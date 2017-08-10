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Акції від Райффайзен
Банк Аваль

Акції від Райффайзен Банк Аваль
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 16:10

Станьте ближче до мрії з Програмою винагород Mastercard!

Київ. 12 вересня. — Маєте преміальну кредитну картку Platinum Mastercard або кредитну картку Mastercard World «Хочу-картка» від Райффайзен Банку Аваль? Беріть участь у розіграші сучасного автомобіля BMW i3!

Для цього потрібно лише замовити «Спеціальну пропозицію» вартістю 0 балів із каталогу Програми винагород Mastercard та здійснити не менш ніж три залікові покупки з карткою Platinum Mastercard чи Mastercard World «Хочу-картка» від Райффайзен Банку Аваль. Після цього ви автоматично берете участь у розіграші та отримуєте шанс стати власником нового BMW i3.

Акція діє з 1 вересня до 31 жовтня 2018 р. на всій території України, крім АР Крим та зони проведення ООС.

Деталі – на сайті Програми винагород Mastercard.

https://www.aval.ua/press/news/?id=64572
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 14:57

Почніть сімейну казку

Київ. 17 вересня. — Чи мріяли Ви колись, що можете опинитися на дні народження Міккі Мауса в його резиденції у столиці Франції? Тоді у нас чудова новина!

Всім власникам карток Mastercard® від Райффайзен Банку Аваль пропонуємо взяти участь у акції «Почніть сімейну казку», завдяки якій можна відсвяткувати 90 років веселих пригод Міккі Мауса у Disneyland® Paris.

Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua, розраховуйтеся карткою Mastercard® від Райффайзен Банку Аваль і вигравайте чарівну сімейну подорож у Disneyland® Paris та багато інших цінних подарунків!

Деталі — на сайті bilshe.mastercard.ua

Творіть безцінні історії!

Акція діє з 15 вересня по 10 листопада 2018 року на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.

https://www.aval.ua/press/news/?id=64600
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Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 15:02

Переможці акції Райффайзен Банку Аваль

Київ. 28 вересня. — За підсумками акції, що проводилась у Райффайзен Банку Аваль із 10 по 17 вересня для активних користувачів Інтернет-банкінгу Raiffeisen Online, визначено переможців, які отримають квитки на концерт симфонічного оркестру Lords of the Sound.

Для участі в акції потрібно було виконати такі умови:

1. Бути активним користувачем Raiffeisen Online;

2. Здійснити в Інтернет-банкінгу оплату послуги на користь компанії з категорії «Комунальні послуги» у період із 10 по 17 вересня 2018р., включно.

З-поміж учасників акції 24 вересня було визначено 20 переможців, яким вручать по два квитки на концерт Lords of the Sound, що відбудеться 28 вересня 2018 року в Палаці «Україна» у Києві.



Ними стали:

ПАСІЧНИК Василь Ярославович

АКУЛЕНКО Юлія Вікторівна

ЛЄБО Андрій Юлійович

СЕНЬКО Олександр Михайлович

ПОДУГОРОВ Максим Михайлович

ДАНИЛЮК Дар'я Володимирівна

СТРИЖАКОВ Сергій Євгенович

ШАБАЛКОВ Олександр Євгенійович

ХУТОРЯНСЬКИЙ Володимир Ігорович

ЧЕРНЕНКО Анастасія Георгіївна

КОЛОМІЄЦЬ Тетяна Володимирівна

ВОЗНИЙ Андрій Михайлович

ГАРМАШ Ігор Анатолійович

ГУДЗІЄНКО Сергій Іванович

МІРОНОВ Михайло Олександрович

КОЛИВАНОВА Вікторія Вікторівна

МОРГУН Світлана Василівна

ШИШКІН Дмитро Анатолійович

КОВАЛЮК Катерина Олегівна

ІЛЬЧЕНКО Володимир Васильович

Користуйтеся перевагами нового Raiffeisen Online і надалі та слідкуйте за оновленнями!

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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 15:11

Дивись українське разом з ПРОСТІР.

Київ. 2 жовтня. — Розраховуйтеся карткою ПРОСТІР від Райффайзен Банку Аваль та отримайте безкоштовно 2 квитки на показ українського фільму «Дике поле».

«Дике поле» ‒ екранізація сучасного роману «Ворошиловград», де не без іронії відображено початок нового омріяного суспільства. Суспільства, яке захищає своє.

Учасником акції стати легко ‒ достатньо розрахуватися вашою карткою ПРОСТІР у будь-якій торговельній мережі або Інтернеті*.

Акція діє з 1 до 31 жовтня 2018 року (включно).

Детальну інформацію про банки-учасники та офіційні правила акції можна переглянути на сайті НПС «ПРОСТІР».

Період показу фільму «Дике поле» на території всієї країни** в мережі кінотеатрів Multiplex cinema — із 8 до 29 листопада 2018 року.

Дивіться українське разом із ПРОСТІР!

* Переможців обирає банк методом випадкової вибірки

** За винятком АР Крим, а також населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:32

З м’яча починається шлях до мрії

Київ. 7 листопада. — Власники платіжних карток Mastercard® від Райффайзен Банку Аваль (крім карток Maestro), які зареєструвалися в програмі Mastercard Більше, можуть взяти участь в акції «З м’яча починається шлях до мрії».

Накопичуйте бали у програмі Mastercard Більше, обмінюйте їх на участь в цій акції та отримайте можливість побачити, як ваша дитина виводить на поле гравця матчу «Шахтар — Ліон», що відбудеться 12 грудня у Харкові.

Для участі в розіграші:
1. Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua
2. Розраховуйтеся карткою Mastercard® та накопичуйте бали
3. Обміняйте 10 балів на участь в акції

Серед тих, хто виконає умови, буде обрано трьох щасливчиків, чиї діти вийдуть на поле під час матчу. Що більше разів ви обміняєте 10 балів на участь в акції, то більші ваші шанси на виграш.

Акція діє з 1 по 30 листопада 2018 р. включно на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.

Деталі — на сайті bilshe.mastercard.ua

https://www.aval.ua/ua/press/news/?id=64838
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 16:29

Отримуйте додатково до 20% знижки

Київ. 19 листопада. — Держателі платіжних карток Visa від Райффайзен Банку Аваль можуть скористатися спеціальною пропозицією та отримати додаткові знижки під час Black Friday в Kasta!

Для цього у період із 19 до 27 листопада 2018 року оплачуйте покупки на www.kasta.ua платіжною карткою Visa від Райффайзен Банку Аваль та гарантовано отримуйте додаткові 5% знижки* на покупку.

Крім крім того, кожне п’яте замовлення, оплачене карткою Visa, рандомно отримує додатково до 20% знижки*.

Деталі акції

Замовляйте платіжну картку Visa від Райффайзен Банку Аваль просто зараз!

* Вартість замовлення зменшується на 5/20% у момент введення даних платіжної картки. Пропозиція діє на Black Friday

Акція діє на всій території України

https://www.aval.ua/ua/press/news/?id=64898
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