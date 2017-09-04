RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від Райффайзен
Банк Аваль

Акції від Райффайзен Банк Аваль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:47

Завітайте на подарункові дні у відділення Райффайзен Банку А

Київ. 7 грудня. — Райффайзен Банк Аваль запрошує у свої відділення на спеціальні подарункові дні, які пройдуть з 10 по 21 грудня 2018 року.

Фізичні особи та клієнти малого та середнього бізнесу, які в цей період завітають у відділення, що беруть участь у акції*, та оформлять акційний продукт, гарантовано отримають подарунки від банку та його партнерів. І, звісно, на всіх чекає атмосфера справжнього свята!

Для запису на індивідуальну зустріч до працівників Райффайзен Банку Аваль та для отримання детальнішої інформації про подарункові дні у банку і графік роботи відділень телефонуйте, будь ласка, в Інформаційний центр по телефону: 0 800 500 500 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по Україні), а для клієнтів малого та середнього бізнесу – 0 800 50 50 45.

* Перелік відділень Райффайзен Банку Аваль – учасників акції

https://www.aval.ua/ua/press/news/?id=65006
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 689
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:19

Получайте дополнительные 10% скидки в ЦУМе

Киев. 7 декабря. — Владельцы премиальных карт Visa Platinum, Visa Platinum Business и Visa Platinum Premium от Райффайзен Банка Аваль могут получить дополнительные 10% скидки в киевском ЦУМе на более чем 100 мировых брендов!

Хорошего предпраздничного шоппинга!

Акция действует в г.Киеве и в период с 1 по 16 декабря 2018 года.

https://www.aval.ua/ru/press/news/?id=65010
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 689
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:32

FUNкартка дарує Sony PlayStation

Київ. 20 грудня. — Райффайзен Банк Аваль вже починає ділитися святковим настроєм і запрошує всіх на Контрактову площі у Києві до яскравого стенду FUNкартки. Розважайтеся, проводьте весело час із рідними та отримайте шанс виграти Sony PlayStation!

Для участі у акції необхідно зробити фото на стенді FUNкартки і опублікувати його у себе на сторінці в Instagram або Facebook із хештегом #FUNкартка.

Щасливого переможця буде визначено за допомогою Random 23 січня 2019р. Йому ми і подаруємо наш суперприз — Sony PlayStation.

Розважайтеся разом із FUNкарткою та вигравайте!

Чекаємо на вас — все буде фаново!

Офіційні правила акції

https://www.aval.ua/ua/press/news/?id=65070
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 689
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 15:44

Скористайтеся різдвяними знижками на АЗК «ОККО»

Київ. 26 грудня. — Різдвяні свята — це час теплих зустрічей із рідними та близькими. А щоб подорожі стали ще приємнішими, Райффайзен Банк Аваль пропонує скористатися різдвяними знижками на АЗК «ОККО»!

У період з 4 по 8 січня 2019р. розраховуйтеся на АЗК «ОККО» платіжними картками Visa Fishka та Visa Business Fishka від Райффайзен Банку Аваль та отримуйте знижки у розмірі:

- 4 грн/л балами за бензин та дизпаливо;

- 1,5 грн/л балами за газ.

Знижка нараховується балами на картку Fishka. Бали додаються до загального балансу картки Fishka та стають доступними до списання через 24 години після заправки. Знижка діє при розрахунку карткою на касі та не додається до інших діючих пропозицій на АЗК «ОККО».

Отримуйте приємні винагороди за розрахунки карткою Fishka!

Деталі — на myfishka.com або за номером гарячої лінії Fishka 0 800 505 118.

https://www.aval.ua/ua/press/news/?id=65086
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 689
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від ТАСКОМБАНК 1, 2, 3, 4
Assistant_Portal » Пон 04 вер, 2017 16:34
34 8617
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 15:47
Assistant_Portal
Акції від банку Інвестицій та заощаджень
Assistant_Portal » П'ят 01 гру, 2017 16:14
6 1310
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 15:41
Assistant_Portal
Акції від Альфа-Банку 1 ... 11, 12, 13
Assistant_Portal » Пон 18 вер, 2017 15:47
126 13336
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 14:46
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.