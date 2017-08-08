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Банк Аваль

Акції від Райффайзен Банк Аваль
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:19

Услышьте кумира вживую

Выигрывайте билеты на фестиваль Вашего лета!

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Акция действует с 1 по 30 июня 2019 года включительно на всей территории Украины, кроме АР Крым и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Подробные условия на bilshe.mastercard.ua


https://www.aval.ua/ru/news/pochuyte-kumira-nazhyvo-901
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Повідомлень: 881
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:21

Охотьтесь на впечатления в Италии!

У вас есть кредитная карта Mastercard World «Хочу-карта» от Райффайзен Банка Аваль?

Заказывайте подарки из категории «Специальные предложения» каталога вознаграждений по специальным ценам в баллах и участвуйте в розыгрыше путешествия для двоих в Рим.

Превратите свои выходные в незабываемое приключение – откройте для себя всю красоту одного из старейших городов мира!

Акция действует с 01.06.2019 г. по 30.06.2019 г. включительно на всей территории Украины, кроме АР Крым и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Подробные условия на http://rewards.mastercard.ua

https://www.aval.ua/ru/news/polyuyte-na ... italii-902
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Повідомлень: 881
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:45

Скидки к праздничным выходным от РБА и ОЗС ОККО

Праздничные летние выходные – это встречи, пикники и путешествия. Везде нужно успеть! Отправляйтесь в дорогу с выгодным предложением от Райффайзен Банка Аваль и АЗК ОККО.

Для вас при расчете на кассе АЗК ОККО картой Visa Fishka либо Visa Business Fishka предоставляется скидка баллами:

• 4 грн/л за бензин и ДТ

• 1,5 грн/л за газ

Предложение не суммируется с другими скидками и действует с 27 по 30 июня 2019г.*

*Акция проводится в сети действующих АЗК «ОККО» по всей территории Украины (за исключением АР Крым и зоны OOC) с 27.06.2019г. до 30.06.2019г. Скидка от существующих цен в резмере 4 грн баллами /1 л бензина, дизельного топлива и 1,5 грн баллами/ 1л газа из имеющегося на АЗК в месте проведения Акции ассортимента начисляется баллами на счет участника в Программе лояльности Fishka за весь приобретенный литраж при расчете за указанное топливо платежной картой Visa Fishka или Visa Business Fishka от Райффайзен Банка Аваль. Скидка не суммируется с любыми другими скидками, предоставляемыми в рамках действующих на АЗК «ОККО» в месте проведения Акции предложений. Баллы суммируются к общему балансу счета участника в Программе лояльности Fishka и становятся доступными к списанию через 24 часа после покупки указанного топлива.

Детали на myfishka.com либо по номеру горячей линии Fishka 0800505118.

Лицензия НБУ №10 от 18.06.2018г. Все виды банковских услуг. Условия предоставления банковских услуг регламентируются Райффайзен Банком Аваль. Все детали на:


https://www.aval.ua/ru/news/znyzhky-do- ... k-okko-910
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Повідомлень: 881
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:30

Платите с Masterсard® на Rozetka - получайте бесплатную дост

У Вас есть карта Mastercard® от Райффайзен Банка Аваль? Принимайте участие в Акции!

Для участия необходимо:

- выбрать товар на сумму от 500 гривен на сайте или в мобильном приложении интернет-супермаркета Rozetka по ссылке https://rozetka.com.ua/mastercard/;

- выбрать желаемый способ доставки;

- оплатить заказ онлайн картой Mastercard, используя специальный вид оплаты под названием «Оплата Mastercard с бесплатной доставкой от 500 грн».

Акция действует с 10:00 часов 01.07.2019 до 22:00 часов 14.07.2019* года включительно на всей территории Украины, кроме АР Крым и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

* Акция может закончиться досрочно.

Детали акции - на сайте www.mastercard.ua и www.rozetka.com.ua

https://www.aval.ua/ru/news/platit-z-ma ... stavku-912
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Повідомлень: 881
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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