Акції від Райффайзен Банк Аваль

В период с 20 ноября 2017 года по 31 января 2018-го при оплате за проезд в указанных видах общественного транспорта картой с бесконтактной технологией Visa каждая вторая поездка – бесплатно*!
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Сер 22 лис, 2017 17:11
Воспользуйтесь бесплатными поездками в Житомире
Житомир. 21 ноября. — Клиенты Райффайзен Банка Аваль – владельцы карт Visa с бесконтактной технологией имеют возможность экономить на проезде в троллейбусах и трамваях в г. Житомире.
В период с 20 ноября 2017 года по 31 января 2018-го при оплате за проезд в указанных видах общественного транспорта картой с бесконтактной технологией Visa каждая вторая поездка – бесплатно*!
Додано: П'ят 24 лис, 2017 17:06
Рассчитывайтесь картами Mastercard от Райффайзен Банка Аваль
Киев. 24 ноября. — Приглашаем владельцев карт Mastercard® от Райффайзен Банка Аваль принять участие в акции «Творить семейную историю – бесценно».
Регистрируйтесь на bilshe.mastercard.ua, присоединяйтесь к акции и получите возможность совершить незабываемое семейное путешествие в Ирландию, к местам съемок нового эпизода фильма «Звездные войны: последние джедаи».
Самых активных участников еженедельно ждут гарантированные подарки - рюкзаки, регланы и футболки с символикой любимой саги.
Акция действует с 20 ноября по 31 декабря 2017 *.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:23
Райффайзен Банк Аваль - акція «Надія є!»
Київ. 26 лютого. — Райффайзен Банк Аваль пропонує преміум-клієнтам, які беруть участь у програмі лояльності SmartSky, долучитися до благодійної акції «Надія є!» та отримати можливість виграти сертифікат Brocard.
Акція триватиме з 22 лютого по 22 березня 2018 року. Здійснюючи у цей період обмін миль на сертифікат «Благодійність», інші сертифікати чи авіаквитки, Ви тим самим допомагаєте жінкам, які постраждали від насильства в сім'ї. Серед клієнтів, які здійснять обмін миль у період дії акції, буде розіграно 20 сертифікатів Brocard номіналом 3 тис. грн.
Для участі в благодійній акції у своєму особистому кабінеті на сайті Програми лояльності SmartSky обирайте:
- сертифікат «Благодійність» – 100% його вартості буде перераховано благодійній організації;
- інші сертифікати чи авіаквитки – 2% вартості обміняних миль буде перераховано благодійній організації.
Допоможемо разом!
Благодійна акція проводиться на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій: Автономної Республіки Крим, регіонів Донецької та Луганської областей.
Додано: Сер 21 бер, 2018 16:56
Працівники Райффайзен Банку Аваль долучилися до акції Lots o
Київ. 21 березня. — Працівники Центрального офісу Райффайзен Банку Аваль уже кілька років поспіль приєднуються до благодійної акції-флешмобу Lots of Socks на підтримку дітей із синдромом Дауна, яку щорічно 21 березня проводить Всеукраїнська благодійна організація «д*** Синдром» до Всесвітнього дня людини із синдромом Дауна.
Цьогоріч співробітники банку традиційно робили благодійні пожертви на підтримку «сонячних» дітей та купували яскраві шкарпетки, аби вдягнути їх саме 21 березня та розмістити свої фото в соціальних мережах на знак небайдужості до проблем людей із синдромом Дауна.
Зібрані кошти буде передано ВБО «д*** Синдром» і спрямовано на фінансування роботи Центру раннього розвитку для дітей із синдромом Дауна.
Райффайзен Банк Аваль уже не один рік підтримує й інші доброчинні проекти ВБО «д*** Синдром», приміром, благодійні турніри з міні-футболу, пейнтболу, боулінгу, в яких беруть участь корпоративні команди разом із дітьми з синдромом Дауна та їхніми батьками і які спрямовані на соціалізацію таких дітей та на підтримку Центру раннього розвитку.
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