акції від ПУМБ 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 11 сер, 2017 09:49
28 3057
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 кві, 2018 16:56
Assistant_Portal
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55535)
13.04.2018 18:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.