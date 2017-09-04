Акції від Райффайзен Банк Аваль

Щоб скористатися святковою пропозицією з нагоди Дня незалежності*, розраховуйтеся з 23 по 26 серпня включно на касі АЗК «ОККО» платіжною карткою Visa Fishka або Visa Business Fishka від Райффайзен Банку Аваль та отримуйте балами:
- 5 грн/л за бензин та ДП;
- 1,5 грн/л за газ.
Пропозиція не сумується з іншими знижками.
Розраховуйтеся платіжною карткою Visa Fishka або Visa Business Fishka та завжди отримуйте більше!
*Акція проводиться в мережі діючих АЗК «ОККО» по всій території України (за винятком АР Крим та зони OOC) з 23.08.2019р. до 26.08.2019 р. Знижка від існуючих цін у розмірі 5 грн балами /1 л бензину, дизельного палива та 1,5 грн балами/ 1л газу з наявного на АЗК у місці проведення Акції асортименту нараховується балами на рахунок учасника у Програмі лояльності Fishka за увесь придбаний літраж при розрахунку за вказане пальне платіжною карткою Visa Fishka або Visa Business Fishka від Райффайзен Банку Аваль. Знижка не сумується з будь-якими іншими знижками, які надаються у межах діючих на АЗК «ОККО» у місці проведення Акції пропозицій. Бали додаються до загального балансу рахунку учасника у Програмі лояльності Fishka та стають доступними до списання через 24 години після купівлі вказаного пального.
Деталі на myfishka.com або за номером гарячої лінії Fishka 0800505118.