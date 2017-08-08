Акції від банку КОНКОРД

С 17 апреля каждый, кто оформил любую карту Visa или Mastercard от Concord bank и сделал любую покупку от 50 гривен получает от нас 100 гривен на счет;)
Как это работает?
1. Если у тебя iPhone, оставь контакты здесь: https://concord.ua/ru/apple-pay, если Android - здесь: https://concord.ua/ru/google-pay 2. дождись звонка и забери карточку в ближайшем отделении Concord bank; 3. в первый месяц после получения карточки сделай покупку в магазине на сумму от 50 гривен; 4. Гарантировано получи на счет 100 гривен!
Порадуй свою малечу! Оживляй нових героїв "Льорків" у мережах магазинів «Le Silpo» та «Сільпо» разом із Concord bank!
Для цього, з 29 серпня по 23 жовтня: 1. Зроби покупки на чек від 99 гривень і отримай свого чудернацького героя 2. Оплати товари смартфоном з Google Pay/Apple Pay і отримай додаткову картку героя у подарунок 3. Завантаж мобільний додаток «Льорки» з App Store/Play Market 4. Скануй картку та оживи свого Льорка у АR.