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Акції від Райффайзен
Банк Аваль

Акції від Райффайзен Банк Аваль
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:19

Услышьте кумира вживую

Выигрывайте билеты на фестиваль Вашего лета!

Регистрируйтесь на bilshe.mastercard.ua, рассчитывайтесь картой Mastercard® от Райффазен Банка Аваль и выигрывайте билеты на Atlas Weekend 2019 (9-14 июля 2019г., Киев, ВДНХ, пр-т Академика Глушкова 1).

Акция действует с 1 по 30 июня 2019 года включительно на всей территории Украины, кроме АР Крым и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Подробные условия на bilshe.mastercard.ua


https://www.aval.ua/ru/news/pochuyte-kumira-nazhyvo-901
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Повідомлень: 948
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:21

Охотьтесь на впечатления в Италии!

У вас есть кредитная карта Mastercard World «Хочу-карта» от Райффайзен Банка Аваль?

Заказывайте подарки из категории «Специальные предложения» каталога вознаграждений по специальным ценам в баллах и участвуйте в розыгрыше путешествия для двоих в Рим.

Превратите свои выходные в незабываемое приключение – откройте для себя всю красоту одного из старейших городов мира!

Акция действует с 01.06.2019 г. по 30.06.2019 г. включительно на всей территории Украины, кроме АР Крым и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Подробные условия на http://rewards.mastercard.ua

https://www.aval.ua/ru/news/polyuyte-na ... italii-902
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Повідомлень: 948
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:45

Скидки к праздничным выходным от РБА и ОЗС ОККО

Праздничные летние выходные – это встречи, пикники и путешествия. Везде нужно успеть! Отправляйтесь в дорогу с выгодным предложением от Райффайзен Банка Аваль и АЗК ОККО.

Для вас при расчете на кассе АЗК ОККО картой Visa Fishka либо Visa Business Fishka предоставляется скидка баллами:

• 4 грн/л за бензин и ДТ

• 1,5 грн/л за газ

Предложение не суммируется с другими скидками и действует с 27 по 30 июня 2019г.*

*Акция проводится в сети действующих АЗК «ОККО» по всей территории Украины (за исключением АР Крым и зоны OOC) с 27.06.2019г. до 30.06.2019г. Скидка от существующих цен в резмере 4 грн баллами /1 л бензина, дизельного топлива и 1,5 грн баллами/ 1л газа из имеющегося на АЗК в месте проведения Акции ассортимента начисляется баллами на счет участника в Программе лояльности Fishka за весь приобретенный литраж при расчете за указанное топливо платежной картой Visa Fishka или Visa Business Fishka от Райффайзен Банка Аваль. Скидка не суммируется с любыми другими скидками, предоставляемыми в рамках действующих на АЗК «ОККО» в месте проведения Акции предложений. Баллы суммируются к общему балансу счета участника в Программе лояльности Fishka и становятся доступными к списанию через 24 часа после покупки указанного топлива.

Детали на myfishka.com либо по номеру горячей линии Fishka 0800505118.

Лицензия НБУ №10 от 18.06.2018г. Все виды банковских услуг. Условия предоставления банковских услуг регламентируются Райффайзен Банком Аваль. Все детали на:


https://www.aval.ua/ru/news/znyzhky-do- ... k-okko-910
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Повідомлень: 948
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:30

Платите с Masterсard® на Rozetka - получайте бесплатную дост

У Вас есть карта Mastercard® от Райффайзен Банка Аваль? Принимайте участие в Акции!

Для участия необходимо:

- выбрать товар на сумму от 500 гривен на сайте или в мобильном приложении интернет-супермаркета Rozetka по ссылке https://rozetka.com.ua/mastercard/;

- выбрать желаемый способ доставки;

- оплатить заказ онлайн картой Mastercard, используя специальный вид оплаты под названием «Оплата Mastercard с бесплатной доставкой от 500 грн».

Акция действует с 10:00 часов 01.07.2019 до 22:00 часов 14.07.2019* года включительно на всей территории Украины, кроме АР Крым и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

* Акция может закончиться досрочно.

Детали акции - на сайте www.mastercard.ua и www.rozetka.com.ua

https://www.aval.ua/ru/news/platit-z-ma ... stavku-912
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Повідомлень: 948
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:35

Розкіш по-східноєвропейськи

Київ. 17 липня. — Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua, розраховуйтеся преміальними картками Mastercard® Platinum та Mastercard® World Elite від Райффайзен Банку Аваль, обмінюйте 10 преміальних балів та беріть участь у розіграші ваучерів на 3 ночі від готелю Mirotel Resort &amp; SPA (Україна) та готелю Esperanza Resort &amp; SPA (Литва).

Акція діє з 1 по 31 липня 2019 року включно на всій території України, крім АР Крим та тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей.

Деталі акції - на сайті bilshe.mastercard.ua

https://www.aval.ua/news/rozkish-po-shi ... -black-918

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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:36

Вирушайте на матч мрії

UEFA Super Cup 2019 – мрія всіх вболівальників та одна з найголовніших подій цього футбольного сезону.

Власникам карток Mastercard® World «Хочу-картка», Mastercard® World «100 днів», Mastercard® Platinum від Райффайзен Банку Аваль.

Замовте спеціальну пропозицію в каталозі Програми винагород Mastercard® за 0 балів і вигравайте квитки на UEFA Super Cup 2019 у Стамбулі для двох!

Матч відбудеться в Стамбулі (Туреччина) 14 серпня 2019 року.

Квитки надано компанією Mastercard – офіційним спонсором UEFA Champions League.

Акція діє з 11 по 31 липня 2019 року включно на всій території України, крім АР Крим та тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей.

Деталі акції – на сайті rewards.mastercard.ua

https://www.aval.ua/news/virushayte-na- ... p-2019-920


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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 06:37

Вигравайте сертифікат на подорож

Маєте кредитні картки «Прозора», «Fishka», «Fishback», «Хочу-картка», «100 днів» від Райффайзен Банку Аваль?

Скористайтеся шансом виграти сертифікат на подорож на суму 50 000грн!

Для участі в розіграші:

Розраховуйтесь Вашою кредитною карткою в період з 01.08.2019 – 30.09.2019 від Райффайзен Банку Аваль на суму від 1000 грн та ставайте учасником розіграшу!
Сумарно розрахунок на суму 1000 грн дорівнює 1 шансу для участі у розіграші.
Більше розрахунків – більше шансів на виграш!
*Акція діє з 01.08.2019-30.09.2019р. на всій території України за виключенням Автономної Республіки Крим та зони проведення Операції об’єднаних сил.

Детальні правила акції за посиланням: www.aval.ua

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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:42

Щасливий «Експрес» із Visa

Оплачуйте доставку відправлень «Укрпошта Експрес» карткою Visa від Райффайзен Банку Аваль і отримуйте 20% знижки до 30 серпня 2019 року включно.

Акція проводиться у всіх поштових відділеннях, що оснащені POS-терміналами АТ «Укрпошта».

Взяти участь в акції можуть клієнти Укрпошти, які відправляють чи отримують відправлення за допомогою сервісу «Укрпошта Експрес» й оплачують послуги доставки через POS-термінали АТ «Укрпошта» картками* Visa.

Акція проводиться з 01.07.2019 до 30.08.2019 включно, або до моменту вичерпання фонду заохочень**, на всій території України за виключенням Автономної Республіки Крим та зони проведення Операції об’єднаних сил.

Деталі: ukrposhta.ua/visa.html

https://www.aval.ua/news/shchasliviy-ek ... u-aval-924

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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:15

З FUNкарткою на концерт гурту «Время и Стекло»!

Чудова новина та нагода для всіх власників FUNкартки від Райффайзен Банку Аваль!

З FUNкарткою на VISLOVO!

Уже зовсім скоро – найочікуваніший концерт гурту «Время и Стекло», який пройде 5 жовтня 2019 року в Києві у Палаці Спорту.

Розраховуйтеся FUNкарткою від Райффайзен Банку Аваль у торгівельній мережі та Інтернеті за будь-які покупки і беріть участь у розіграші квитків на концерт улюбленого гурту «Время и Стекло».

Залишиться тільки чекати на дзвінок співробітника банку в разі Вашого виграшу, щоб узгодити отримання 2 квитків на концерт.

Будьте активними та розважайтеся з FUNкарткою!

Офіційні правила акції.pdf

Акція триває з 20 серпня по 20 вересня 2019 року на всій території України, окрім Автономної Республіки Крим та зони проведення ООС.

https://www.aval.ua/news/z-funkartkoyu- ... steklo-931
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:16

Подарункові дні від Райффайзен Банку Аваль

Для участі у акції:

Відкривайте кредитну картку Mastercard World «Хочу-картка» у період з 21 по 23 серпня 2019 р. (включно).

Реєструйтеся в Програмі винагород Mastercard.

Замовляйте «Спеціальну пропозицію» з каталогу винагород вартістю 0 (нуль) балів.

Отримайте один із електронних сертифікатів:

- поповнення мобільного рахунку номіналом 200 грн;

- подарунковий сертифікат мережі магазинів «Сільпо» номіналом 200 грн;

- подарунковий сертифікат мережі магазинів Watsons номіналом 200 грн.

Акція діє на всій території України, крім території АР Крим та зони проведення ООС.

Деталі акції – на сайті rewards.mastercard.ua

https://www.aval.ua/news/podarunkovi-dn ... ercard-933
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