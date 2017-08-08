Акції від Райффайзен Банк Аваль

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Акция действует с 1 по 30 июня 2019 года включительно на всей территории Украины, кроме АР Крым и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Праздничные летние выходные – это встречи, пикники и путешествия. Везде нужно успеть! Отправляйтесь в дорогу с выгодным предложением от Райффайзен Банка Аваль и АЗК ОККО.
Для вас при расчете на кассе АЗК ОККО картой Visa Fishka либо Visa Business Fishka предоставляется скидка баллами:
• 4 грн/л за бензин и ДТ
• 1,5 грн/л за газ
Предложение не суммируется с другими скидками и действует с 27 по 30 июня 2019г.*
*Акция проводится в сети действующих АЗК «ОККО» по всей территории Украины (за исключением АР Крым и зоны OOC) с 27.06.2019г. до 30.06.2019г. Скидка от существующих цен в резмере 4 грн баллами /1 л бензина, дизельного топлива и 1,5 грн баллами/ 1л газа из имеющегося на АЗК в месте проведения Акции ассортимента начисляется баллами на счет участника в Программе лояльности Fishka за весь приобретенный литраж при расчете за указанное топливо платежной картой Visa Fishka или Visa Business Fishka от Райффайзен Банка Аваль. Скидка не суммируется с любыми другими скидками, предоставляемыми в рамках действующих на АЗК «ОККО» в месте проведения Акции предложений. Баллы суммируются к общему балансу счета участника в Программе лояльности Fishka и становятся доступными к списанию через 24 часа после покупки указанного топлива.
Детали на myfishka.com либо по номеру горячей линии Fishka 0800505118.
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Київ. 17 липня. — Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua, розраховуйтеся преміальними картками Mastercard® Platinum та Mastercard® World Elite від Райффайзен Банку Аваль, обмінюйте 10 преміальних балів та беріть участь у розіграші ваучерів на 3 ночі від готелю Mirotel Resort & SPA (Україна) та готелю Esperanza Resort & SPA (Литва).
Акція діє з 1 по 31 липня 2019 року включно на всій території України, крім АР Крим та тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей.