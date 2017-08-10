Акції від Райффайзен Банк Аваль

Фізичні особи та клієнти малого та середнього бізнесу, які в цей період завітають у відділення, що беруть участь у акції*, та оформлять акційний продукт, гарантовано отримають подарунки від банку та його партнерів. І, звісно, на всіх чекає атмосфера справжнього свята!
Для запису на індивідуальну зустріч до працівників Райффайзен Банку Аваль та для отримання детальнішої інформації про подарункові дні у банку і графік роботи відділень телефонуйте, будь ласка, в Інформаційний центр по телефону: 0 800 500 500 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по Україні), а для клієнтів малого та середнього бізнесу – 0 800 50 50 45.
* Перелік відділень Райффайзен Банку Аваль – учасників акції