Акції від Райффайзен Банк Аваль

Додано: Чет 27 чер, 2019 11:45

Праздничные летние выходные – это встречи, пикники и путешествия. Везде нужно успеть! Отправляйтесь в дорогу с выгодным предложением от Райффайзен Банка Аваль и АЗК ОККО.Для вас при расчете на кассе АЗК ОККО картой Visa Fishka либо Visa Business Fishka предоставляется скидка баллами:• 4 грн/л за бензин и ДТ• 1,5 грн/л за газПредложение не суммируется с другими скидками и действует с 27 по 30 июня 2019г.**Акция проводится в сети действующих АЗК «ОККО» по всей территории Украины (за исключением АР Крым и зоны OOC) с 27.06.2019г. до 30.06.2019г. Скидка от существующих цен в резмере 4 грн баллами /1 л бензина, дизельного топлива и 1,5 грн баллами/ 1л газа из имеющегося на АЗК в месте проведения Акции ассортимента начисляется баллами на счет участника в Программе лояльности Fishka за весь приобретенный литраж при расчете за указанное топливо платежной картой Visa Fishka или Visa Business Fishka от Райффайзен Банка Аваль. Скидка не суммируется с любыми другими скидками, предоставляемыми в рамках действующих на АЗК «ОККО» в месте проведения Акции предложений. Баллы суммируются к общему балансу счета участника в Программе лояльности Fishka и становятся доступными к списанию через 24 часа после покупки указанного топлива.Детали на myfishka.com либо по номеру горячей линии Fishka 0800505118.Лицензия НБУ №10 от 18.06.2018г. Все виды банковских услуг. Условия предоставления банковских услуг регламентируются Райффайзен Банком Аваль. Все детали на: