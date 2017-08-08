RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від Райффайзен
Банк Аваль

Акції від Райффайзен Банк Аваль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:47

Завітайте на подарункові дні у відділення Райффайзен Банку А

Київ. 7 грудня. — Райффайзен Банк Аваль запрошує у свої відділення на спеціальні подарункові дні, які пройдуть з 10 по 21 грудня 2018 року.

Фізичні особи та клієнти малого та середнього бізнесу, які в цей період завітають у відділення, що беруть участь у акції*, та оформлять акційний продукт, гарантовано отримають подарунки від банку та його партнерів. І, звісно, на всіх чекає атмосфера справжнього свята!

Для запису на індивідуальну зустріч до працівників Райффайзен Банку Аваль та для отримання детальнішої інформації про подарункові дні у банку і графік роботи відділень телефонуйте, будь ласка, в Інформаційний центр по телефону: 0 800 500 500 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по Україні), а для клієнтів малого та середнього бізнесу – 0 800 50 50 45.

* Перелік відділень Райффайзен Банку Аваль – учасників акції

https://www.aval.ua/ua/press/news/?id=65006
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 661
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: V2 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від Альфа-Банку 1 ... 10, 11, 12
Assistant_Portal » Пон 18 вер, 2017 15:47
119 11441
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 гру, 2018 15:41
Assistant_Portal
Акції від РАДАБАНК 1, 2, 3
Assistant_Portal » Вів 23 січ, 2018 16:31
20 2525
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 гру, 2018 15:59
Assistant_Portal
Акції від ПриватБанку 1, 2, 3, 4, 5
ТупУм » Вів 08 сер, 2017 16:11
46 5302
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 гру, 2018 15:58
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64645)
07.12.2018 15:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.