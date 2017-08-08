RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від Райффайзен
Банк Аваль

Акції від Райффайзен Банк Аваль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 14:25

Вигравайте квитки на фестиваль BeLive разом із Райффайзен Ба

Київ. 17 квітня. — Райффайзен Банк Аваль пропонує своїм клієнтам - власникам платіжних карток Visa узяти участь в акції «Плати Visa та вигравай квитки на фестиваль» і виграти два квитки на Фестиваль BeLive.

Захід пройде 21-24 червня 2018 року та об’єднає в серці Києва – на НСК «Олімпійський» – головні розважальні напрямки в гігантський «фестівілль»: кіно, музику, стендапи, арт, освіту, екстремальний спорт, дитячі розваги, вуличну їжу. Таким чином, BeLive складатиметься з багатьох невеличких фестивалів, для кожного з яких буде відведено окрему зону.

Це буде перший подібний захід на майданчику, здатному прийняти 80 тисяч гостей.

Для того, аби стати учасником акції, сплачуйте за товари та послуги картками Visa від Райффайзен Банку Аваль, реєструйтеся на сайті visa.com.ua та автоматично ставайте учасником щотижневого розіграшу двох квитків на фестиваль BeLive.

Акція діє з 10 квітня по 10 червня 2018 року на всій території України, крім АР Крим та зони проведення АТО.

Офіційні правила та деталі акції – https://www.aval.ua/press/news/?id=63731
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 482
З нами з: 01.09.17
Подякував: 37 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:20

Ваша дитина має шанс вивести зірку футболу на фінал Ліги чем

Київ. 10 травня. — Власників карток MasterCard® від Райффайзен Банку Аваль запрошуємо взяти участь в акції «З м'яча починається шлях до мрії» та виграти унікальну можливість побачити, як ваша дитина виводить на поле зірку світового футболу перед фінальною грою Ліги чемпіонів УЄФА 2017/18.

Для участі в акції реєструйтеся в програмі «МasterCard Більше», розраховуйтеся картками за товари та послуги й отримуйте бали згідно з умовами програми. Обмінюйте 10 балів на участь в цій акції та ставайте учасником розіграшу.

Беріть участь в акції скільки завгодно разів — це підвищить ваш шанс на виграш. Для збільшення кількості балів робіть більше транзакцій і не зупиняйтеся за крок від перемоги.

Акція діє у період із 7 до 20 травня 2018 року.

https://www.aval.ua/press/news/?id=63895
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 482
З нами з: 01.09.17
Подякував: 37 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:39

Користуйтеся новим Інтернет-банкінгом Raiffeisen Online

Київ. 23 липня. — Клієнти Райффайзен Банку Аваль, які є зареєстрованими користувачами нового Інтернет-банкінгу Raiffeisen Online, мають можливість виграти квитки на концерт рок-гурту «Океан Ельзи», який пройде 24 серпня 2018 року в Києві на НСК «Олімпійський».

Для участі в акції достатньо:
Бути активним користувачем нового Raiffeisen Online;
Зробити будь-яку транзакцію на суму від 50 грн.
І все! Залишиться тільки чекати на дзвінок співробітника банку в разі вашого виграшу, щоб узгодити отримання 2 квитків на концерт.

Акція триває з 23 липня по 2 серпня на всій території України, окрім Автономної Республіки Крим та зони проведення ООС.

Офіційні правила акції.

https://www.aval.ua/press/news/?id=64287
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 482
З нами з: 01.09.17
Подякував: 37 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від VTB Банк
Assistant_Portal » П'ят 13 жов, 2017 15:58
2 780
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лип, 2018 15:35
Assistant_Portal
Акції від Альфа-Банку 1 ... 6, 7, 8
Assistant_Portal » Пон 18 вер, 2017 15:47
77 7869
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лип, 2018 15:31
Assistant_Portal
Акції від ПриватБанку 1, 2, 3, 4, 5
ТупУм » Вів 08 сер, 2017 16:11
41 4237
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лип, 2018 09:19
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10254)
23.07.2018 17:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.