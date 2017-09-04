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Банк Аваль

Акції від Райффайзен Банк Аваль
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:16

Знижки до святкових вихідних із Visa Fishka

Київ. 22 серпня. — Учасники мультипартнерської Програми винагород FISHKA – власники платіжних карток Visa Fishka та Visa Business Fishka від Райффайзен Банку Аваль мають можливість скористатися додатковими перевагами на АЗК «ОККО» під час святкових вихідних.

Щоб скористатися святковою пропозицією з нагоди Дня незалежності*, розраховуйтеся з 23 по 26 серпня включно на касі АЗК «ОККО» платіжною карткою Visa Fishka або Visa Business Fishka від Райффайзен Банку Аваль та отримуйте балами:
- 5 грн/л за бензин та ДП;
- 1,5 грн/л за газ.
Пропозиція не сумується з іншими знижками.

Розраховуйтеся платіжною карткою Visa Fishka або Visa Business Fishka та завжди отримуйте більше!

*Акція проводиться в мережі діючих АЗК «ОККО» по всій території України (за винятком АР Крим та зони OOC) з 23.08.2019р. до 26.08.2019 р. Знижка від існуючих цін у розмірі 5 грн балами /1 л бензину, дизельного палива та 1,5 грн балами/ 1л газу з наявного на АЗК у місці проведення Акції асортименту нараховується балами на рахунок учасника у Програмі лояльності Fishka за увесь придбаний літраж при розрахунку за вказане пальне платіжною карткою Visa Fishka або Visa Business Fishka від Райффайзен Банку Аваль. Знижка не сумується з будь-якими іншими знижками, які надаються у межах діючих на АЗК «ОККО» у місці проведення Акції пропозицій. Бали додаються до загального балансу рахунку учасника у Програмі лояльності Fishka та стають доступними до списання через 24 години після купівлі вказаного пального.

Деталі на myfishka.com або за номером гарячої лінії Fishka 0800505118.

https://www.aval.ua/news/znizhki-do-svy ... fishka-934
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:29

Вигравайте подорож у захопливий світ кіно з Visa та FILM.UA

Київ. 12 вересня. — Пропонуємо всім любителям українського кіно взяти участь у акції «Подорож у захопливий світ кіно завдяки Visa та FILM.UA».

Усі, хто візьмуть участь у акції, мають можливість стати учасниками розіграшу неймовірних кінопризів:

- запрошень на допрем’єрний показ українського фільму «Захар Беркут»;

- екскурсій на кіностудію FILM.UА;

- фотосесій в образах героїв фільму «Захар Беркут»;

- і головного призу – зйомки в новому кінопроєкті FILM.UA.

Акція діє з 9 вересня до 8 листопада 2019 року. Щоб стати її учасником, оберіть героя фільму «Захар Беркут», котрий найбільше вам імпонує, ознайомтеся з режисерським завданням на сайті акції та, відзнявши свою кінопробу на відео, завантажуйте її для отримання зіркових лайків.

Усі деталі акції, порядок визначення переможців та офіційна правила – на сайті акції http://visa.film.ua

Відчуйте незабутні емоції, беручи участь у кінопробах FILM.UA!

https://www.aval.ua/news/vigravayte-pod ... filmua-942
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:32

Мільйон причин мріяти з Програмою винагород Mastercard

Власникам карток Mastercard® World «Хочу-картка», Mastercard® World «100 днів», Mastercard® Platinum від Райффайзен Банку Аваль.

Для участі в акції:

- Реєструйтеся на http://rewards.mastercard.ua.

- Замовляйте спеціальну пропозицію «1 000 000 гривень» із каталогу Програми винагород за 0 балів.

- Зробіть не менше 10 розрахунків карткою Mastercard® на будь-яку суму за період акції.

- Беріть участь у розіграші 1 000 000 грн на реалізацію заповітних бажань.

Акція діє з 15.09.2019 до 15.11.2019 року включно на всій території України, крім АР Крим та тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей.

Деталі акції – на сайті rewards.mastercard.ua.

https://www.aval.ua/news/milyon-prichin ... ercard-943
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:49

Визначено переможців акції

Київ. 30 вересня. — Переможці акції – власники FUNкартки від Райффайзен Банку Аваль отримують запрошення на концерт VISLOVO гурту «Время и Стекло»!

Переможці акції.pdf

Як повідомлялося раніше, власники FUNкартки від Райффайзен Банку Аваль мали можливість стати учасниками акції «З FUNкарткою на VISLOVO!»* та взяти участь у розіграші запрошень на концерт гурту «Время и Стекло», який пройде 5 жовтня 2019 року в Києві у Палаці Спорту.

Для участі в акції достатньо було розраховуватися FUNкарткою від Райффайзен Банку Аваль у торгівельній мережі та Інтернеті за будь-які покупки.

За результатами розіграшу, визначено 12 щасливих переможців, кожен із яких отримає запрошення на 2 осіб, а перші два переможці отримують можливість відвідати репетицію гурту перед концертом!

Уже зовсім скоро усі вони зможуть фаново провести час – побувати на найочікуванішому концерті улюбленого гурту.

Будьте активними та розважайтеся з FUNкарткою!

*Акція тривала з 20 серпня по 20 вересня 2019 року на всій території України, окрім Автономної Республіки Крим та зони проведення ООС

https://www.aval.ua/news/iz-funkartkoyu ... v-akci-949
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:12

Воспользуйтесь праздничными скидками

Киев. 7 октября. — Праздничный осенний викенд – хороший повод запланировать приятную поездку и воспользоваться привлекательным предложением от Райффайзен Банка Аваль и ОККО.

В период с 11 по 14 октября 2019 года владельцы платежных карт Visa Fishka либо Visa Business Fishka от Райффайзен Банка Аваль при расчетах этими картами на кассе АЗК ОККО получают скидку баллами*:

• 5 грн/л за бензин и ДТ;

• 1,5 грн/л за газ.

Предложение не суммируется с другими скидками на АЗК.

Рассчитывайтесь платежной картой Visa FISHKA и всегда получайте больше!

*Акция проводится в сети действующих АЗК «ОККО» по всей территории Украины (за исключением АР Крым и зоны OOC) с 11.10.2019г. до 14.10.2019 г. Скидка от действующих цен в размере 5 грн баллами /1 л бензина и дизельного топлива и 1,5 грн баллами/1 л газа от имеющегося на АЗК в месте проведения Акции ассортимента начисляется баллами на счет участника в Программе лояльности Fishka за весь приобретенный литраж при расчете за указанное топливо платежной карткой Visa Fishka или Visa Business Fishka от Райффайзен Банка Аваль. Скидка не суммируется с какими-либо другими скидками, предоставляемыми в рамках действующих на АЗК «ОККО» в месте проведения Акции предложений. Баллы начисляются к общему балансу счета участника в Программе лояльности Fishka и становятся доступными к списанию через 24 часа после покупки указанного топлива.

Детали на myfishka.com или по номеру горячей линии Fishka 0800505118.

https://www.aval.ua/ru/news/skoristayte ... k-okko-954
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:13

-30% на просмотр «Захара Беркута»

Киев. 10 октября. — Cегодня – премьера украинского фильма «Захар Беркут», предлагаем владельцам платежных карт Visa от Райффайзен Банка Аваль воспользоваться специальным предложением на просмотр этой ленты.

В период с 10 по 24 октября при условии оплаты картой Visa в кассах кинотеатрах «Планета Кино» можно получить 30% скидки на билеты фильма «Захар Беркут».

Все детали акции – на сайте http://visa.com.ua

Открывайте увлекательный мир кино вместе с Visa!

https://www.aval.ua/ru/news/splachuyte- ... i-kino-956
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:13

Акция «Счастливые дни»

Для клиентов, которые в период с 15 по 31 октября 2019 оформят в Райффайзен Банке Аваль кредитную карту «Хочу-карта 2.0», будет установлена процентная ставка в размере 0,1% годовых на период 2 месяца. Сниженная процентная ставка применяется как к безналичным операциям, так и к операциям снятия наличных.

Официальные правила акции.pdf

Также в течение всего периода пользования кредитной картой «Хочу-карта 2.0» ее владелец получает возможность:

бесплатно снимать наличные 2 раза в месяц в банкоматах Райффайзен Банка Аваль;
участвовать в Программе вознаграждений MasterCard и программе IQ energy.

https://www.aval.ua/ru/news/akciya-shch ... u-aval-957
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