Акції від Райффайзен Банк Аваль

Додано: П'ят 28 вер, 2018 15:02

Київ. 28 вересня. — За підсумками акції, що проводилась у Райффайзен Банку Аваль із 10 по 17 вересня для активних користувачів Інтернет-банкінгу Raiffeisen Online, визначено переможців, які отримають квитки на концерт симфонічного оркестру Lords of the Sound.Для участі в акції потрібно було виконати такі умови:1. Бути активним користувачем Raiffeisen Online;2. Здійснити в Інтернет-банкінгу оплату послуги на користь компанії з категорії «Комунальні послуги» у період із 10 по 17 вересня 2018р., включно.З-поміж учасників акції 24 вересня було визначено 20 переможців, яким вручать по два квитки на концерт Lords of the Sound, що відбудеться 28 вересня 2018 року в Палаці «Україна» у Києві.Ними стали:ПАСІЧНИК Василь ЯрославовичАКУЛЕНКО Юлія ВікторівнаЛЄБО Андрій ЮлійовичСЕНЬКО Олександр МихайловичПОДУГОРОВ Максим МихайловичДАНИЛЮК Дар'я ВолодимирівнаСТРИЖАКОВ Сергій ЄвгеновичШАБАЛКОВ Олександр ЄвгенійовичХУТОРЯНСЬКИЙ Володимир ІгоровичЧЕРНЕНКО Анастасія ГеоргіївнаКОЛОМІЄЦЬ Тетяна ВолодимирівнаВОЗНИЙ Андрій МихайловичГАРМАШ Ігор АнатолійовичГУДЗІЄНКО Сергій ІвановичМІРОНОВ Михайло ОлександровичКОЛИВАНОВА Вікторія ВікторівнаМОРГУН Світлана ВасилівнаШИШКІН Дмитро АнатолійовичКОВАЛЮК Катерина ОлегівнаІЛЬЧЕНКО Володимир ВасильовичКористуйтеся перевагами нового Raiffeisen Online і надалі та слідкуйте за оновленнями!