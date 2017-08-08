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Акції від банку КОНКОРД

Акції від банку КОНКОРД
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 13:24

Получи супер-карту со 100 гривнами на счету!

С 17 апреля каждый, кто оформил любую карту Visa или Mastercard от Concord bank и сделал любую покупку от 50 гривен получает от нас 100 гривен на счет;)

Как это работает?


1. Если у тебя iPhone, оставь контакты здесь: https://concord.ua/ru/apple-pay, если Android - здесь: https://concord.ua/ru/google-pay
2. дождись звонка и забери карточку в ближайшем отделении Concord bank;
3. в первый месяц после получения карточки сделай покупку в магазине на сумму от 50 гривен;
4. Гарантировано получи на счет 100 гривен!

https://concord.ua/ru/news
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:29

Возвращай до 19% от всех покупок в Европе и выигрывай 500 ев

Так как мы очень любим наших клиентов, то решили поделиться с Вами очень и очень приятной новостью!

Наш партнер TaxFree4U дарит умопомрачительные подарки!

С 15 мая по 15 июля клиенты Конкорд банка и сервиса TaxFree4U могут выиграть 500 евро для проведения шоппинга в Италии, Франции, Испании и Германии.

Кто может участвовать в акции?

- Клиенты нашего Банка и клиенты компании TaxFree4U, которые воспользовались мобильным приложением вышеупомянутого сервиса.

Приложение доступно на Android и iOS платформах.

Как участвовать в акции?

- Зарегистрироваться или быть зарегистрированным в приложении через промокод "CONCORD" по ссылке: https://taxfree4u.eu/ru/registration/?promo=CONCOR...

- Сделать покупки на сумму от 500 евро в одной из стран: Франция, Италия, Германия или Испания, в период с 15.05.2019 по 15.07.2019.

- Вернуть НДС с сервисом TaxFree4U.

- Дождаться 19 июля и выиграть 500 евро

https://concord.ua/ru/news/povertaj-do- ... ij-shoping
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Повідомлень: 976
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 11:47

Оживляй нових героїв льорків

Порадуй свою малечу! Оживляй нових героїв "Льорків" у мережах магазинів «Le Silpo» та «Сільпо» разом із Concord bank!

Для цього, з 29 серпня по 23 жовтня:
1. Зроби покупки на чек від 99 гривень і отримай свого чудернацького героя
2. Оплати товари смартфоном з Google Pay/Apple Pay і отримай додаткову картку героя у подарунок
3. Завантаж мобільний додаток «Льорки» з App Store/Play Market
4. Скануй картку та оживи свого Льорка у АR.

До речі, не маєш картки? Замовляй тут: https://concord.ua/ru/card

https://concord.ua/news/ozhivljaj-novih ... kord-bank-
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:14

Зустрічай осінь разом із Concord bank!

Розраховуйся преміальними картками від Concord bank за одяг нової колекції осінь-зима (2019/2020) у ЦУМі Києва та отримай знижку до 10% на свій новий образ!
Для цього, до 30 вересня:

1. Замов одну з преміальних карток: Visa Platinum або Visa Infinite тут: https://concord.ua/page/private-banking

2. Оплати нею покупки в ЦУМі Києва

3. Отримай до 10% знижки на нову жіночу та чоловічу колекцію одягу

https://concord.ua/news/zustrichaj-osin ... ncord-bank
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Повідомлень: 976
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
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