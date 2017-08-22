Акції від Райффайзен Банк Аваль

Київ. 12 вересня. — Маєте преміальну кредитну картку Platinum Mastercard або кредитну картку Mastercard World «Хочу-картка» від Райффайзен Банку Аваль? Беріть участь у розіграші сучасного автомобіля BMW i3!
Для цього потрібно лише замовити «Спеціальну пропозицію» вартістю 0 балів із каталогу Програми винагород Mastercard та здійснити не менш ніж три залікові покупки з карткою Platinum Mastercard чи Mastercard World «Хочу-картка» від Райффайзен Банку Аваль. Після цього ви автоматично берете участь у розіграші та отримуєте шанс стати власником нового BMW i3.
Акція діє з 1 вересня до 31 жовтня 2018 р. на всій території України, крім АР Крим та зони проведення ООС.
Київ. 17 вересня. — Чи мріяли Ви колись, що можете опинитися на дні народження Міккі Мауса в його резиденції у столиці Франції? Тоді у нас чудова новина!
Всім власникам карток Mastercard® від Райффайзен Банку Аваль пропонуємо взяти участь у акції «Почніть сімейну казку», завдяки якій можна відсвяткувати 90 років веселих пригод Міккі Мауса у Disneyland® Paris.
Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua, розраховуйтеся карткою Mastercard® від Райффайзен Банку Аваль і вигравайте чарівну сімейну подорож у Disneyland® Paris та багато інших цінних подарунків!
Деталі — на сайті bilshe.mastercard.ua
Творіть безцінні історії!
Акція діє з 15 вересня по 10 листопада 2018 року на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.
Київ. 28 вересня. — За підсумками акції, що проводилась у Райффайзен Банку Аваль із 10 по 17 вересня для активних користувачів Інтернет-банкінгу Raiffeisen Online, визначено переможців, які отримають квитки на концерт симфонічного оркестру Lords of the Sound.
Для участі в акції потрібно було виконати такі умови:
1. Бути активним користувачем Raiffeisen Online;
2. Здійснити в Інтернет-банкінгу оплату послуги на користь компанії з категорії «Комунальні послуги» у період із 10 по 17 вересня 2018р., включно.
З-поміж учасників акції 24 вересня було визначено 20 переможців, яким вручать по два квитки на концерт Lords of the Sound, що відбудеться 28 вересня 2018 року в Палаці «Україна» у Києві.
Ними стали:
ПАСІЧНИК Василь Ярославович
АКУЛЕНКО Юлія Вікторівна
ЛЄБО Андрій Юлійович
СЕНЬКО Олександр Михайлович
ПОДУГОРОВ Максим Михайлович
ДАНИЛЮК Дар'я Володимирівна
СТРИЖАКОВ Сергій Євгенович
ШАБАЛКОВ Олександр Євгенійович
ХУТОРЯНСЬКИЙ Володимир Ігорович
ЧЕРНЕНКО Анастасія Георгіївна
КОЛОМІЄЦЬ Тетяна Володимирівна
ВОЗНИЙ Андрій Михайлович
ГАРМАШ Ігор Анатолійович
ГУДЗІЄНКО Сергій Іванович
МІРОНОВ Михайло Олександрович
КОЛИВАНОВА Вікторія Вікторівна
МОРГУН Світлана Василівна
ШИШКІН Дмитро Анатолійович
КОВАЛЮК Катерина Олегівна
ІЛЬЧЕНКО Володимир Васильович
Користуйтеся перевагами нового Raiffeisen Online і надалі та слідкуйте за оновленнями!
Київ. 7 листопада. — Власники платіжних карток Mastercard® від Райффайзен Банку Аваль (крім карток Maestro), які зареєструвалися в програмі Mastercard Більше, можуть взяти участь в акції «З м’яча починається шлях до мрії».
Накопичуйте бали у програмі Mastercard Більше, обмінюйте їх на участь в цій акції та отримайте можливість побачити, як ваша дитина виводить на поле гравця матчу «Шахтар — Ліон», що відбудеться 12 грудня у Харкові.
Для участі в розіграші: 1. Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua 2. Розраховуйтеся карткою Mastercard® та накопичуйте бали 3. Обміняйте 10 балів на участь в акції
Серед тих, хто виконає умови, буде обрано трьох щасливчиків, чиї діти вийдуть на поле під час матчу. Що більше разів ви обміняєте 10 балів на участь в акції, то більші ваші шанси на виграш.
Акція діє з 1 по 30 листопада 2018 р. включно на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.
Київ. 22 листопада. — Власники преміальних кредитних карток Platinum Mastercard або кредитних карток Mastercard World «Хочу-картка» від Райффайзен Банку Аваль можуть взяти участь у акції «Створіть святковий настрій разом із Програмою винагород Mastercard».
Для участі в цій акції: — заходьте з 22.11.2018 по 15.01.2019 р. до категорії «Новорічні пропозиції» каталогу Програми винагород; — замовляйте подарунки за спеціальною ціною в балах.
Деталі акції
Акція діє з 22.11.2018 до 15.01.2019 на всій території України, крім АР Крим, а також Донецької та Луганської областей.
Київ. 25 листопада. — Власники преміальних карток Platinum Mastercard від Райффайзен Банку Аваль мають унікальну нагоду відвідати Берлінський міжнародний кінофестиваль — Берлінале.
Для цього необхідно зареєструватися на bilshe.mastercard.ua, розраховуватися преміальною карткою Platinum Mastercard та накопичувати бали, а потім обміняти 10 балів у період із 25 листопада 2018 р. по 15 січня 2018 р. на участь в акції. У разі виграшу в розиграші ви отримаєте заповітні квитки на легендарний кінофестиваль.
Чим більше разів обміняєте бали на участь в акції, тим більше шансів на перемогу.
Акція діє на всій території України, крім АР Крим та тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей.
Киев. 26 ноября. — Владельцы премиальных кредитных карт Platinum Mastercard от Райффайзен Банка Аваль могут стать участниками акции «Соревнования в Альпах как на ладони».
Участники акции получают шанс наблюдать за самыми быстрыми горнолыжными соревнованиями из лаунж-зоны Mastercard и получить незабываемые впечатления от трас, которые сами смогут покорить!
Для участия в акции заходите в каталог Программы вознаграждений Mastercard, заказывайте подарок Kitzbuhel 2018 стоимостью 0 баллов и автоматически становитесь участником розыгрыша путешествия на 2-их в Австрию (г. Кицбюэль).
Детали — на сайте Программы
Акция действует с 20.11.2018 до 20.12.2018 на всей территории Украины, кроме территории Автономной Республики Крым и Луганской и Донецкой областей.