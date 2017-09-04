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Акції від Райффайзен Банк Аваль
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 14:25

Вигравайте квитки на фестиваль BeLive разом із Райффайзен Ба

Київ. 17 квітня. — Райффайзен Банк Аваль пропонує своїм клієнтам - власникам платіжних карток Visa узяти участь в акції «Плати Visa та вигравай квитки на фестиваль» і виграти два квитки на Фестиваль BeLive.

Захід пройде 21-24 червня 2018 року та об’єднає в серці Києва – на НСК «Олімпійський» – головні розважальні напрямки в гігантський «фестівілль»: кіно, музику, стендапи, арт, освіту, екстремальний спорт, дитячі розваги, вуличну їжу. Таким чином, BeLive складатиметься з багатьох невеличких фестивалів, для кожного з яких буде відведено окрему зону.

Це буде перший подібний захід на майданчику, здатному прийняти 80 тисяч гостей.

Для того, аби стати учасником акції, сплачуйте за товари та послуги картками Visa від Райффайзен Банку Аваль, реєструйтеся на сайті visa.com.ua та автоматично ставайте учасником щотижневого розіграшу двох квитків на фестиваль BeLive.

Акція діє з 10 квітня по 10 червня 2018 року на всій території України, крім АР Крим та зони проведення АТО.

Офіційні правила та деталі акції – https://www.aval.ua/press/news/?id=63731
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